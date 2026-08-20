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Nicaragua refuerza su alianza con Corea del Norte al celebrar 47 años de relaciones diplomáticas

El régimen de Ortega-Murillo aprovechó el aniversario para reafirmar su sintonía con la dictadura de norcorea y destacar la importancia de la soberanía frente a la presión internacional

Daniel Ortega con gorra azul y banda presidencial, Rosario Murillo de morado, y Kim Jong Un de traje oscuro ante un podio con micrófono y una bandera roja.
El presidente Daniel Ortega con Rosario Murillo en un acto público y el líder Kim Jong Un ofreciendo un discurso, ambos levantando una mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La dictadura de Nicaragua conmemoró este miércoles el 47° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular Democrática de Corea, conocida como Corea del Norte, reafirmando su alianza y compromiso político. Según informó la agencia EFE, la jornada estuvo marcada por el intercambio de mensajes oficiales entre las máximas autoridades de ambos países y la reiteración de vínculos históricos.

En una carta dirigida al líder norcoreano, Kim Jong-un, Daniel Ortega y Rosario Murillo transmitieron sus “más cálidas felicitaciones con motivo de esta fecha, que representa 47 años de relaciones fraternas, fundamentadas en el respeto mutuo, la solidaridad y la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos”. De acuerdo con el despacho de EFE, el mensaje incluyó la voluntad de ambos regímenes de profundizar la cooperación bilateral y ampliar los espacios de solidaridad.

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La misiva, publicada en medios oficiales y citada por EFE, resalta que Nicaragua y Corea del Norte comparten una visión común sobre la importancia de la soberanía nacional y la no injerencia, en un contexto internacional marcado por tensiones con Estados Unidos y países occidentales. Ortega y Murillo expresaron: “Nos unimos a usted, a los compañeros del Partido del Trabajo de Corea, y al hermano pueblo y Gobierno de la República Popular Democrática de Corea para celebrar los lazos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros pueblos y Gobiernos”.

El líder norcoreano Kim Jong Un asiste a un desfile con motivo del 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pyongyang, Corea del Norte, el 27 de julio de 2026, en esta fotografía difundida por la agencia oficial de noticias norcoreana Korean Central News Agency (KCNA) el 28 de julio de 2026. KCNA vía REUTERS ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. REUTERS NO PUEDE VERIFICAR DE FORMA INDEPENDIENTE ESTA IMAGEN. PROHIBIDA LA VENTA A TERCEROS. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN EN COREA DEL SUR. NO SE PERMITE LA VENTA COMERCIAL NI EDITORIAL EN COREA DEL SUR. IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El líder norcoreano Kim Jong Un asiste a un desfile con motivo del 73.º aniversario del armisticio de la Guerra de Corea, en Pyongyang, Corea del Norte, el 27 de julio de 2026, en esta fotografía difundida por la agencia oficial de noticias norcoreana Korean Central News Agency (KCNA) el 28 de julio de 2026. KCNA vía REUTERS ATENCIÓN, REDACTORES: ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. REUTERS NO PUEDE VERIFICAR DE FORMA INDEPENDIENTE ESTA IMAGEN. PROHIBIDA LA VENTA A TERCEROS. PROHIBIDA SU DIFUSIÓN EN COREA DEL SUR. NO SE PERMITE LA VENTA COMERCIAL NI EDITORIAL EN COREA DEL SUR. IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El texto también evocó la figura de Kim Il Sung, fundador de la República Popular Democrática de Corea, y la influencia de Kim Jong Il en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales. Ortega y Murillo destacaron: “En esta conmemoración evocamos también el legado infinito del hermano Kim Il Sung, padre fundador de la República Popular Democrática de Corea, y la firmeza y visión del hermano Kim Jong Il, quienes contribuyeron al fortalecimiento de los vínculos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos”.

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La relación diplomática entre Nicaragua y Corea del Norte data del 21 de agosto de 1979, establecida durante el primer gobierno sandinista. Según EFE, esos lazos fueron suspendidos en 1990 tras la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó en las urnas a Ortega y al FSLN. Las relaciones se restablecieron en 2007, coincidiendo con el retorno de Ortega a la presidencia.

Qué dijeron Ortega y Murillo en el mensaje a Kim Jong-un

En la carta oficial, Ortega y Murillo reiteraron a Kim Jong-un la voluntad de fortalecer y profundizar la cooperación bilateral. “Estamos seguros de que Nicaragua y la República Popular Democrática de Corea continuaremos avanzando juntos, trabajando por el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos y defendiendo un mundo de paz, soberanía, justicia y respeto entre las naciones”, señala el mensaje recogido por EFE.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 5 de septiembre de 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dirigen un mitin en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 5 de septiembre de 2018, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dirigen un mitin en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

El vínculo entre Managua y Pyongyang

Ambas dictaduras se caracterizan en la actualidad por su alianza con Rusia y por mantener una postura crítica frente a la política exterior de Estados Unidos y sus aliados. La conmemoración de los 47 años de relaciones bilaterales se enmarca en una estrategia de ambos países para consolidar alianzas políticas frente a la presión internacional.

La efeméride fue utilizada por las autoridades nicaragüenses para subrayar la importancia de la autodeterminación y el respeto mutuo en las relaciones internacionales. La carta enviada a Pyongyang subraya la intención de continuar ampliando la cooperación en diversos ámbitos, en consonancia con el discurso oficial del gobierno sandinista sobre independencia y soberanía.

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