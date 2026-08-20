Crimen y Justicia
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Encontraron muerto a un nene de 6 años en Santa Fe y detuvieron a su madre: investigan un caso de violencia infantil

La madre cargaba a su hijo sin vida cuando fue encontrada por el personal policial. Un testimonio la habría ubicado como la principal sospechosa

La zona donde ocurrió el hecho que, actualmente, es investigado como un caso de violencia infantil
La zona donde ocurrió el hecho que, actualmente, es investigado como un caso de violencia infantil
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La Policía de Santa Fe investiga la muerte de un nene de seis años ocurrida en la localidad de San Justo, bajo la sospecha de que hubiera sido víctima de violencia infantil. La madre del menor sería la principal sospechosa, puesto que un hombre fue quien alertó a las autoridades y alegó que el niño había sido asfixiado.

El caso fue reportado a las 14.03 horas, luego de que un móvil de la Comisaría 2da. se presentara en una vivienda ubicada en la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millan y la cortada 27, donde el pequeño, identificado como I. A. M., fue encontrado sin vida.

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Al llegar al lugar, el personal policial encontró a una mujer de 28 años con el nene sin vida en sus brazos. Minutos más tarde, el personal médico del Sistema de Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) constató que ya no presentaba signos vitales.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, al momento del hecho, el menor se encontraba durmiendo junto a su madre en el domicilio indicado. Un hombre alertó a las autoridades sobre que la mujer lo habría matado.

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El caso está siendo investigado por la Comisaría 2da. de San Justo
El caso está siendo investigado por la Comisaría 2da. de San Justo

A raíz de esto, el jefe de la seccional mencionada dio aviso de lo sucedido. En principio, la causa había sido caratulada como “averiguación de causales de muerte”, pero este testimonio permitió que pasara a ser calificada como un presunto hecho de violencia infantil.

En línea con esto, se dispuso la intervención de las áreas de fotografía, huellas y rastros, y planimetría para la recolección de pruebas. Asimismo, el sitio quedó resguardado por personal policial, quien actuó conforme a los protocolos establecidos.

Por el momento, no se realizó comunicación al 0800 destinado a la Fiscalía, y las actuaciones se encuentran en una etapa inicial. Por esto, la Policía indicó que aún no hay más datos sobre las circunstancias específicas del hecho ni sobre eventuales antecedentes.

A mediados de mayo, otro caso de presunta violencia infantil tuvo como víctima a un bebé de siete meses, que fue internado en la Sala de Cuidados Intermedios del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia tras haber sido derivado en estado grave desde Santo Tomé. La Justicia provincial investiga un posible caso de maltrato intrafamiliar y dispuso la detención preventiva de los padres.

La beba murió en el Hospital de Niños “Orlando Alassia” de Santa Fe (Captura)
El bebé había sido ingresado en estado de gravedad, pero logró ser estabilizado (Captura)

Según Sin Mordaza, el último parte médico emitido por el hospital indicó que el niño, con antecedentes de internación en Neonatología, ingresó con un cuadro severo de cianosis y dificultad respiratoria. El episodio se originó durante la madrugada del viernes 22 de mayo, cuando el padre lo llevó a una dependencia policial y afirmó que el menor “se había ahogado” mientras tomaba una mamadera.

Fuentes relacionadas con la investigación señalaron que los policías observaron al bebé con signos de cianosis y sin llanto, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron de urgencia al SAMCo local. Una vez estabilizado, los médicos diagnosticaron broncoaspiración y ordenaron su derivación inmediata al hospital pediátrico de mayor complejidad en Santa Fe.

En el Hospital Alassia, los profesionales identificaron indicios que activaron el protocolo de protección de derechos de la infancia. Durante la revisión, los pediatras constataron múltiples lesiones en diferentes capas de la piel, escoriaciones difusas y ampollas de origen no determinado en la zona perianal y del pañal. A raíz de esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención preventiva de ambos progenitores mientras avanza la investigación penal.

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