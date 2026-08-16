Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Subir y bajar de peso repetidamente se asocia con una mayor pérdida de masa muscular, según un estudio

La investigación siguió durante cuatro años a más de 1.400 adultos y detectó una reducción más marcada del músculo del muslo entre quienes atravesaron mayores fluctuaciones corporales

Varias básculas digitales blancas sobre un suelo de madera claro, una de ellas muestra 68.2 kg y 70.5 kg, junto a una cinta métrica y una carpeta con gráficos.
Un seguimiento de cuatro años en 1.433 adultos vinculó las oscilaciones repetidas de peso con una reducción más marcada de músculo en los muslos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los ciclos repetidos de pérdida y recuperación de peso se asocian con una mayor caída de masa muscular, según un estudio citado por Harvard Health que siguió durante cuatro años a 1.433 adultos con una edad promedio de 61 años. El dato pone el foco en un aspecto menos visible de los intentos de adelgazamiento: no solo cambia el número de la balanza, también puede modificarse la composición corporal.

La información, a partir de una investigación publicada en la revista científica Radiology, adquiere relevancia para personas con sobrepeso u obesidad que atraviesan períodos de descenso y recuperación de peso. El análisis observó que, dentro de un grupo con peso relativamente estable en el largo plazo, quienes registraron más oscilaciones perdieron más músculo en los muslos.

PUBLICIDAD

Qué encontró el estudio

Hombre mayor con pesas en una balanza, con músculos desprendiéndose. Incluye gráficos de peso y músculo, calendario, grupo de personas, cadenas, corazón, glucómetro y plato de comida.
Las oscilaciones frecuentes de peso en adultos mayores se asocian con una pérdida del 3,7% de masa muscular en los muslos, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo difundido por Harvard Health, el trabajo incluyó a 1.433 participantes con un índice de masa corporal cercano a 28. Ese valor ubica a gran parte del grupo en rangos de sobrepeso. A lo largo de cuatro años, el peso general de los participantes cambió poco si se toma el período completo. Aun así, dentro de ese conjunto hubo trayectorias distintas.

Algunas personas atravesaron subas y bajas de peso, mientras otras conservaron valores más constantes. A partir de esa diferencia, los investigadores analizaron qué ocurría con la masa muscular del muslo, un indicador que permite mirar más allá del peso total y detectar cambios en la composición del cuerpo.

PUBLICIDAD

El hallazgo central fue que todas las personas evaluadas perdieron algo de músculo, una situación esperable con el avance de la edad. Pero la reducción resultó mayor en quienes alternaron etapas de adelgazamiento con recuperación de peso. Según los datos citados, ese grupo perdió cerca de 3,7% de músculo en los muslos, frente a una caída de alrededor de 1% entre quienes mantuvieron un peso más estable.

Por qué el dato resulta relevante

La investigación observacional siguió a 1.433 personas con índice de masa corporal cercano a 28
La investigación observacional siguió a 1.433 personas con índice de masa corporal cercano a 28

La principal clave del estudio pasa por distinguir entre adelgazar y atravesar fluctuaciones repetidas de peso. La investigación no sostiene que perder kilos sea perjudicial por sí mismo, sino que vincula los ciclos reiterados de descenso y recuperación con una disminución muscular más marcada.

Ese punto adquiere importancia porque muchas personas centran su atención en los kilos ganados o perdidos, sin reparar en que el cuerpo también puede perder músculo durante esos procesos. Dos personas pueden terminar un período con un peso parecido y, aun así, presentar diferencias en su masa muscular.

El artículo de Radiology remarcó que la pérdida de músculo forma parte del envejecimiento. Por eso, la novedad del estudio no reside en detectar esa reducción, sino en observar que fue mayor entre quienes presentaron más fluctuaciones en el peso.

Qué límites tiene la investigación

Realizar ejercicios de fuerza es muy importante en el caso de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según los datos las personas con subas y bajas repetidas perdieron más masa muscular que quienes mantuvieron un peso más constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación citada por Harvard Health aclaró que se trató de un estudio observacional. Eso significa que los investigadores encontraron una asociación entre las oscilaciones de peso y una mayor pérdida muscular, pero no una prueba definitiva de causalidad.

