Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

El entrenamiento de fuerza podría ayudar a reducir la diabetes gestacional durante el embarazo, sugiere un estudio

Un ensayo clínico con 209 mujeres con sobrepeso u obesidad registró una menor proporción de esta condición y mejoras en la calidad de vida entre quienes siguieron un programa de ejercicio supervisado

Una mujer embarazada en ropa deportiva morada levanta una mancuerna, sentada en un banco de gimnasio, junto a una entrenadora con chándal azul.
Un estudio aleatorizado siguió a 209 embarazadas con sobrepeso u obesidad y comparó ejercicio supervisado con control prenatal habitual; hubo menos diagnósticos en el grupo activo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un ensayo clínico aleatorizado sugiere que el entrenamiento de fuerza durante el embarazo puede asociarse con una menor proporción de diabetes gestacional y con una mejora del bienestar materno. El estudio siguió a 209 mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad, divididas entre un programa de ejercicio y la atención prenatal habitual, según informó Euronews.

La investigación, publicada en la revista científica Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, evaluó a pacientes que iniciaron la intervención entre las semanas 12 y 14 de gestación. El plan se extendió hasta la semana 36 o hasta el parto y combinó sesiones supervisadas con rutinas en casa.

PUBLICIDAD

Qué mostró el estudio

Infografía sobre entrenamiento de fuerza y diabetes gestacional. Incluye una mujer embarazada con pesas, una enfermera y gráficos de resultados de un estudio.
Los resultados de un estudio sobre el entrenamiento de fuerza durante el embarazo señalan una reducción del riesgo de diabetes gestacional y una mejora en la calidad de vida de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo comparó los resultados de salud entre quienes siguieron un esquema de entrenamiento de fuerza y quienes continuaron con el control prenatal habitual. En el grupo de ejercicio, el 2% desarrolló diabetes gestacional, frente al 7,3% registrado en el grupo de control.

Ese contraste llamó la atención del equipo investigador, aunque el ensayo aclara que la diferencia no alcanzó significación estadística. Por ese motivo, los datos no permiten afirmar de manera concluyente que la actividad física previno la aparición de la enfermedad.

PUBLICIDAD

El análisis también incluyó un subgrupo de participantes que cumplió el programa con mayor regularidad. Entre las mujeres que realizaron actividad al menos dos veces por semana, ninguna desarrolló diabetes gestacional, aunque los autores advirtieron que se trató de un grupo reducido y de carácter exploratorio.

La autora principal, Teresa E. Santa Cruz, médica del Hospital Universitario Donostia, de San Sebastián, España, sostuvo que los resultados abren una línea de evaluación para la atención prenatal. “Seguir un programa estructurado de entrenamiento de fuerza durante el embarazo puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes gestacional y al mismo tiempo mejorar el bienestar materno”, señaló la investigadora.

Cómo fue la intervención

Una doctora con bata blanca señala una pantalla con un diagrama de placenta sana a una paciente embarazada sentada en un consultorio médico.
El ensayo comparó entrenamiento y atención habitual y observó 2% de diabetes gestacional en el grupo activo frente a 7,3% en el control; los autores subrayan que el resultado no permite conclusiones firmes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta comenzó en una etapa temprana del embarazo, entre las semanas 12 y 14, y se mantuvo hasta la semana 36 o hasta el parto. El plan incluyó una sesión semanal supervisada y ejercicios domiciliarios, con una recomendación de tres entrenamientos por semana.

Para las rutinas se utilizaron pesas ligeras o bandas elásticas. El estudio no presentó el entrenamiento como una práctica orientada al rendimiento deportivo, sino como una actividad estructurada dentro del seguimiento de mujeres con sobrepeso u obesidad.

Ese punto resulta relevante porque la investigación buscó observar si una estrategia accesible y pautada podía ofrecer efectos concretos sobre la salud materna. Las participantes fueron asignadas de forma aleatoria, un criterio central para comparar los efectos del ejercicio frente a la atención prenatal habitual.

Los datos difundidos no señalaron un aumento de complicaciones asociado al programa. Las tasas de parto prematuro y de aborto espontáneo fueron similares entre ambos grupos, un aspecto que el ensayo incluyó para valorar la seguridad de la intervención.

