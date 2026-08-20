Kicillof da otro paso en su plan federal: se reunió con intendentes y dirigentes que lo postulan como candidato

Axel Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la apertura de un plenario en el Partido Justicialista bonaerense en el que buscó dar otra muestra de su estrategia de federalización que ya está en marcha, con vistas a las elecciones del año que viene. El encuentro reunió a referentes de distintas provincias del país, entre los que se encontraban intendentes y legisladores nacionales, quienes coincidieron en ratificar su postulación nacional.

“Lo que tenemos que construir es la felicidad del pueblo y la grandeza del país”, dijo en un discurso en clave nacional el mandatario provincial, en el que pidió “no involucrarse en guerras o ideologías que no nos pertenecen” y volvió a hablar de “construir una alternativa”, con fuertes críticas a Javier Milei.

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El seminario “Peronismo X Peronistas: propuestas para una transformación nacional”, —el evento en donde habló Kicillof— fue una actividad organizada por el Frente Nacional Justicialista que comanda el exintendente de Florencio Varela y actual director del Banco Provincia, Julio Pereyra. De las distintas charlas participaron intendentes del interior del país como Enry Martínez de Reconquista, Santa Fe; Dante Velázquez, de La Quiaca, Jujuy; además de otros dirigentes que también traccionan en sus territorios la candidatura presidencial de Kicillof. Por ejemplo, el diputado provincial neuquino y exsecretario de Energía durante el gobierno de Alberto Fernández, Darío Martínez, o el ex senador correntino Martín Barrionuevo. De la disertación final intervino el vicegobernador de Salta, Alberto “Gringo” Marocco.

El salteño dijo coincidir “con Axel cuando dice que primero hay que organizar el peronismo, luego las alianzas y recién después de eso definir el nombre de quien mejor nos represente”.

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“Es el candidato peronista con más votos, así que ¿por qué vamos a andar inventando otra cosa?”, se preguntó Martínez antes de participar del panel que compartió junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, sobre una candidatura de Kicillof.

El intendente de La Plata, Julio Alak; Kicillof, Magario y Julio Pereyra

En su paso por la provincia de Chaco, el último miércoles, el mandatario también había recibido nuevamente el espaldarazo del titular del gremio de ATSA y secretario del Interior de la CGT, Héctor Daer. “Para los trabajadores es el mejor candidato a presidente que tiene el peronismo”, dijo el dirigente sindical, que es una de las puntas de lanza de la construcción federal en la que se embarcó Kicillof. Lo acompañó a Córdoba y a Chaco. En tanto, el neuquino Martínez adelantó que el gobernador visitará la provincia patagónica. De confirmarse, la visita se sumará a las recorridas ya realizadas este año por Corrientes, Tierra del Fuego, Chaco y Córdoba.

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“Estamos para apostar nuestro granito de arena para esta construcción colectiva que se empieza a gestar”, planteó el intendente de Reconquista cuando disertó en su panel denominado “Relación Estado Nacional y Municipios”. Una mesa que también contó con la presencia del intendente quiaqueño y su par de Florencio Varela (Buenos Aires), Andrés Watson. El jefe comunal del territorio bonaerense dejó un mensaje al interior de la discusión interna. “El dedo no va más”, planteó. El mensaje hacía referencia a la dinámica del armado de las diferentes listas del peronismo y va en línea con lo que exponen cerca de Kicillof. “El próximo candidato no puede salir ni de una decisión individual ni de la rosca de tres personas entre cuatro paredes”, dejan correr en La Plata y más aún luego de la cumbre que mantuvieron los principales dirigentes de la oposición a Milei.

Axel Kicillof al salir del Partido Justicialista bonaerense

Entre los dirigentes que participaron de la jornada de este jueves hubo coincidencia sobre el plan electoral a seguir en el mediano plazo y en que las candidaturas se definan a través de las PASO, tanto a nivel nacional como en el orden bonaerense. En lo que respecta a Buenos Aires, uno de los dirigentes que trabaja dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) puso de ejemplo el despliegue que vienen haciendo los diferentes candidatos a la sucesión bonaerense dentro del kicillofismo: Jorge Ferraresi, Gabriel Katopodis, Fernando Espinoza, Julio Alak y Carlos Bianco. “Vamos a llegar a todo y después veremos”, dijo uno de la tira de candidateables a la gobernación.

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Por su parte, durante el acto, Kicillof cerró el discurso en su línea discursiva: “Nuestra tarea indelegable es construir una alternativa política que ponga en valor nuestras capacidades, lleve adelante los proyectos de desarrollo que necesita nuestra sociedad y le devuelva la dignidad y el orgullo al pueblo argentino”, dijo el mandatario bonaerense ante un auditorio colmado en la sede del PJ en la ciudad de La Plata. Seguidamente, sonó la marcha peronista. No hubo presencia de dirigentes del kirchnerismo.