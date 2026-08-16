Ciencia
Agregar Infobae enGoogle

Qué reveló la densidad muscular del pecho y la espalda sobre el riesgo de infarto en adultos

Un estudio observacional con 1.722 adultos evaluados con tomografía coronaria halló que una mejor composición del músculo esquelético se vinculó con menos eventos cardíacos y menor mortalidad a diez años, sin probar causalidad

Sala de diagnóstico hospitalaria con mesa de examen médico, lámpara quirúrgica y monitor. El monitor muestra una espalda humana y gráficos de densidad muscular.
Una investigación observacional con angiografía coronaria por tomografía computarizada vinculó la calidad del músculo del tórax y la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una mejor calidad muscular en pecho y espalda se vinculó con menos riesgo de infarto. El dato surge de una investigación publicada en la revista científica Radiology y citada por Verywell Health, que analizó imágenes médicas de 1.722 adultos y siguió su evolución durante una década.

Según informó la revista especializada en salud, el estudio respalda la idea de que la composición del músculo puede aportar datos relevantes sobre la salud cardiovascular. Los investigadores observaron que la densidad muscular en el tórax y la espalda, más que el tamaño de esos músculos, se relacionó con una menor probabilidad de sufrir un ataque cardíaco y de morir en los diez años posteriores al examen.

PUBLICIDAD

Qué observó el estudio en los pacientes analizados

Infografía muestra anatomía muscular y cardíaca, escáner de tomografía, símbolos estadísticos, un atleta corriendo y el logo de Infobae con texto.
Un estudio en 1.722 adultos señala que una mayor densidad muscular en tórax y espalda se asocia con un menor riesgo de infarto y mortalidad a diez años, según datos de Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación fue encabezada por la Universidad de Edimburgo y se basó en angiografías coronarias por tomografía computarizada de personas con dolor de pecho, cuya edad promedio era de 58 años. A partir de esas imágenes, el equipo analizó la calidad del músculo esquelético de la pared torácica, la espalda y las zonas ubicadas entre las costillas.

De acuerdo con el reporte de Verywell Health, los autores utilizaron herramientas de inteligencia artificial para medir la densidad muscular, un indicador que permitió estimar la cantidad de grasa infiltrada en el tejido. Cuanto mayor era ese valor, menor resultaba la infiltración y mejor la calidad del músculo analizado.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron una asociación concreta. Por cada incremento de 10 puntos en la densidad muscular, el riesgo de infarto fue 31% menor. A la vez, la probabilidad de morir en los diez años posteriores al estudio cayó 39% entre quienes presentaban mejor calidad muscular en pecho y espalda.

Durante el seguimiento, 133 personas murieron y 106 sufrieron un infarto, según los datos del trabajo científico. La investigación también señaló que el volumen del músculo no mostró un vínculo claro con esos desenlaces. Ese dato reforzó la hipótesis de que importa más la composición del tejido que el tamaño corporal.

Por qué la densidad muscular puede anticipar otros riesgos

Modelo 3D del torso humano. Pectorales y deltoides están resaltados en rojo, mostrando la musculatura superior con detalle sobre fondo gris claro.
La composición del tejido muscular del pecho y la espalda se asoció con menos ataques cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores plantearon que un músculo con mayor densidad suele contener menos grasa infiltrada. Esa condición puede reflejar una mejor situación física general, mayor nivel de actividad y un perfil metabólico más favorable. En ese marco, la calidad muscular aparece como un posible marcador complementario del riesgo cardiovascular.

Verywell Health remarcó que el estudio no demostró una relación causal directa. Los investigadores no afirmaron que fortalecer el pecho o la espalda, por sí solo, reduzca el riesgo de ataque cardíaco. Lo que identificaron fue una asociación estadística entre músculos de mejor calidad y menos eventos cardíacos a lo largo del tiempo.

Ese matiz resulta central para leer los resultados. Una persona con tejido muscular más denso también puede reunir otros factores protectores, como menor grasa corporal, mejor control de la glucosa, peso más estable o más actividad física cotidiana. Por eso, el hallazgo no funciona como una receta aislada, sino como una pista clínica que necesita más validación.

La investigación también abrió una discusión sobre el modo en que se interpretan las imágenes cardíacas. En muchos casos, los estudios se enfocan en las arterias coronarias y en la presencia de obstrucciones. Este trabajo sugiere que el mismo examen podría ofrecer información adicional sobre el estado muscular del paciente y su riesgo futuro.

