Cómo será el encuentro que impulsa nuevas estrategias para el ACV y el infarto

Seis ejes temáticos estructuran el programa del SIMI 2026, desde neurorradiología hasta inteligencia artificial y tecnologías emergentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La medicina mínimamente invasiva y el accidente cerebrovascular (ACV) centrarán un congreso que se celebrará del 21 al 23 de septiembre de 2026 en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, en Buenos Aires.

La XXXV Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo (SIMI) y la X edición del Buenos Aires Stroke Summit pondrán el foco en el abordaje del ACV, el infarto de miocardio y el uso de inteligencia artificial aplicada a la atención de cuadros dependientes del tiempo.

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SIMI 2026 es un congreso internacional sobre medicina mínimamente invasiva y abordaje multidisciplinario de pacientes que se realizará en Buenos Aires bajo la dirección del profesor doctor Pedro Lylyk, referente argentino e internacional en neurocirugía endovascular.

Bajo el lema “Actualizando el futuro”, la edición 2026 pone el eje en la convergencia entre la inteligencia artificial, el machine learning, el análisis avanzado de imágenes, big data y las plataformas de teleproctoring aplicadas a la neurorradiología intervencionista, que según los organizadores permiten anticipar riesgos, optimizar estrategias endovasculares y reducir tiempos críticos.

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El doctor Pedro Lylyk es el referente argentino e internacional al frente de la organización del congreso SIMI 2026 en Buenos Aires

Lylyk resumió ese alcance con una advertencia sobre el papel de la tecnología: “Lo que hoy llamamos inteligencia artificial no reemplaza el criterio clínico: lo que hace es darnos más tiempo para pensar en el paciente y menos tiempo perdido en incertidumbre”.

“Cada minuto que pasa durante un ACV se traduce en neuronas que no van a volver. Por eso todo lo que discutimos en el SIMI, en el fondo, tiene un mismo objetivo: ganar minutos”, agregó Lylyk.

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El encuentro es presentado como uno de los principales de América Latina en su especialidad. Reúne cada año a más de 1.500 profesionales de la salud de más de 40 países.

La edición de 2025 contó con más de 1.000 asistentes y más de 25 profesores invitados del exterior.

El lema Actualizando el futuro destaca la convergencia entre inteligencia artificial, machine learning y análisis avanzado de imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Pedro Lylyk introductor del stent intracraneal-técnica que tomó de “sus amigos los cardiólogos”- explicó en diálogo con Infobae en ocasión del SIMI 2025 que el ACV, en términos sencillos,“es un exceso de sangre que genera una hemorragia y forma lo que se conoce como infarto cerebral”.

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Lylyk añadió: “La mejor noticia que ofrece este tiempo es enseñarle a la gente que vivir bien implica comer y nutrirse bien, y hacer ejercicio. Así estaremos preparando al corazón y el cerebropara los 80, 90 o 100 años”.

La prevención se apoya en la identificación y el control defactores de riesgo, entre ellos la hipertensión arterial, que ocupa un lugar preponderante.

Los 6 ejes temáticos del congreso

Los avances en big data y teleproctoring serán presentados como herramientas clave para optimizar estrategias endovasculares en ACV (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa multidisciplinario de esta edición abarca seis grandes ejes temáticos:

Neurorradiología intervencionista: tratamiento endovascular de aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas y ACV isquémico y hemorrágico. Neurocardiología: abordaje de la interacción cerebro-corazón, prevención cardioembólica del ACV y reparación endovascular de aneurismas de aorta. Radiología intervencionista: procedimientos mínimamente invasivos para patologías oncológicas, vasculares y viscerales. Columna: vertebroplastia percutánea, cirugía endoscópica de columna y manejo intervencionista del dolor. Neuro-oncología: Radio-embolización tumoral cerebral y administración intraarterial dirigida de fármacos. Inteligencia artificial y tecnologías emergentes: machine learning aplicado a la predicción del ACV y robótica avanzada en procedimientos endovasculares, incluyendo el desarrollo de implantes cerebrales controlados de manera remota.

La prevención del ACV se centra en identificar y controlar factores de riesgo como la hipertensión arterial, según los organizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encuentro se desarrollará en tres jornadas:

Lunes 21 de septiembre: estará dedicado al ACV isquémico;

Martes 22 de septiembre: ACV hemorrágico;

Miércoles 23 de septiembre: combinará sesiones de neurocardiología, oncología y patologías de columna, junto con un curso de ecodoppler y otro espacio en paralelo especialmente dedicado para técnicos, kinesiólogos y enfermeros.

El formato del encuentro incluirá conferencias magistrales, talleres prácticos con simuladores, discusión de casos clínicos y paneles interdisciplinarios.

Entre los organizadores figura el Instituto Médico ENERI, la Clínica La Sagrada Familia y Fundación FENERI.

Inscripción e información:

Toda la información y la agenda completa del programa científico ya se encuentran disponibles en: www.simi.ar/agenda

Para registrarse: www.simi.ar/register

Consultas: docencia@lylyk.com.ar