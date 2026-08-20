Muere agente de la policía tras ataque armado durante un operativo de identificación en Guatemala

El agente de la Policía Nacional Civil Luis Alberto Godínez Pérez murió tras un ataque a balazos durante un operativo de identificación de personas en Taxisco, Santa Rosa, Guatemala. (Redes Sociales)

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Un operativo rutinario de identificación de personas se convirtió en escenario de luto para las fuerzas de seguridad en el municipio de Taxisco, departamento de Santa Rosa, de Guatemala.

En el lugar perdió la vida el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Alberto Godínez Pérez, tras ser atacado a balazos durante un operativo de identificación de personas.

Según el reporte de la PNC, el hecho ocurrió este miércoles 19 de agosto en la ruta hacia la aldea La Avellana, a la altura del ingreso a El Panal, cuando el agente Luis Alberto Godínez Pérez se aproximaba a verificar la documentación de un conductor.

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El ataque y la respuesta policial

De acuerdo con información oficial difundida por la PNC, Luis Alberto Godínez Pérez se desplazaba en una motocicleta oficial acompañado por otro agente cuando le hicieron el alto a un vehículo que se conducía de manera sospechosa.

Al aproximarse para realizar la identificación, el conductor del vehículo abrió fuego de forma sorpresiva, impactando en el rostro de Godínez Pérez.

La Policía Nacional Civil señaló que Luis Alberto Godínez Pérez tenía más de 11 años de servicio y que los operativos continúan para localizar al responsable. (Redes Sociales)

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron de inmediato a la estación local, pero tras evaluar los signos vitales del agente, confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Tras el atentado, el responsable abandonó su vehículo en la escena y se internó entre los cañaverales cercanos, logrando su escape.

Las autoridades activaron un amplio dispositivo de búsqueda en la zona, con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil.

La institución lamentó la pérdida de Godínez Pérez, quien acumulaba más de 11 años de servicio. Según el reporte oficial, los operativos continúan en el área para localizar al responsable, cuyo paradero aún se desconoce.

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Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron la muerte de Luis Alberto Godínez Pérez en el lugar tras evaluar sus signos vitales. (Bomberos Municipales Departamentales)

Estadísticas sobre hechos armados contra la Policía Nacional Civil

La violencia contra agentes de la PNC ha generado preocupación en Guatemala durante las últimas décadas.

Registros oficiales del departamento de estadística del Gobierno de Guatemala indican que entre 1998 y 2022 se contabilizaron 2,148 decesos de uniformados, tanto en cumplimiento de sus funciones como fuera de ellas.

Estas muertes se atribuyen principalmente a ataques armados, accidentes de tránsito y enfermedades. De acuerdo con datos publicados por el Gobierno, los agentes enfrentan un riesgo permanente ante la presencia de crimen organizado y estructuras criminales operando en diversas regiones del país.

Al respecto, la PNC ha reforzado sus alertas institucionales y mantiene estrategias de prevención para disminuir el impacto de estos hechos.

Datos del Gobierno de Guatemala registraron 2.148 decesos de agentes de la PNC entre 1998 y 2022 por ataques armados, accidentes de tránsito y enfermedades. (PNC de Guatemala)

Taxisco: un municipio bajo presión por la criminalidad armada

Taxisco mantiene un perfil estratégico por su proximidad a la costa sur y su acceso a rutas marítimas como La Avellana.

Según la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), la zona es objeto de operativos frecuentes orientados a combatir delitos como extorsión, narcotráfico y tráfico de armas. Las fuerzas del orden ejecutan acciones sistemáticas en la carretera CA-2 y en los caminos rurales aledaños.

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Aunque existen puestos de control y patrullajes, la delincuencia común y organizada continúa perpetrando ataques directos contra la autoridad, lo que convierte las tareas cotidianas de verificación en operaciones de alto riesgo para los elementos policiales.

La muerte de Luis Alberto Godínez Pérez refuerza la preocupación sobre la seguridad de los agentes y la necesidad de fortalecer las estrategias de protección en los operativos de rutina en regiones históricamente afectadas por la violencia armada.