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El ejercicio activa una molécula que fortalece los músculos en personas con diabetes, según un estudio

Investigadores de la Universidad de Leeds descubrieron que un ácido promovido por la actividad física mejora la función muscular y podría beneficiar a quienes enfrentan debilidad y fatiga por enfermedades crónicas

ejercicio
Investigadores de la Universidad de Leeds demostraron que L-BAIBA mejora la función muscular en modelos animales (Freepik)
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Una investigación liderada por investigadores de la Universidad de Leeds identificó que una molécula liberada durante el ejercicio físico puede fortalecer los músculos y protegerlos contra los efectos debilitantes de la diabetes tipo 2, según informaron medios internacionales y el propio centro académico.

El hallazgo, publicado en la revista Nature Communications, pone el foco en el ácido L-β-aminoisobutírico (L-BAIBA), una molécula que el músculo esquelético libera durante la actividad física y que podría allanar el camino para nuevos tratamientos destinados a preservar la función muscular en personas con enfermedades crónicas.

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¿Qué es la L-BAIBA y por qué es relevante?

Mujer con top y leggings claros en colchoneta verde, haciendo ejercicio de zancada. Sus muslos y glúteos muestran una representación anatómica en rojo
La molécula L-BAIBA se libera de forma natural durante la actividad física intensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Universidad de Leeds, el ácido L-β-aminoisobutírico (L-BAIBA) es una molécula producida de forma natural en el organismo y liberada durante el ejercicio. La investigación señaló que esta sustancia actúa como una señal química, desencadenando cambios en el músculo que promueven una mayor eficiencia y resistencia. Los científicos diferenciaron su acción de la de una forma relacionada, el D-BAIBA, identificando al L-BAIBA como el principal responsable de los beneficios musculares observados tanto en animales como en células humanas en laboratorio.

Evidencia científica: experimentos en modelos animales y humanos

Varios científicos con batas de laboratorio, gafas y guantes azules trabajan en un laboratorio. Se ven microscopios, tubos de ensayo y ratones en jaulas.
Los experimentos en ratones revelaron una mayor resistencia y masa muscular tras la administración de L-BAIBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados de los experimentos, difundidos por la Universidad de Leeds muestran que los ratones tratados con L-BAIBA desarrollaron músculos de mayor tamaño, una mejor función contráctil y mayor resistencia frente a la fatiga respecto a los que no recibieron la molécula. Además, en un modelo animal con obesidad y diabetes tipo 2, el L-BAIBA protegió contra la debilidad y la disfunción muscular, condiciones que frecuentemente afectan a quienes padecen esta enfermedad.

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En humanos, los investigadores observaron que los niveles circulantes de L-BAIBA aumentan tras el ejercicio aeróbico agudo y el entrenamiento de resistencia sostenido. Estos niveles también se correlacionan con la capacidad aeróbica, lo que sugiere que la molécula podría servir como marcador biológico del estado físico y del potencial adaptativo del músculo.

Mecanismo de acción y potencial terapéutico

Un hombre vestido con camiseta sin mangas gris y pantalones cortos negros utiliza una máquina de remo estático en un gimnasio con equipo deportivo
Mejorar la función muscular puede contribuir al control metabólico en la diabetes tipo 2 (Freepik)

El estudio, publicado en Nature Communications, describe que el L-BAIBA ejerce su efecto a través de una vía biológica denominada eje PGC1α-BAIBA-PPARδ. Esta vía regula la remodelación del músculo esquelético y la mejora del rendimiento físico. Datos experimentales muestran que la inhibición de la síntesis de L-BAIBA afecta negativamente la adaptación del músculo al ejercicio, lo que subraya su papel fundamental en este proceso.