Calidad de vida y cautelas

Una mujer embarazada con cola de caballo, camiseta blanca y leggings negros levanta pesas con mancuernas en un gimnasio con ventanas grandes.
Una investigación clínica con 209 participantes evaluó un programa con pesas ligeras o bandas desde la semana 12; quienes lo realizaron reportaron mayor calidad de vida y menos ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la diabetes gestacional, el estudio registró diferencias en la percepción de bienestar de las participantes. Las mujeres del grupo de ejercicio reportaron una calidad de vida significativamente mejor y menos síntomas asociados al embarazo.

Entre las molestias que disminuyeron figuraron la ansiedad, el cansancio y el dolor de espalda o de la pelvis. Ese resultado amplía el interés del trabajo, ya que ubica al entrenamiento de fuerza como una posible herramienta para la salud materna y para el alivio de malestares frecuentes durante la gestación.

La investigadora remarcó que todavía se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos. También planteó la necesidad de definir “cómo integrar de la mejor manera el entrenamiento de fuerza en la atención prenatal de rutina”, una cuestión que el estudio deja abierta para futuras evaluaciones.

A la espera de nuevos estudios, el ensayo suma evidencia inicial al debate sobre qué tipo de actividad física puede recomendarse durante el embarazo, con qué frecuencia y bajo qué supervisión médica.

Temas Relacionados

EmbarazoEntrenamiento de fuerzaEjercicio físicoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué papel juega el sistema inmune en el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas

Una revisión publicada en Cell reúne evidencia genética, experimental y clínica para sostener que varias patologías neurológicas comparten un mismo problema de fondo: la ruptura de mecanismos de protección que deberían mantener en equilibrio al cerebro

Qué papel juega el sistema inmune en el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas

Una estrella récord reveló los secretos del agujero negro central de la Vía Láctea

Se llama S301 y es ultra rápida: en su punto más cercano alcanza velocidades de 90 millones de kilómetros por hora, el 8% de la velocidad de la luz

Una estrella récord reveló los secretos del agujero negro central de la Vía Láctea

Identifican una estrategia que podría ser clave para prevenir la miopía en niños

Investigadores de Estados Unidos detectaron que la exposición a luz índigo previene problemas oculares en animales. Qué se sabe sobre su impacto en humanos

Identifican una estrategia que podría ser clave para prevenir la miopía en niños

¿Consumir huevo protege la memoria?: la evidencia científica sobre su impacto en la salud cerebral

El avance de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer preocupa a los expertos. Investigaciones analizaron si ciertos alimentos influyen en el riesgo y en la prevención

¿Consumir huevo protege la memoria?: la evidencia científica sobre su impacto en la salud cerebral

Desayuno y longevidad: qué dice un estudio sobre el horario de la primera comida y la expectativa de vida

Un trabajo publicado en el European Journal of Clinical Nutrition analizó datos de más de 30.000 adultos para explorar posibles vínculos entre los hábitos alimentarios diarios y la salud a largo plazo. Los resultados aportan evidencia sobre la influencia de las rutinas diarias en la calidad y cantidad de años vividos

Desayuno y longevidad: qué dice un estudio sobre el horario de la primera comida y la expectativa de vida

DEPORTES

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

TELESHOW

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

Estefi Berardi habló de su embarazo: la dieta que fue clave, los primeros síntomas y la intuición sobre el sexo

Así fue el romántico casamiento de Tato Algorta y Luz Tito en Gran Hermano: “Siempre fuiste el deseo número uno”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica firma convenio con universidad mexicana para otorgar 30 mil becas a docentes

Costa Rica firma convenio con universidad mexicana para otorgar 30 mil becas a docentes

ONU destina unos 80 millones de dólares para apoyar a Honduras ante crisis por sequía

17 agendas territoriales: el modelo de Arévalo para saldar la deuda histórica del Estado guatemalteco con los pueblos indígenas

Fatal accidente en Zaragoza, España deja cuatro muertos y un herido grave, entre ellos dos nicaragüenses

EE.UU. respalda reformas para transformar el sector energético y atraer inversión a Honduras