La OEA abre competencia para jóvenes salvadoreños que deseen desarrollar habilidades en ciberseguridad

La OEA y el CICTE organizan el OEA Cyber Challenge El Salvador 2026 para acercar a jóvenes salvadoreños al campo de la ciberseguridad. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsa una nueva edición del OEA Cyber Challenge El Salvador 2026, una competencia virtual que busca atraer a jóvenes salvadoreños al mundo de la ciberseguridad mediante una experiencia práctica y colaborativa.

El evento tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre, con la finalidad de fortalecer capacidades técnicas en un sector clave y de alta demanda profesional, según informó la OEA.

La convocatoria, difundida por el organismo internacional y confirmada en sus canales oficiales, está dirigida a personas de 18 a 25 años residentes en El Salvador. La organización remarcó que la participación no exige experiencia previa en ciberseguridad, lo que abre las puertas a estudiantes, autodidactas y entusiastas de la tecnología interesados en explorar este campo.

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Los interesados pueden competir de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes, modalidad que facilita el trabajo conjunto y el aprendizaje entre pares.

El proceso de inscripción debe realizarse en la plataforma habilitada por la OEA, donde los participantes ingresan sus datos personales y, en el caso de equipos, seleccionan o crean un grupo.

El líder de cada equipo será responsable de coordinar la comunicación y registrar al grupo en la plataforma oficial. Tras el registro y la confirmación de datos, los participantes recibirán una notificación que les permitirá acceder a la zona de competencia cuando inicie el evento.

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La dinámica de la competencia será completamente virtual y utilizará la plataforma de aprendizaje https://oea-cyberchallenge.hackrocks.com/, que presentará escenarios realistas con retos de distinta complejidad. Cada reto resuelto aportará puntos al equipo o participante individual, y el total de puntos determinará la posición en el ranking general, que se actualizará en tiempo real. En caso de empate, el sistema priorizará el tiempo en que se alcanzó la puntuación, fomentando la agilidad y la toma de decisiones rápidas.

La OEA impulsa el interés por la protección digital y la colaboración en un contexto latinoamericano cada vez más digitalizado.

La OEA ha especificado que los equipos deben organizarse antes del registro y seleccionar un líder, quien deberá proporcionar un número de teléfono móvil como canal de coordinación. Esta medida busca garantizar la comunicación eficiente y la correcta gestión de la inscripción. Los organizadores subrayaron que no es necesario contar con conocimientos previos en ciberseguridad para participar, lo que amplía el alcance de la convocatoria a diversos perfiles de jóvenes.

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Para competir, se requiere acceso a internet sin restricciones en el tráfico saliente y un computador que funcione con Windows, Linux o MacOS. Los participantes pueden optar por distribuciones especializadas, como Kali Linux, si así lo prefieren. La organización enfatizó que el objetivo principal es acercar a los jóvenes salvadoreños a la ciberseguridad, promover el desarrollo de nuevas habilidades y potenciar el trabajo en equipo en un entorno competitivo y educativo.

El sistema de puntuación asigna valores a los retos según su dificultad, desde 25 hasta 100 puntos. Los equipos únicamente sumarán los puntos que obtenga el primer miembro en resolver cada reto. Si algún participante no logra superar un desafío, podrá solicitar pistas, aunque esto reducirá la cantidad de puntos disponibles para ese reto. Al concluir la competencia, cada participante o equipo podrá descargar un certificado online que acredita su intervención en el evento.

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Entre los incentivos principales, el equipo ganador recibirá una invitación a un evento regional presencial de la OEA/CICTE, programado para el primer trimestre de 2027, con gastos cubiertos. Además, los tres primeros equipos obtendrán una licencia PRO anual para la plataforma Hackrocks, valorada en 100 dólares, mientras que los clasificados del cuarto al décimo lugar accederán a una licencia PRO mensual con un valor de 10 dólares. Todos los participantes tendrán acceso a un descuento del 25% en la plataforma.

La convocatoria de la OEA para el Cyber Challenge no exige experiencia previa en ciberseguridad y admite la participación individual o en equipos de hasta tres integrantes. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La OEA subraya que el Cyber Challenge busca identificar y estimular nuevos talentos en el área, fortalecer competencias técnicas y abrir oportunidades laborales en un sector que demanda profesionales capacitados. “Queremos que los jóvenes descubran su potencial y encuentren en la ciberseguridad un camino de desarrollo profesional”, expuso la organización en su anuncio.

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La competencia representa una oportunidad para quienes desean iniciarse en la ciberseguridad, aprender en un entorno controlado y medir sus habilidades frente a desafíos reales. El evento, según la OEA, también contribuye a fomentar el interés por la protección digital y la colaboración en un contexto latinoamericano cada vez más digitalizado.

Durante el desarrollo de la competencia, los participantes podrán monitorear su avance en tiempo real, observar la evolución de otros equipos y ajustar sus estrategias para mejorar su posición en el ranking. La cuenta regresiva marcará el cierre de la jornada, y el equipo con mayor puntaje será reconocido como ganador oficial al término del evento, informó la OEA.

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