Crimen y Justicia
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Tras meses prófugo, detuvieron a un joven por el robo de un auto a un chofer de aplicación de viajes

Fue arrestado tras una vigilancia policial y un allanamiento en su domicilio. Está acusado de haber sustraído una Ford EcoSport y otros objetos a un conductor

Una mujer con chaqueta azul que dice "DDI" y jeans azules está de espaldas junto a un hombre con sudadera roja y shorts claros. Detrás, carteles de "Policía" y "DDI La Plata"
Una agente de la DDI La Plata escolta al joven detenido por el robo a un chofer de aplicación de viajes (0221)
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Un joven de 19 años que, según fuentes policiales, permanecía prófugo desde mayo fue finalmente detenido este miércoles en Los Hornos, tras una investigación que incluyó tareas de vigilancia y un nuevo allanamiento en su domicilio. Está acusado de haber participado en el robo armado de una Ford EcoSport a un conductor que hacía viajes de aplicación. La captura estuvo a cargo de la DDI La Plata.

Las autoridades detallaron que la investigación comenzó el 19 de abril, cuando un chofer de 25 años, que se encontraba trabajando, denunció haber sido asaltado por tres personas armadas, según informó el portal 0221.

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El episodio tuvo lugar luego de que el conductor aceptara un viaje solicitado desde la zona de 2 y 56 hasta 144 y 46. Una vez en el destino, los pasajeros lo amenazaron con un arma de fuego, le sustrajeron el vehículo, su teléfono celular y una suma de dinero en efectivo, y posteriormente se dieron a la fuga.

E caso se judicializó bajo la intervención de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y el Juzgado de Garantías N° 3, encabezado por Pablo Raele. Desde entonces, los agentes de la DDI La Plata desplegaron una serie de medidas para identificar a los responsables.

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Los investigadores analizaron imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas del recorrido efectuado por los sospechosos. Además, recolectaron declaraciones testimoniales que permitieron individualizar a dos de los presuntos autores del asalto. Entre las pruebas reunidas, se destacó que uno de los implicados habría realizado una transferencia desde el teléfono robado a una cuenta de Mercado Pago registrada a su nombre, según los registros incorporados a la causa.

La Policía ya había detenido a otro sospechoso de haber participado del robo (Noticias XFN)
La Policía ya había detenido a otro sospechoso de haber participado del robo (Noticias XFN)

En el proceso de búsqueda, la Policía localizó la Ford EcoSport sustraída en el barrio La Favela, específicamente en 17 entre 529 y 530, en Ringuelet. El vehículo se encontraba estacionado y fue recuperado como parte de los elementos clave de la investigación.

La UFI N° 11 ordenó el 12 de mayo dos allanamientos domiciliarios para avanzar con la detención de los sospechosos. En uno de los procedimientos, realizado en 150 entre 69 y 70, en Los Hornos, fue detenido un joven de 19 años y se secuestraron objetos considerados relevantes para el expediente judicial. En el segundo operativo, en 144 entre 49 y 50, también en Los Hornos, la Policía incautó prendas de vestir que, según la instrucción, habrían sido utilizadas durante el robo. Sin embargo, el segundo acusado no fue hallado en el lugar y quedó prófugo.

El joven que logró evadir el primer operativo fue objeto de una búsqueda sostenida durante meses. El 5 de agosto, la DDI La Plata recibió un nuevo oficio judicial que autorizaba profundizar las tareas para concretar su detención. Los equipos policiales implementaron recorridas y vigilancias en diferentes puntos de Los Hornos, aunque en un primer momento no lograron dar con el paradero del prófugo.

Finalmente, este miércoles, la Policía montó una discreta vigilancia en el domicilio de 144 entre 49 y 50. Según el parte policial, los agentes observaron al sospechoso arribar al lugar en motocicleta tras varias horas de espera. Antes de irrumpir en la vivienda, se aseguró el perímetro para evitar una posible fuga.

En el momento del allanamiento, el acusado intentó escapar corriendo por los fondos de la propiedad, pero fue interceptado rápidamente por el personal de la DDI. La detención se produjo sin que el joven ofreciera resistencia armada, de acuerdo con lo informado por la institución.

El joven, identificado como uno de los principales sospechosos del robo calificado, quedó imputado en la causa caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda”. Se prevé que será indagado durante la mañana de hoy, en el marco del expediente que tramita en la UFI N° 11.

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