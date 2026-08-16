Qué reveló la densidad muscular del pecho y la espalda sobre el riesgo de infarto en adultos

Una investigación observacional con angiografía coronaria por tomografía computarizada vinculó la calidad del músculo del tórax y la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mejor calidad muscular en pecho y espalda se vinculó con menos riesgo de infarto. El dato surge de una investigación publicada en la revista científica Radiology y citada por Verywell Health, que analizó imágenes médicas de 1.722 adultos y siguió su evolución durante una década.

Según informó la revista especializada en salud, el estudio respalda la idea de que la composición del músculo puede aportar datos relevantes sobre la salud cardiovascular. Los investigadores observaron que la densidad muscular en el tórax y la espalda, más que el tamaño de esos músculos, se relacionó con una menor probabilidad de sufrir un ataque cardíaco y de morir en los diez años posteriores al examen.

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Qué observó el estudio en los pacientes analizados

Un estudio en 1.722 adultos señala que una mayor densidad muscular en tórax y espalda se asocia con un menor riesgo de infarto y mortalidad a diez años, según datos de Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue encabezada por la Universidad de Edimburgo y se basó en angiografías coronarias por tomografía computarizada de personas con dolor de pecho, cuya edad promedio era de 58 años. A partir de esas imágenes, el equipo analizó la calidad del músculo esquelético de la pared torácica, la espalda y las zonas ubicadas entre las costillas.

De acuerdo con el reporte de Verywell Health, los autores utilizaron herramientas de inteligencia artificial para medir la densidad muscular, un indicador que permitió estimar la cantidad de grasa infiltrada en el tejido. Cuanto mayor era ese valor, menor resultaba la infiltración y mejor la calidad del músculo analizado.

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Los resultados mostraron una asociación concreta. Por cada incremento de 10 puntos en la densidad muscular, el riesgo de infarto fue 31% menor. A la vez, la probabilidad de morir en los diez años posteriores al estudio cayó 39% entre quienes presentaban mejor calidad muscular en pecho y espalda.

Durante el seguimiento, 133 personas murieron y 106 sufrieron un infarto, según los datos del trabajo científico. La investigación también señaló que el volumen del músculo no mostró un vínculo claro con esos desenlaces. Ese dato reforzó la hipótesis de que importa más la composición del tejido que el tamaño corporal.

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Por qué la densidad muscular puede anticipar otros riesgos

La composición del tejido muscular del pecho y la espalda se asoció con menos ataques cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantearon que un músculo con mayor densidad suele contener menos grasa infiltrada. Esa condición puede reflejar una mejor situación física general, mayor nivel de actividad y un perfil metabólico más favorable. En ese marco, la calidad muscular aparece como un posible marcador complementario del riesgo cardiovascular.

Verywell Health remarcó que el estudio no demostró una relación causal directa. Los investigadores no afirmaron que fortalecer el pecho o la espalda, por sí solo, reduzca el riesgo de ataque cardíaco. Lo que identificaron fue una asociación estadística entre músculos de mejor calidad y menos eventos cardíacos a lo largo del tiempo.

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Ese matiz resulta central para leer los resultados. Una persona con tejido muscular más denso también puede reunir otros factores protectores, como menor grasa corporal, mejor control de la glucosa, peso más estable o más actividad física cotidiana. Por eso, el hallazgo no funciona como una receta aislada, sino como una pista clínica que necesita más validación.

La investigación también abrió una discusión sobre el modo en que se interpretan las imágenes cardíacas. En muchos casos, los estudios se enfocan en las arterias coronarias y en la presencia de obstrucciones. Este trabajo sugiere que el mismo examen podría ofrecer información adicional sobre el estado muscular del paciente y su riesgo futuro.

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Qué utilidad podría tener en la práctica médica

La investigación relacionó una mayor densidad en músculos del tórax y la espalda con menos infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló el ensayo, las tomografías cardíacas de rutina podrían servir para detectar no solo alteraciones en las arterias, sino también signos de menor calidad muscular. Si esa variable se confirma en futuros trabajos, los médicos contarían con una herramienta extra para identificar a pacientes con más probabilidad de sufrir complicaciones cardiovasculares.

Esa posibilidad permitiría ajustar el seguimiento clínico sin sumar nuevos estudios. A partir de una imagen ya realizada, los equipos de salud podrían valorar si conviene reforzar controles, promover cambios de hábitos o revisar factores como el peso, la glucosa y la actividad física. El estudio, de todos modos, no definió protocolos concretos para aplicar esa información.

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Los autores señalaron que distintos tipos de ejercicio pueden mejorar la calidad del músculo y que los beneficios no se limitan al entrenamiento de fuerza. La evidencia reunida hasta ahora indica que la actividad aeróbica, la reducción del sedentarismo y el control de variables metabólicas también influyen sobre el tejido muscular y la salud del corazón.

El artículo publicado por Verywell Health indicó que el hallazgo podría ampliar el valor clínico de las tomografías cardíacas en personas con dolor de pecho. Aun así, los investigadores advirtieron que harán falta nuevos estudios para definir cómo usar este dato en prevención, qué umbrales conviene tomar y qué medidas resultan más eficaces para quienes presenten una menor calidad muscular.

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