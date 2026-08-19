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La NASA canceló el rescate del telescopio Swift y ya sabe cuándo caerá a la Tierra

La agencia espacial estadounidense descartó la maniobra que buscaba salvarlo, tras un fallo técnico en la nave encargada del rescate

Un satélite con paneles solares negros y un espejo dorado orbita la Tierra. El planeta muestra nubes blancas y luces de ciudades en el fondo estrellado.
La NASA canceló el rescate del telescopio Swift y confirmó que el satélite caerá hacia la Tierra a finales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La NASA decidió cancelar el rescate del telescopio Swift y confirmó que el satélite caerá a la Tierra a finales de 2026. La operación, que buscaba elevar su órbita y extender su vida útil, quedó descartada tras un fallo técnico en la nave comercial LINK, que debía capturarlo este 19 de agosto desde Miami. El problema impidió que la misión avanzara cuando ya se encontraba en el espacio.

La agencia espacial explicó que la nave LINK no consiguió estabilizarse con la precisión necesaria para completar la maniobra de acercamiento, lo que imposibilitó asegurar al satélite y modificar su trayectoria. Con esta decisión, la NASA pone fin a un plan que pretendía evitar el descenso de uno de sus instrumentos clave para el estudio de explosiones cósmicas de alta energía.

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Qué pasó con el telescopio Swift y por qué la NASA canceló el rescate

La decisión puso fin a un plan que apuntaba a evitar el descenso del telescopio Swift, una de las plataformas científicas más conocidas de la NASA para observar explosiones cósmicas de alta energía. La agencia explicó que el intento de rescate quedó anulado por “un problema persistente con el control de actitud de una nave espacial comercial”.

La declaración oficial precisó que “la nave LINK no capturará ni impulsará un satélite de la agencia a mayor altitud para extender su misión científica, como estaba previsto”. De esta manera, el vehículo que debía acercarse al satélite no pudo asegurar la estabilidad necesaria para completar una maniobra delicada en órbita. No logró orientarse con la precisión requerida para atrapar al telescopio y empujarlo hacia una trayectoria más alta.

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Dos naves espaciales orbitan la Tierra; una con la inscripción "NASA RESCUE MISSION SWIFT" se aproxima a un satélite con paneles solares, con ciudades iluminadas debajo.
La nave comercial LINK no logrará capturar al telescopio Swift por un problema persistente con el control de actitud en órbita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nave había sido desarrollada en 2025 por la compañía LINK y enviada al espacio el mes pasado. Su misión consistía en interceptar al satélite, sujetarlo y elevarlo para frenar su descenso. El operativo ya presentaba dificultades desde el inicio, porque Swift no fue diseñado para ser capturado en órbita. No tiene asas, agarres ni puntos preparados para una maniobra de ese tipo.

Por qué el telescopio Swift cae si todavía funciona

El caso de Swift expone una limitación frecuente en los satélites antiguos. Aunque siga operativo en varios aspectos, no cuenta con motor propio para corregir su ruta. El aparato no puede corregir su rumbo por sí mismo y por eso pierde altura de manera gradual.

La causa está en una franja de atmósfera muy tenue que todavía existe a cientos de kilómetros de altura. Parece vacío, pero no lo es del todo. Esa pequeña cantidad de aire genera fricción. En otras palabras, el satélite roza partículas atmosféricas que actúan como un freno constante. Ese desgaste orbital lento provoca que el telescopio descienda cada vez más hasta entrar en capas más densas de la atmósfera.

Un satélite con paneles solares se encuentra sobre el planeta Tierra, donde se ve una gran formación de nubes blancas en espiral sobre el océano.
La misión de LINK buscaba elevar la órbita del telescopio Swift para prolongar su vida útil científica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando eso ocurra, el aparato terminará por desintegrarse durante la reentrada. Reentrada, dicho en lenguaje común, es el momento en que un objeto espacial vuelve a ingresar en la atmósfera terrestre a gran velocidad. En ese proceso, el calor y la fricción suelen destruir gran parte de la estructura.

Qué importancia tuvo Swift para la ciencia espacial

El telescopio Swift fue una herramienta central para el estudio de los estallidos de rayos gamma, uno de los fenómenos más energéticos del universo. Esos eventos son explosiones breves y muy intensas detectadas en galaxias lejanas. Traducido a una idea sencilla, son destellos extremos de energía que ayudan a los científicos a entender cómo mueren ciertas estrellas o cómo nacen objetos como agujeros negros.

Desde 2004, el satélite giró alrededor de la Tierra con la tarea de localizar esos episodios y alertar a observatorios de todo el mundo. Swift ha sido desde 2004 una de las principales herramientas para estudiar el cosmos. Su valor estimado ronda los 500 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de la misión y de los años de trabajo científico acumulado.

Vista del planeta Tierra desde el espacio, mostrando América del Norte, puntos brillantes en tierra y mar, un objeto luminoso entrando y galaxias espirales verdes.
El telescopio Swift cae porque no tiene motor propio para corregir su rumbo y pierde altura por la fricción con la atmósfera tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El telescopio no solo detectaba esos estallidos. También permitía seguir su evolución con rapidez, algo clave para reconstruir lo que ocurre después de una explosión cósmica. Esa capacidad le dio un lugar destacado dentro de la astronomía moderna.

Qué hará ahora la nave LINK cerca del satélite

Aunque el rescate quedó cancelado, la misión no se dará por terminada de inmediato. La NASA informó que la nave LINK seguirá operando cerca del telescopio “para demostrar capacidades clave para el futuro de la exploración espacial” y también para “recopilar la mayor cantidad de datos posible para fundamentar las futuras operaciones de mantenimiento de satélites”.

Eso significa que el fracaso del intento principal todavía puede dejar información útil. La agencia busca aprovechar la proximidad entre ambos aparatos para probar sistemas, reunir mediciones y entender mejor cómo actuar en futuras operaciones de servicio en órbita. Mantenimiento de satélites, dicho sin vueltas, es el conjunto de maniobras destinadas a reparar, reabastecer, mover o extender la vida de artefactos que ya están en el espacio.

Ese tipo de tecnología interesa cada vez más porque hay muchos equipos científicos y comerciales que envejecen en órbita sin posibilidades de regresar a la Tierra para ser reparados.

El antecedente que también preocupa a la NASA, el caso Hubble

La caída gradual de Swift no es un problema aislado. Otro gran observatorio espacial enfrenta una dificultad parecida: el Hubble. Con más de tres décadas en órbita, ese telescopio tampoco dispone de un motor propio que le permita elevarse por sí mismo.

Otro telescopio que también enfrenta la pérdida gradual de altitud es el Hubble, cuya trayectoria se degrada de forma lenta con el paso del tiempo. La comparación ayuda a entender que el desafío no se limita a un aparato puntual. Muchos instrumentos lanzados en otras décadas fueron concebidos para misiones largas, pero no siempre con sistemas que facilitaran una asistencia posterior.

El caso de Swift deja así una referencia importante para futuras misiones espaciales. El telescopio seguirá en descenso hacia las capas más bajas de la atmósfera terrestre, mientras la nave LINK permanecerá a su alrededor para recoger datos de una maniobra que no pudo completarse, pero que la NASA quiere convertir en aprendizaje operativo.

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