Capturaron en Guatemala a un exfuncionario ecuatoriano pedido en extradición a Estados Unidos por narcotráfico

Guatemala capturó a Wilson Mendoza Barberan, exfuncionario público de Ecuador, con orden de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. (PNC de Guatemala)

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura en Guatemala de Wilson Mendoza Barberan, un exfuncionario público de Ecuador, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, Mendoza Barberan, también conocido como Wilson Eudaldo Mendoza Barberan, de 61 años, fue capturado en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

La detención se llevó a cabo por existir orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos por el delito de conspiración para distribuir una sustancia controlada que contenía cocaína, con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a tierra estadounidense.

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Mendoza Barberan fue detenido en un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC guatemalteca.

Exfuncionario ecuatoriano

De acuerdo con registros públicos de Ecuador, Mendoza Barberan fungió en 2012 como Subsecretario Regional de la Demarcación Hidrográfica de Manabí.

Estados Unidos requiere la extradición de Mendoza Barberan por conspiración para distribuir cocaína que sería importada ilegalmente a territorio estadounidense. (PNC de Guatemala)

Desde este cargo el, ahora detenido, estuvo al frente de la supervisión e inspección de obras clave de infraestructura hídrica para la región, como el avance en la construcción de la presa Río Grande (componente fundamental del Proyecto Múltiple Chone) y proyectos relacionados con el aprovechamiento de aguas y servidumbres.

En 2007, Mendoza Barberán también fue nombrado como representante del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ante el directorio de la Comisión para el Desarrollo de la Zona Norte de Manabí (Cedem), según publicó el medio ecuatoriano La Hora.

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En ese momento, el aprehendido en Guatemala se comprometió a realizar las gestiones para acoger a los dos cantones que se encuentran fuera del proyecto Cedem.

En el sector privado también se desempeñó como gerente general de varias empresas vinculadas a proyectos inmobiliariosy comerciales en la zona costera de Ecuador, como el proyecto inmobiliario Monkey Beach ubicado en Canoa.

También ha participado como directivo y accionista en distintas sociedades mercantiles y constructoras de ese país.

La Policía Nacional Civil detuvo a Wilson Mendoza Barberan en el Aeropuerto Internacional La Aurora de la Ciudad de Guatemala. (PNC de Guatemala)

Otros deportados detenidos

Investigadores de la Fuerza de Tarea SAFE-DEIC, capturaron a tres hombres en las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en la Fuerza Aérea Guatemalteca en la zona 13 capitalina, luego de verificar que eran requeridos por la justicia guatemalteca.

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Uno de los capturados fue identificado como Vidal “N”, de 26 años, quien es requerido por un juzgado de Alta Verapaz.

También se informó sobre la captura de Mynor “N”, de 27 años, quien es requerido por un juzgado de Guatemala, por el delito de extorsión desde mayo de 2024.

Finalmente, se detuvo a Hipólito “N”, de 41 años, solicitado por un juzgado del municipio de Villa Nueva desde febrero de 2023 por los delitos de rebeldía y responsabilidad de conductores.

Guatemala también detuvo a tres deportados procedentes de Estados Unidos que eran requeridos por la justicia guatemalteca por extorsión, rebeldía y otros procesos. (PNC de Guatemala)

Los tres guatemaltecos fueron detenidos tras arribar al país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. Posteriormente se les trasladó a las carceletas de Torre de Tribunales para enfrentar la audiencia de primera declaración.

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