La investigación plantea que el L-BAIBA podría convertirse en un objetivo terapéutico para el tratamiento de enfermedades caracterizadas por pérdida o disfunción muscular. Entre las condiciones mencionadas en el artículo figuran la diabetes tipo 2, el deterioro muscular asociado a la edad, la insuficiencia cardíaca y la atrofia muscular relacionada con el cáncer. Según el profesor Lee Roberts, director del estudio, “aumentar los niveles de L-BAIBA podría beneficiar a las personas que tienen dificultades para hacer ejercicio”, aunque advierte que se requieren más investigaciones antes de considerar aplicaciones clínicas.

Limitaciones y perspectivas futuras

Una mano sostiene una pastilla blanca ovalada entre el pulgar y el índice; un blíster plateado con píldoras se ve desenfocado sobre un fondo oscuro.
El equipo científico advierte que la llamada “píldora del ejercicio” aún no es una realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance fue recibido con cautela por la comunidad científica. Para los expertos, aunque los resultados sugieren el potencial de desarrollar tratamientos basados en L-BAIBA, la idea de una “píldora para hacer ejercicio” todavía se percibe lejana. El propio Roberts aclaró que “no se puede asegurar” que los resultados en modelos animales se traduzcan directamente a humanos, y que serán necesarios estudios adicionales en los próximos años para determinar la seguridad y eficacia de posibles terapias.

El equipo de la Universidad de Leeds también subraya la necesidad de comprender mejor cómo estas señales químicas pueden replicar los efectos beneficiosos del ejercicio en personas que no pueden realizar actividad física debido a condiciones médicas o limitaciones de movilidad.

Impacto en la diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas

Mujer de mediana edad sentada a una mesa de madera insertando una tira reactiva en un glucómetro, con un cuenco de fruta y un vaso de agua.
La debilidad y fatiga muscular dificultan la práctica de actividad física en muchas personas con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 es una enfermedad que puede causar complicaciones graves, incluidas afecciones cardiovasculares y deterioro muscular. El estudio difundido por la Universidad de Leeds explica que la debilidad y fatiga muscular dificultan la práctica regular de ejercicio en muchas personas con diabetes, lo que a su vez empeora el control metabólico y la calidad de vida. El descubrimiento de una molécula capaz de proteger y fortalecer los músculos en este contexto representa una posible vía para mejorar la salud muscular y la autonomía de los pacientes.

Anna Morris, subdirectora de estrategia e investigación de Diabetes UK, declaró que “el ejercicio desempeña un papel importante en el control de la diabetes tipo 2, pero para muchas personas, la debilidad y la fatiga muscular pueden dificultar enormemente la práctica de actividad física”. Según la funcionaria, la investigación sobre L-BAIBA podría orientar nuevas estrategias para ayudar a quienes enfrentan estas limitaciones.

Recomendaciones actuales y consideraciones prácticas

Ejercicio gym
El ejercicio regular sigue siendo el método más eficaz para estimular la producción de L-BAIBA (Freepik)

A pesar del interés en aplicaciones terapéuticas, los especialistas de la Universidad de Leeds insisten en que la forma más efectiva de potenciar los niveles de L-BAIBA sigue siendo la práctica regular de ejercicio. “Observamos un aumento de la molécula con actividades aeróbicas y de resistencia como correr, trotar o andar en bicicleta”, apuntó Roberts en declaraciones recogidas por Newsweek.

El ácido L-BAIBA ya se comercializa como suplemento nutricional, aunque la evidencia sobre su eficacia en humanos fuera de condiciones controladas es limitada. Los autores del estudio insisten en que, por el momento, el ejercicio físico continúa siendo el método más seguro y demostrado para estimular la producción natural de esta molécula y favorecer la salud muscular.

El descubrimiento de los efectos del L-BAIBA abre nuevas líneas de investigación para el desarrollo de fármacos que puedan imitar los beneficios del ejercicio en personas imposibilitadas de realizar actividad física, un objetivo que, según los científicos, requerirá años de trabajo adicional y ensayos clínicos rigurosos antes de llegar a la práctica médica.

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