Qué utilidad podría tener en la práctica médica

Hombre con camiseta gris sostiene su pecho con ambas manos; el área del corazón está resaltada en rojo; fondo verde borroso con vegetación.
La investigación relacionó una mayor densidad en músculos del tórax y la espalda con menos infartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló el ensayo, las tomografías cardíacas de rutina podrían servir para detectar no solo alteraciones en las arterias, sino también signos de menor calidad muscular. Si esa variable se confirma en futuros trabajos, los médicos contarían con una herramienta extra para identificar a pacientes con más probabilidad de sufrir complicaciones cardiovasculares.

Esa posibilidad permitiría ajustar el seguimiento clínico sin sumar nuevos estudios. A partir de una imagen ya realizada, los equipos de salud podrían valorar si conviene reforzar controles, promover cambios de hábitos o revisar factores como el peso, la glucosa y la actividad física. El estudio, de todos modos, no definió protocolos concretos para aplicar esa información.

Los autores señalaron que distintos tipos de ejercicio pueden mejorar la calidad del músculo y que los beneficios no se limitan al entrenamiento de fuerza. La evidencia reunida hasta ahora indica que la actividad aeróbica, la reducción del sedentarismo y el control de variables metabólicas también influyen sobre el tejido muscular y la salud del corazón.

El artículo publicado por Verywell Health indicó que el hallazgo podría ampliar el valor clínico de las tomografías cardíacas en personas con dolor de pecho. Aun así, los investigadores advirtieron que harán falta nuevos estudios para definir cómo usar este dato en prevención, qué umbrales conviene tomar y qué medidas resultan más eficaces para quienes presenten una menor calidad muscular.

Temas Relacionados

Infartomasa muscularEdimburgoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Caminar rápido a los 80 años se asocia con un cerebro más resistente al envejecimiento

Quienes mantienen una marcha excepcionalmente veloz en la vejez tienen un 51% menos de riesgo de deterioro mental y un hipocampo de mayor tamaño, de acuerdo con un trabajo publicado en Neurology

Caminar rápido a los 80 años se asocia con un cerebro más resistente al envejecimiento

Brote de ébola en el Congo: la ONU advierte que muere una persona cada 30 minutos

Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, afirmó que se trata de la epidemia de crecimiento “más rápido de la que se tenga registro”

Brote de ébola en el Congo: la ONU advierte que muere una persona cada 30 minutos

Cómo toma decisiones el cerebro ante varias opciones al mismo tiempo, según un estudio

Un investigación publicada en Nature analizó que las personas sostienen objetivos simultáneos y modifican sus acciones en respuesta a situaciones que cambian constantemente

Cómo toma decisiones el cerebro ante varias opciones al mismo tiempo, según un estudio

El patrón oculto que distingue a las células cancerosas

El estudio, publicado en la revista Newton, observó grupos que se juntan y se separan en ciclos de cerca de una hora, un comportamiento que podría aportar claves sobre cáncer, asma y otras patologías

El patrón oculto que distingue a las células cancerosas

Por qué los hombres tienen más casos de tuberculosis que las mujeres, según un estudio internacional

Un trabajo de la UCL reunió datos de más de 22.000 personas en 14 países y halló que la diferencia por sexo se explica sobre todo por mayor exposición masculina, no por más progresión a enfermedad activa

Por qué los hombres tienen más casos de tuberculosis que las mujeres, según un estudio internacional

DEPORTES

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

Escándalo por la brutal agresión que sufrieron los jugadores de un plantel del fútbol argentino tras perder un partido

La reconstrucción de Facundo Díaz Acosta en el tenis tras lesiones que complicaron su carrera: “Estuve un poco peleado con la vida”

Fue una de las máxima promesas del fútbol argentino, lo apodaron el “nuevo Messi” y vive un calvario por sus lesiones

TELESHOW

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Carlos Portaluppi estrena Dribbling, una obra para reflexionar: “Queremos visibilizar el problema del abuso sexual”

De “Si querés llorar, llorá” a “Soy el Obelisco con tetas”: 40 frases icónicas de La One

Ana María Casanova antes de ser Moria Casán: la infancia de una mujer que aprendió a construirse a sí misma

Evangelina Anderson reveló el insólito pedido que recibió en una noche fogosa: "Él es muy conocido en el mundo"

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua: Rosario Murillo anuncia otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa

Nicaragua: Rosario Murillo anuncia otro monumento metálico de Fidel Castro en la Loma de Tiscapa

La inversión pública en niñez cerró el semestre con 43,2% de ejecución y rezagos en áreas clave, según institución guatemalteca

Suspenden rutas de buses en Honduras por amenazas de extorsión

Después de Miami y Panamá, ¿existe una nueva alianza entre EEUU y Latinoamérica?

Veronika Sentsov-Velch, directora de Amnistía Internacional Ucrania: “Hay latinoamericanos víctimas de trata de personas combatiendo para Rusia”