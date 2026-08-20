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Policía dominicana detiene a tres hombres señalados por la muerte de un dirigente comunitario

Las autoridades dominicanas atribuyen el crimen, ocurrido el 14 de agosto en Hato Nuevo de Los Alcarrizos, a un grupo de seis implicados, mientras continúan las búsquedas de otros tres sospechosos fugitivos

Cuatro personas de piel morena con las manos esposadas a la espalda. Visten camisetas gris, a cuadros, azul marino y pantalones vaqueros. Toma cercana.
La Policía Nacional de República Dominicana detuvo a tres hombres por el asesinato de José Frank Valerio en Hato Nuevo de Los Alcarrizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional de República Dominicana informó este miércoles 19 de agoto sobre la detención de tres hombres señalados como presuntos implicados en el asesinato de un dirigente comunitario llamado José Frank Valerio en el sector Hato Nuevo, Los Alcarrizos.

El hecho ocurrió el pasado viernes 14 de agosto y, según el comunicado oficial, las investigaciones permitieron identificar a otros involucrados que permanecen prófugos, así como recuperar prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el ataque.

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, las detenciones se produjeron tras una orden judicial y forman parte de una operación coordinada con el Ministerio Público. Los apresados son Saulo N. (alias Pelota), de 22 años, Wander P., de 27, y Eddy A. (alias Tata y/o Capullo). Los dos primeros fueron arrestados en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0070405. Mientras que el último fue capturado mediante una orden de allanamiento y arresto.

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Ilustración de hombre de piel oscura con bigote, gorra roja y camisa amarilla, mirando al frente. Fondo con persiana a la izquierda y pared a la derecha.
La investigación del crimen de José Frank Valerio avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad cercanas al lugar del ataque.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, la Policía Nacional indicó que otros tres individuos han sido identificados como parte de la estructura que habría participado en el crimen: José C. (alias Iker), Fraudi R., (alias La Tata) y Daivy R., quienes permanecen en condición de prófugos. Las autoridades mantienen operativos en marcha para lograr su localización y captura.

El reporte policial, recogido por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, señala que las investigaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar del ataque. En las imágenes, se observa a dos personas desplazándose en una motocicleta negra, quienes se detienen y disparan varias veces contra José Frank Valerio mientras este se encontraba sentado en una parada de motoconchos (servicio de transporte público informal en motocicleta).

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Avances en la investigación

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron cinco casquillos calibre 9 milímetros, además de una funda negra con prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por los autores materiales, según las imágenes de videovigilancia.

De acuerdo con los avances investigativos comunicados por la Policía Nacional, Saulo N. habría sido el encargado de ubicar a la víctima y avisar sobre su localización al resto de los implicados. Por su parte, Eddy A, habría conducido la motocicleta en la que se desplazaron hasta el sitio del ataque, mientras que José C. habría efectuado los disparos fatales.

Cinta policial amarilla con letras negras que dicen "ESCENA DE CRIMEN" frente a un fondo desenfocado de árboles y vegetación verde.
La Policía Científica recolectó cinco casquillos calibre 9 milímetros y prendas que coincidirían con las usadas por los autores materiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, las autoridades dominicanas también investigan la existencia de un presunto pago de RD$50,000 (aproximadamente USD 850) por la ejecución del homicidio, así como el grado de participación y responsabilidad individual de cada uno de los involucrados. La Dirección de Comunicaciones Estratégicas aseguró que los detenidos y las evidencias recolectadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar el proceso legal correspondiente.

“Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las labores para localizar a los prófugos y esclarecer por completo el caso”, detalla el comunicado.

La División de Investigación de Homicidios de Santo Domingo Oeste ha profundizado en los interrogatorios a los apresados y mantiene la coordinación con el Ministerio Público para esclarecer por completo el caso. Las diligencias técnicas y los análisis de videovigilancia resultaron fundamentales para avanzar en la identificación de los autores y sus roles en el crimen.

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