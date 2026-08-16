Subir y bajar de peso repetidamente se asocia con una mayor pérdida de masa muscular, según un estudio

Un seguimiento de cuatro años en 1.433 adultos vinculó las oscilaciones repetidas de peso con una reducción más marcada de músculo en los muslos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ciclos repetidos de pérdida y recuperación de peso se asocian con una mayor caída de masa muscular, según un estudio citado por Harvard Health que siguió durante cuatro años a 1.433 adultos con una edad promedio de 61 años. El dato pone el foco en un aspecto menos visible de los intentos de adelgazamiento: no solo cambia el número de la balanza, también puede modificarse la composición corporal.

La información, a partir de una investigación publicada en la revista científica Radiology, adquiere relevancia para personas con sobrepeso u obesidad que atraviesan períodos de descenso y recuperación de peso. El análisis observó que, dentro de un grupo con peso relativamente estable en el largo plazo, quienes registraron más oscilaciones perdieron más músculo en los muslos.

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Qué encontró el estudio

Las oscilaciones frecuentes de peso en adultos mayores se asocian con una pérdida del 3,7% de masa muscular en los muslos, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo difundido por Harvard Health, el trabajo incluyó a 1.433 participantes con un índice de masa corporal cercano a 28. Ese valor ubica a gran parte del grupo en rangos de sobrepeso. A lo largo de cuatro años, el peso general de los participantes cambió poco si se toma el período completo. Aun así, dentro de ese conjunto hubo trayectorias distintas.

Algunas personas atravesaron subas y bajas de peso, mientras otras conservaron valores más constantes. A partir de esa diferencia, los investigadores analizaron qué ocurría con la masa muscular del muslo, un indicador que permite mirar más allá del peso total y detectar cambios en la composición del cuerpo.

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El hallazgo central fue que todas las personas evaluadas perdieron algo de músculo, una situación esperable con el avance de la edad. Pero la reducción resultó mayor en quienes alternaron etapas de adelgazamiento con recuperación de peso. Según los datos citados, ese grupo perdió cerca de 3,7% de músculo en los muslos, frente a una caída de alrededor de 1% entre quienes mantuvieron un peso más estable.

Por qué el dato resulta relevante

La investigación observacional siguió a 1.433 personas con índice de masa corporal cercano a 28

La principal clave del estudio pasa por distinguir entre adelgazar y atravesar fluctuaciones repetidas de peso. La investigación no sostiene que perder kilos sea perjudicial por sí mismo, sino que vincula los ciclos reiterados de descenso y recuperación con una disminución muscular más marcada.

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Ese punto adquiere importancia porque muchas personas centran su atención en los kilos ganados o perdidos, sin reparar en que el cuerpo también puede perder músculo durante esos procesos. Dos personas pueden terminar un período con un peso parecido y, aun así, presentar diferencias en su masa muscular.

El artículo de Radiology remarcó que la pérdida de músculo forma parte del envejecimiento. Por eso, la novedad del estudio no reside en detectar esa reducción, sino en observar que fue mayor entre quienes presentaron más fluctuaciones en el peso.

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Qué límites tiene la investigación

Según los datos las personas con subas y bajas repetidas perdieron más masa muscular que quienes mantuvieron un peso más constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación citada por Harvard Health aclaró que se trató de un estudio observacional. Eso significa que los investigadores encontraron una asociación entre las oscilaciones de peso y una mayor pérdida muscular, pero no una prueba definitiva de causalidad.

Esa precisión evita una interpretación errónea. Los resultados no permiten afirmar que cada recuperación de peso provoque por sí sola una caída de músculo. Sí muestran una señal de alerta sobre un patrón repetido en el tiempo, sobre todo en personas que encadenan varios intentos de descenso de peso a lo largo de los años.

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La nota también recordó que los beneficios del descenso de peso en personas con sobrepeso u obesidad están documentados. Entre ellos figuran un mejor control de la glucosa en sangre y una menor probabilidad de enfermedad cardíaca y cáncer.

El mensaje de fondo no apunta a desalentar la pérdida de peso, sino a subrayar la necesidad de sostener ese proceso con estrategias que también protejan la masa muscular.

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En ese marco, los investigadores señalaron que al adelgazar también puede perderse músculo. Para contrarrestar ese efecto, la publicación recomendó ejercicios regulares de fortalecimiento y una ingesta suficiente de proteínas.