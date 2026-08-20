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Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

La influencer se encuentra enfrentada a su expareja desde el 2023 por el reclamo que inició para recibir una compensación económica por los años que estuvieron juntos

La influencer se encuentra enfrentada legalmente con su expareja desde el año 2023 (Video: Puro Show-El Trece)
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Cami Mayan lleva más de tres años en el centro de una polémica que arrancó cuando su relación con Alexis Mac Allister terminó en diciembre de 2022. Hoy tiene dos frentes abiertos: una causa judicial que avanza lenta y una narrativa en redes que, según ella, se construyó sobre datos que no son reales. La versión de Yanina Latorre sobre “USD65.000, un departamento, un auto y un reclamo de 6 millones de euros” volvió a encender todo, y Mayan decidió hablar.

Las cámaras de Puro Show (El Trece) estuvieron presentes en un evento en el que participó Camila y la infuencer aprovechó para hablar de la situación que comenzó tres años atras. “Me encantaría que se terminara, pero mirá, me están preguntando acá que estamos en un lugar que no tiene nada que ver”, dijo cuando le consultaron si sentía que el asunto iba a tener un cierre. Sobre su estado interno frente a todo esto fue directa: “Yo ya lo cerré en lo personal, así que ojalá que se cierre en todos los ámbitos”.

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La causa judicial existe desde hace tres años y, según Mayan, avanza con una lentitud que la desespera. “Sigue su curso bastante lento. No es algo que yo haya hecho ayer, sino que existe desde 2023, así que ojalá todo sucediera mucho más rápido”, señaló. “A mí no me hace gracia seguir esperando ni seguir con esto pendiente”, aseguró.

Sobre los montos que circularon, aclaró que no hay una cifra que ella haya fijado ni que esté reclamando de manera directa. “Vos hacés un reclamo entendiendo lo que tiene el otro, pero yo no puedo decir ‘vos me tenés que dar tanto’. Por algo se presenta ante un juez y una cámara y todo, y ellos son los que tienen que determinar un número”, explicó.

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Cami Mayan reapareció con mujeres de la Scaloneta en un evento a días del inicio del Mundial 2026 y reactivó el foco sobre su vínculo con el entorno de la Selección Argentina (Video: Puro Show, Eltrece)

Uno de los puntos que más le molesta es la narrativa construida alrededor de lo que supuestamente recibió de Mac Allister. Cuando le preguntaron por el auto y el departamento que se le atribuyen, respondió con una pregunta que dejó en el aire: “¿Dónde está el auto y el departamento?”. Y fue más precisa: “Creo que se cree algo que no es real y en base a eso se sigue construyendo esa narrativa”.

La versión que circula es la opuesta a lo que ella describe como su experiencia real. “Tuve que devolver mi auto, tuve que dejar mis cosas. Armé todo para que me lo manden. Nunca me lo mandaron”, relató. Planteó además que cualquier persona en su lugar habría hecho lo mismo: recurrir a una ley que la ampara para hacer un reclamo.

También se refiere a las críticas que recibe a través de las redes. “Ah, porque sos mujer y estás pidiendo plata, sos un gato, sos una interesada, solo querés dinero, no trabajás, andá a trabajar, te merecés que te pase algo malo”, enumeró. “Y yo no le hice nada malo a nadie”, agregó. “Pasa un poco en Internet todo el tiempo. Un día decís algo que les gusta y está buenísimo y tirás un comentario a veces picante y a la gente le gusta y otra vez respondés una cosa desde la sinceridad y no les copa tanto”, analizó.

Cuando le preguntaron por qué cree que se generó tanto rechazo hacia ella, la respuesta fue escueta pero precisa: “Y por quien está del otro lado”. Acto seguido, Cami cerró el tema con una frase que resume su postura frente a todo lo que se dice de ella: “Cada uno juzga con sus propios ojos”.

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