Esa precisión evita una interpretación errónea. Los resultados no permiten afirmar que cada recuperación de peso provoque por sí sola una caída de músculo. Sí muestran una señal de alerta sobre un patrón repetido en el tiempo, sobre todo en personas que encadenan varios intentos de descenso de peso a lo largo de los años.

La nota también recordó que los beneficios del descenso de peso en personas con sobrepeso u obesidad están documentados. Entre ellos figuran un mejor control de la glucosa en sangre y una menor probabilidad de enfermedad cardíaca y cáncer.

El mensaje de fondo no apunta a desalentar la pérdida de peso, sino a subrayar la necesidad de sostener ese proceso con estrategias que también protejan la masa muscular.

En ese marco, los investigadores señalaron que al adelgazar también puede perderse músculo. Para contrarrestar ese efecto, la publicación recomendó ejercicios regulares de fortalecimiento y una ingesta suficiente de proteínas.

Temas Relacionados

Obesidadbajar de pesomasa muscularEntrenamiento de fuerzaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué comer antes de ir a dormir para favorecer el descanso: los beneficios del triptófano y la fibra

Una especialista en química de alimentos explicó las opciones que pueden incorporarse durante la noche y cómo ciertos nutrientes intervienen en procesos vinculados con la serotonina, la melatonina y la microbiota intestinal

Qué comer antes de ir a dormir para favorecer el descanso: los beneficios del triptófano y la fibra

Un estudio asocia el aceite de oliva con menor mortalidad prematura

Dos investigaciones citadas en una nota de la especialista Aurora Casanova analizaron su vínculo con la longevidad y marcaron diferencias frente a la versión refinada

Un estudio asocia el aceite de oliva con menor mortalidad prematura

Sedentarismo y cerebro: por qué hacer ejercicio no siempre compensa pasar muchas horas sentado

Investigaciones en adultos mayores vinculan la inactividad prolongada con cambios en la memoria, el hipocampo y la velocidad de procesamiento, y advierten que moverse a lo largo del día también resulta clave

Sedentarismo y cerebro: por qué hacer ejercicio no siempre compensa pasar muchas horas sentado

Qué reveló la densidad muscular del pecho y la espalda sobre el riesgo de infarto en adultos

Un estudio observacional con 1.722 adultos evaluados con tomografía coronaria halló que una mejor composición del músculo esquelético se vinculó con menos eventos cardíacos y menor mortalidad a diez años, sin probar causalidad

Qué reveló la densidad muscular del pecho y la espalda sobre el riesgo de infarto en adultos

Caminar rápido a los 80 años se asocia con un cerebro más resistente al envejecimiento

Quienes mantienen una marcha excepcionalmente veloz en la vejez tienen un 51% menos de riesgo de deterioro mental y un hipocampo de mayor tamaño, de acuerdo con un trabajo publicado en Neurology

Caminar rápido a los 80 años se asocia con un cerebro más resistente al envejecimiento

DEPORTES

Codazos y golpes en la cara: el impactante nocaut del argentino Esteban Ribovics a una leyenda de la UFC

Codazos y golpes en la cara: el impactante nocaut del argentino Esteban Ribovics a una leyenda de la UFC

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

Escándalo por la brutal agresión que sufrieron los jugadores de un plantel del fútbol argentino tras perder un partido

TELESHOW

Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Carlos Portaluppi estrena Dribbling, una obra para reflexionar: “Queremos visibilizar el problema del abuso sexual”

De “Si querés llorar, llorá” a “Soy el Obelisco con tetas”: 40 frases icónicas de La One

Ana María Casanova antes de ser Moria Casán: la infancia de una mujer que aprendió a construirse a sí misma

INFOBAE AMÉRICA

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

Garífunas denuncian “horrible persecución” y desplazamiento de sus territorios ancestrales en Honduras

El partido Firmes se formalizó en Guatemala tras la transformación de Revolución, con el regreso del expresidente Alfonso Portillo regresó a la política

Fósiles de tiburones en Panamá revelan una sorprendente historia oculta bajo sus dos océanos

República Dominicana reportó 585 suicidios durante el año 2025

Nicaragua: Rosario Murillo anuncia otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa