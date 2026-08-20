Crimen y Justicia
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Brutal femicidio en una farmacia de Rosario: revelaron cómo era el vínculo entre la víctima y el detenido

La víctima fue asesinada de siete puñaladas durante su horario laboral. Según trascendió, se había separado de su agresor en diciembre del año pasado

La víctima y su agresor se habían separado en diciembre del año pasado
La víctima y su agresor se habían separado en diciembre del año pasado
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Luego de que se conociera que Carina Andrea Candelas (56) fue asesinada a puñaladas por su ex esposo en la farmacia de Rosario donde trabajaba, la Fiscalía dio a conocer nuevos detalles de cómo fue el ataque. Además, reveló que la víctima había sufrido hostigamiento y acoso por parte del principal sospechoso desde que habían terminado la relación.

El caso se encuentra en manos de la fiscal María Laura Riccardo, quien precisó que la mujer había recibido siete puñaladas y presentaba heridas defensivas. Según relató, el agresor, identificado como Martín B. (55), irrumpió en el local situado en la esquina de Dorrego y Zeballos, la condujo hasta el depósito y la atacó con un cuchillo.

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En ese momento, una compañera de la víctima intentó intervenir y resultó con su ropa manchada de sangre. Asimismo, indicó que dos personas en el sector de atención al público colaboraron llamando al 911, aunque no habrían presenciado el momento exacto del crimen.

“Fue rapidísimo. Estaba estacionada en el auto. Un auto paró al lado mío y entró alguien a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo y salieron corriendo las chicas de la farmacia. Él se subió de nuevo al auto, un Citroën, y se fue rápido”, describió el episodio una de las testigos.

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La farmacia en donde ocurrió el femicidio
La farmacia en donde ocurrió el femicidio

De acuerdo con la información obtenida por Rosario 3, los familiares de Candelas declararon que el hombre la acosaba desde diciembre, momento en el que terminaron su relación. En línea con esto, la fiscal confirmó que existían antecedentes de violencia, aunque no había registros de denuncias formales que hubieran sido formuladas por la encargada de farmacia.

“Relatan episodios de hostigamiento por parte de él, de buscarla, seguirla, de pasar y gritarle cosas”, señaló Riccardo sobre los testimonios recopilados hasta el momento. Tras señalar la existencia de un patrón de asedio sistemático iniciado con la separación, informó que había solicitado las grabaciones de seguridad del día del crimen y de jornadas anteriores para verificar el acoso denunciado.

Tras cometer el femicidio, el acusado huyó a su domicilio ubicado en Colón al 2000, donde fue detenido por la Policía en el ascensor del edificio. Asimismo, trascendió que habría atentado contra su vida, sin embargo, la fiscal Riccardo apuntó que ese supuesto intento está siendo investigado.

Mientras que el principal sospechoso permanece bajo custodia, las autoridades completan las diligencias judiciales y la recopilación de pruebas audiovisuales y testimoniales. De la misma manera, anticiparon que el hombre permanecerá privado de libertad hasta la audiencia imputativa, en la que se formalizarán los cargos en su contra, según confirmó la fiscal.

Mató a una joven de una puñalada en su departamento, la enrolló en una sábana y se dio a la fuga

A principios de agosto, Débora Giuliana Bordón, de 31 años, fue asesinada de una puñalada en el cuello en un edificio de Crespo al 500, barrio Luis Agote, próximo a la Terminal de Ómnibus de Rosario. El hecho ocurrió en el departamento de Axel Alejandro M., de 23 años, quien sería su pareja. Tras el ataque, el joven abandonó el lugar sin dar aviso a las autoridades.

Vista de calle con un coche azul estacionado, varios edificios residenciales de hormigón, árboles dispersos y grafitis en la pared de un edificio
El departamento en donde fue encontrada la víctima

Los vecinos del edificio relataron haber escuchado una fuerte discusión y gritos de auxilio provenientes del primer piso. Ante la ausencia de respuesta desde el interior del departamento, uno de los residentes ingresó por un balcón y halló el cuerpo de Bordón envuelto en una sábana, con un cuchillo aún incrustado en el cuello. Otros vecinos señalaron episodios previos de violencia y discusiones en el mismo domicilio.

Mientras que los residentes del edificio coincidieron en que la víctima no vivía allí de forma permanente, indicaron que el sospechoso sí era inquilino del lugar y trabajaba en un bar. De hecho, una vecina que llamó al 911 describió haber escuchado ruidos de muebles rotos y golpes en ocasiones anteriores.

Según los testimonios, el agresor habría intentado silenciar a Bordón durante la discusión y escapó, posiblemente arrojándose desde el balcón del primer piso para evitar ser visto por los vecinos, quienes ya habían alertado a la Policía.

Finalmente, las autoridades identificaron rápidamente al presunto atacante gracias a documentación hallada en el domicilio. Mediante el sistema de cámaras Lince, se realizó un seguimiento que permitió detener a Axel Alejandro M. horas después en una estación de servicio ubicada en Sarmiento y Pellegrini, en el centro de la ciudad.

El arresto fue efectuado por la brigada de Femicidios de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones. Asimismo, informaron que el sospechoso fue trasladado a la sede de la PDI y permanece bajo custodia.

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