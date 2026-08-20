Científicos del CONICET descubrieron dos nuevas especies de chinches en Salta y Jujuy

Ejemplares macho y hembra de la Rotundedessa luteola, una de las nuevas especies de chinches descubiertas por científicos del CONICET.

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Un grupo de científicos encabezado por la bióloga María Cecilia Martínez identificó en Argentina un nuevo grupo de chinches llamado Rotundedessa y sumó dos especies nuevas para la ciencia. El descubrimiento se realizó en las provincias de Salta y Jujuy, y fue publicado en la revista Neotropical Entomology.

Este avance ayuda a organizar mejor uno de los conjuntos más variados y complejos de clasificar dentro de la subfamilia denominada Edessinae.

El estudio surgió porque Edessinae reúne cerca de 500 especies en 20 grupos distintos, y uno de esos grupos, llamado Edessa, incluye alrededor de 350 especies ya conocidas y otras 300 que aún no han sido descritas.

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Para abordar este desafío, los investigadores se enfocaron en analizar pequeños grupos de especies similares. Esto les permitió identificar características únicas y proponer la creación de un nuevo género para las especies que compartían esos rasgos.

“El estudio de pequeños grupos de especies morfológicamente similares constituye un método eficaz para abordar la diversidad taxonómica de Edessa y ha permitido la descripción de varios géneros nuevos”, escribieron los autores.

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Las características de los hallazgos en el norte argentino

El nombre Rotundedessa deriva del latín rotundus, “redondo”, en alusión a la forma ovalada, redondeada y aplanada del cuerpo de estos insectos.

De acuerdo con el estudio, las especies de este género son pequeñas, con longitudes de 10,4 a 13,7 mm, cuerpo oval y deprimido, superficie dorsal marcadamente plana y coloración verde clara uniforme, salvo un área ventral abdominal amarilla en la línea media. También presentan ángulos humerales redondeados, patas marrón claro y una serie de rasgos particulares en la estructura genital y en áreas laterales del cuerpo.

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El hallazgo fue liderado por la bióloga María Cecilia Martínez

Una es Rotundedessa luteola, encontrada en Jujuy. El holotipo, un macho, fue recolectado en Puesto Viejo, a 600 metros sobre el nivel del mar, el 18 de marzo de 2025 por Freddy Burgos Gallardo; el paratipo, una hembra, procede del mismo sitio.

Según la publicación, esta especie mide entre 7,4 y 9,8 mm de largo total, tiene el cuerpo verde claro con bordes amarillos y presenta un callo amarillento en el ápice del escutelo, la placa triangular del dorso. Entre sus rasgos diagnósticos figuran un rostro que no alcanza el proceso metasternal, brazos anteriores de ese proceso cortos y poco desarrollados, espiráculos amarillentos y antenas, rostro y patas de color marrón rojizo sin manchas.

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La segunda especie nueva es Rotundedessa olivacea, registrada en Salta y también en Jujuy. El holotipo, un macho, fue recolectado en Finca San Luis, en General Güemes, Salta, a 1.807 m, el 10 de enero de 2024 por Martínez; el paratipo, también macho, fue hallado en Estancia Las Lauras, Jujuy, a 974 metros sobre el nivel del mar, el 27 de noviembre de 2024.

El estudio la describe con un cuerpo verde oliva, márgenes anterolaterales del pronoto y placas mandibulares bordeados en verde, y una superficie del pronoto y escutelo apenas rugosa, casi lisa. A diferencia de R. luteola, su rostro alcanza el proceso metasternal, y los brazos de la bifurcación anterior casi llegan a la mitad de las porciones ensanchadas del mesosterno.

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Citado por Neotropical Entomology, el trabajo compara esta especie con R. eucnema, ya que ambas comparten un parámero más ancho en el extremo distal que en la base. La nueva especie se distingue por ángulos posterolaterales del pigóforo más desarrollados, parámeros plegados y un lóbulo ventral externo menos desarrollado.

Los ejemplares tipo quedaron depositados en el Museo de La Plata y en el Instituto de Biología de la Altura de Argentina. El artículo, firmado por Martínez, Freddy Burgos Gallardo, José Antonio Marin Fernandes y Luiz Alexandre Campos, incluyó además una clave de identificación actualizada para las especies de Rotundedessa.

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