Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

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Franco Colapinto volverá a tener actividad en pista tras el receso en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, donde reveló que no contará con las mejoras de Alpine en su monoplaza. Más allá de que el argentino destacó que disfrutó de sus vacaciones, habló por primera vez del robo que sufrió en Italia durante sus días libres.

“Lindas vacaciones. Un par de semanas vienen bien, sobre todo con el calendario con tantas carreras. Al final, vas acumulando estrés y está bueno parar un rato. Recargado de un lindo break, pero con un mate menos...”, comentó el pilarense de 23 años con ESPN. Pese al angustiante momento que vivió, el argentino contó la situación con su carisma particular: “Todo me robaron. Ojalá me hubieran robado el mate solo. Todo: billetera, pasaporte, toda la ropa. Un desastre. Me quedé en bolas”.

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Inmediatamente, Colapinto contó los detalles del hurto y cómo tuvo que afrontar la compleja situación. “Fue en Milán. Dejé todo en el auto, fui a comer a un restaurante italiano que me gusta mucho a mí, donde hacen la mejor carbonara, y cuando volví no tenía nada. No había nada adentro. Hicimos la denuncia, volvimos para Mónaco y, cuando llego, me llamó la policía italiana: ‘Encontramos la cartera con documentos’. Volví y agarramos todo. 1200 kilómetros en un día hice, no sabés la cantidad de nafta que gasté”, relató.

A esto, agregó: “Fue el peor día de mi vida. Cuando pasa el tiempo... no te alegrás de un robo, pero aprendés un poco a qué hacer y cambiar. No es lindo que te roben, pero también aprendés. A mí nunca me habían robado, ni hecho una denuncia. Todos esos procesos son momentos en los que vas creciendo”.

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La historia de Franco Colapinto sobre el robo que sufrió en Italia

Colapinto contó por primera vez del robo que sufrió en los primeros días de agosto mediante varios posteos en sus redes. “Quien hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Plis, ni la matera dejaron loco, estoy seguro que no les va a gustar el mate”, escribió en su cuenta de Instagram, donde también agregó: “Últimas fotos de esta ropa, mate etc etc, espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”.

En diálogo con ESPN, pese a que pudo recuperar los documentos, se lamentó por el robo del mate. “No sé qué hicieron con la matera y con el termo. El mate tenía un sabor bárbaro, lo amaba. Tenía un sabor espectacular”, destacó entre risas el argentino.

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En otro plano, Colapinto se refirió al importante paquete de actualizaciones que presentará Alpine en el monoplaza de Pierre Gasly en Zandvoort. “Lo principal es mejorar con el auto. Estamos trabajando mucho para recuperar la performance que perdimos. Los demás evolucionaron mucho más que nosotros. Para esta parte del año tenemos mejoras, esperemos que funcionen. Hay un paquete muy grande para esta carrera que, lamentablemente, no lo tengo. En el simulador se ve una mejora muy grande. Hay que ver si es real”, comentó con el medio citado.

Al mismo tiempo, sumó: “Ojalá que funcione, nos falta performance y sería importante para todo el equipo dar un paso y estar más cerca del resto. El equipo trabajó mucho para tener esta mejora. Iba a ser para los autos en Monza y llegó una antes. Bien por el equipo por avanzar el proceso. Otros equipos tienen mejoras y nos faltaba un poco de velocidad en eso. Es el paquete más grande que traemos, es bastante visible. Esperemos que solucionemos esos problemas de balance o desconexión del auto, cuando la parte de atrás se desconectaba con lo de adelante. Al regenerar más carga aerodinámica, ya vas mucho más rápido”.

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Colapinto también palpitó lo que será el GP de Países Bajos ―habrá carrera Sprint― y las grandes probabilidades de lluvia que rigen sobre el trazado. “Si llueve puede llegar a ser un poquito mejor. Más que nada, al ser curvas tan lentas y más baja la velocidad, te da más facilidad para hacer cosas y que la parte mecánica del auto funcione más que la de aerodinámica. Si llueve, puede ser mayor la diferencia. Es una pista en la que no paras de doblar y cualquier extra carga es un cambio bastante grande”, argumentó el argentino.

La única práctica libre en Zandvoort será el viernes a partir de las 7:30 (hora argentina). Luego de la clasificación a las 11:30, la Sprint se disputará el sábado a las 07:00. La qualy principal iniciará a las 11:00 y definirá la grilla para la carrera del domingo: se largará a las 10:00 y contará con un total de 72 vueltas.

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