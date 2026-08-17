5 ejercicios para mejorar el balance y envejecer con más estabilidad

Los ejercicios de balance ayudan a prevenir caídas, mejorar la marcha y conservar autonomía con el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hacer equilibrio sobre una sola pierna o subir un escalón sin perder estabilidad parece un gesto menor. No lo es. Los ejercicios de balance resultan clave para sostener la movilidad, reducir el riesgo de caídas y conservar autonomía con el paso del tiempo.

La pérdida de equilibrio forma parte del envejecimiento, del mismo modo que cae la masa muscular o disminuye la fuerza ósea. Por eso, especialistas en salud y entrenamiento recomiendan trabajar esta capacidad antes de que aparezcan problemas visibles en la vida diaria.

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De acuerdo con GQ, que recopiló recomendaciones de Health y de UCLA Health, sumar rutinas simples al menos dos veces por semana puede ayudar a mejorar estabilidad, coordinación y control corporal, con impacto directo en actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla.

Por qué el balance importa más de lo que parece

El equilibrio cumple una función central en movimientos habituales que muchas veces pasan inadvertidos hasta que comienzan las dificultades. Caminar con seguridad, cambiar de dirección, sostener el cuerpo en superficies irregulares o evitar un tropiezo dependen de un sistema que combina fuerza, coordinación y percepción espacial.

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Según detalló GQ, la prevención aparece como uno de los principales argumentos para incorporar este tipo de trabajo físico. Una caída en edades avanzadas puede derivar en lesiones articulares, fracturas o una pérdida marcada de independencia, de modo que el entrenamiento anticipado busca reducir ese riesgo antes de que aparezca un deterioro evidente.

El equilibrio sostiene funciones cotidianas como caminar, subir escaleras, cambiar de dirección y evitar tropiezos en superficies irregulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ también remarca que el equilibrio no se entrena de forma aislada. La fuerza muscular ocupa un lugar central en esa ecuación, ya que ayuda a sostener la postura, refuerza huesos y articulaciones y mejora la capacidad de respuesta del cuerpo ante movimientos repentinos o cambios de apoyo.

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La relación entre estabilidad, fuerza y envejecimiento

Los especialistas citados por GQ plantean que el deterioro del balance no responde a una sola causa. Entran en juego la menor masa muscular, la pérdida de potencia en piernas y caderas y una reducción de la propiocepción, que es la capacidad de reconocer la posición del cuerpo en el espacio.

Ese deterioro explica por qué tareas básicas, que antes salían de forma automática, pasan a exigir más esfuerzo. El trabajo regular sobre el core, los tobillos, las caderas y la parte inferior del cuerpo puede mejorar la respuesta postural y reducir la inestabilidad en movimientos cotidianos.

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En esa línea, GQ señaló que no hace falta una rutina extensa ni equipamiento complejo. Sesiones breves con ejercicios básicos pueden aportar beneficios concretos si se practican con constancia y con progresiones adaptadas al nivel de cada persona.

5 ejercicios básicos para mejorar el balance

1. Pararse en una sola pierna

Pararse en una sola pierna fortalece pies, tobillos, caderas, abdomen y propiocepción para mejorar el equilibrio estático (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio figura entre los más directos para desarrollar equilibrio estático. Según Health, activa músculos de los pies, tobillos, caderas y abdomen, y además fortalece la propiocepción.

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La ejecución parte de una posición erguida, con los pies separados al ancho de la cadera. Luego se eleva una pierna hasta dejar el muslo en paralelo con el piso, mientras el brazo de ese mismo lado sube hacia arriba. La postura se sostiene algunos segundos y después se repite con la otra pierna. Si hace falta apoyo, una pared o una silla pueden servir como referencia de seguridad.

Para aumentar la exigencia, el ejercicio admite una variante con mancuerna. Esa carga puede desplazarse alrededor del cuerpo mientras la pierna se mantiene elevada, lo que suma un componente de fuerza y control.

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2. Caminata de talón a punta

La caminata en línea recta, con el talón de un pie delante de la punta del otro, trabaja coordinación y estabilidad dinámica. El cambio permanente del centro de gravedad obliga al cuerpo a corregir la postura en cada paso.

La secuencia comienza de pie, con brazos relajados a los costados. Después se avanza apoyando primero el talón y luego la punta, en contacto casi directo con el pie que queda atrás. El patrón se repite durante varios metros. Este movimiento ayuda a entrenar la conciencia espacial y puede contribuir a prevenir caídas.

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3. Sentado a parado

El ejercicio de sentado a parado refuerza la fuerza y la estabilidad de la parte inferior del cuerpo y replica un movimiento clave de la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio funcional replica una acción cotidiana y apunta a sostener fuerza y estabilidad en la parte inferior del cuerpo. También exige control del tronco y una postura alineada durante todo el recorrido.

La práctica consiste en ubicarse frente a una silla, llevar la cadera hacia atrás y descender hasta sentarse de forma lenta. Desde allí, el cuerpo vuelve a ponerse de pie sin impulso brusco. La recomendación citada por GQ apunta a priorizar una ejecución pausada, con varias repeticiones.

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Cuando el movimiento deja de representar un desafío, se puede sumar peso con mancuernas. La clave está en mantener control en cada fase, tanto en el descenso como en la subida.

4. Step-ups

Los ascensos a banco o escalón apuntan al equilibrio, pero también a la fuerza de piernas, glúteos y abdomen. Se trata de un ejercicio útil para corregir asimetrías entre un lado y otro del cuerpo.

La mecánica es simple: se coloca un banco o superficie elevada enfrente, se apoya un pie arriba y se impulsa el cuerpo hasta quedar erguido sobre ese apoyo. Luego se baja con control y se alterna la pierna de inicio. Ese cambio agrega un factor de coordinación y distribución del esfuerzo. Según la selección difundida por GQ, los step-ups combinan trabajo de estabilidad con un estímulo de fuerza muy claro, sobre todo si se incorporan cargas externas.

5. Yoga o tai chi

El yoga y el tai chi aparecen como prácticas de menor impacto asociadas a una mejora del equilibrio y del control corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones de menor impacto, el yoga y el tai chi aparecen como prácticas asociadas a una mejora del equilibrio y del control corporal. UCLA Health destacó, según citó GQ, que ambas disciplinas incluyen posturas y secuencias orientadas a desarrollar estabilidad.

A eso se suma un efecto complementario sobre recuperación muscular, movilidad y flexibilidad. En el caso del yoga, la exigencia física también puede traducirse en un trabajo de fuerza, según el tipo de rutina.

Estas prácticas pueden integrarse en jornadas de descanso activo o entre sesiones de pesas. La lógica no pasa por reemplazar otros entrenamientos, sino por sumar herramientas que ayuden a sostener movilidad y estabilidad con el correr de los años.