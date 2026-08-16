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Una camioneta chocó contra un auto y volcó en el barrio porteño de Almagro: tiene 10 multas por exceso de velocidad

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia con la calle Yapeyú. Hubo otros siniestros viales en toda la Ciudad de Buenos Aires en el comienzo de este domingo

Un video del SAME mostrando el operativo por el siniestro vial, en Almagro
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Una camioneta marca Kangoo chocó este domingo contra un automóvil y, como consecuencia de ese impacto, el utilitario terminó volcado sobre la calle. El incidente ocurrió en la esquina formada por la avenida Rivadavia y la calle Yapeyú, en el barrio porteño de Almagro. El vehículo involucrado tiene más de diez infracciones registradas.

Según el parte oficial del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), en la Kangoo viajaban un hombre de 31 años y una mujer de 36 años. Ambos salieron del vehículo sin requerir asistencia de terceros y no presentaron lesiones visibles, por lo que firmaron la negativa de traslado al hospital. El resto de los vehículos involucrados en el incidente no tenían ocupantes al momento del impacto.

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Los equipos de emergencia trabajaron en la zona para restablecer la circulación y garantizar la seguridad en el área de avenida Rivadavia y Yapeyú.

Según el portal oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Kangoo cuenta con un total de 14 infracciones de tránsito, de las cuales diez son por conducir en exceso de velocidad, mientras que el resto corresponden a estacionar en doble fila y por circular en zona prohibida. “Pestañeé, me quede dormido. Venía de buscarla a ella (su acompañante) de su trabajo”, confesó Leandro, el conductor en un móvil de A24.

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Tres vehículos dañados en una calle, uno volcado, con personal de rescate, un camión de emergencias, edificios, árboles y asfalto mojado
Personal de emergencia asiste en el lugar de un choque con un vehículo volcado y otros dos autos dañados en una calle del barrio de Almagro.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar la situación sin consecuencias graves. El caso quedó a cargo de la dependencia policial correspondiente, que realiza las pericias para determinar la mecánica exacta del accidente.

Sin embargo, no fue el único accidente registrado en la Ciudad de Buenos Aires en el inicio de este domingo. Varios hechos movilizaron a servicios de emergencia, policía y bomberos, que intervinieron para asistir a víctimas y restablecer la circulación en las zonas afectadas.

Toyota sedan plateado con daños en frontal y parte trasera, impactado contra contenedor de residuos gris. Fragmentos de coche en el asfalto mojado. Edificios urbanos
Un Toyota sedan plateado presenta daños en la carrocería tras impactar contra un contenedor de residuos en una calle urbana, con fragmentos del vehículo esparcidos en el asfalto.

Entre los incidentes destacados, en la intersección de avenida Juan Bautista Alberdi al 1650 se produjo el choque de tres autos, uno de los cuales terminó volcado. Tres hombres, de 20 y 21 años, recibieron asistencia por lesiones leves y heridas cortantes, sin requerir traslado hospitalario. La Policía de la Comuna 6B implementó una reducción de la circulación para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

En avenida Gaona y avenida Juan B. Justo, un automóvil impactó en la esquina, dejando a un hombre de 29 años con lesiones que no ameritaron traslado. El operativo incluyó a SAME, Policía, Tránsito y Bomberos.

El operativo sobre la Avenida Juan Bautista Alberdi, entre Malvinas Argentinas y Curapaligüe

A las 07:34, una colisión entre un taxi y una moto en avenida Juan B. Justo y Nicasio Oroño dejó como saldo un motociclista de 27 años trasladado al Hospital Álvarez. El incidente requirió la intervención de los servicios de emergencia para su atención y para el despeje de la calzada.

Por otra parte, en avenida San Martín al 4400, un automóvil colisionó contra un árbol. Hasta el momento, no se reportaron heridos en este incidente.

El reporte de las autoridades también incluyó un choque de dos vehículos en la esquina de Miralla y avenida Eva Perón, con dos pasajeros lesionados, aunque no se informó la gravedad ni la necesidad de traslado.

Vista nocturna de un accidente vial. Tres vehículos, uno volcado, en una calle urbana. Dos rescatistas y una ambulancia en el lugar. Escombros en asfalto
Personal de rescate atiende un siniestro vial que involucra a tres vehículos, uno de ellos volcado en una calle de la ciudad.

En la mayoría de los casos, las fuerzas de seguridad y los equipos de salud trabajaron para asistir a los involucrados y despejar las vías, lo que ocasionó demoras y reducción de la circulación en algunos sectores.

Las autoridades reiteraron la importancia de conducir con precaución, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, cuando la visibilidad y las condiciones pueden dificultar la circulación.

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