El VSR ya supera a la gripe entre las internaciones respiratorias y crece la preocupación por los bebés sin protección

El Virus Sincicial Respiratorio ya es el virus más detectado entre los pacientes hospitalizados por cuadros respiratorios graves en la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis e internaciones por infecciones respiratorias bajas en la infancia, ya se convirtió en el virus más detectado entre los pacientes hospitalizados por cuadros respiratorios graves en la Argentina. Así lo muestra el último Boletín Epidemiológico Nacional, en un contexto en el que los casos siguen en ascenso y en el que los bebés menores de un año aparecen, otra vez, como el grupo más expuesto.

Hasta la semana 28, el país registró más de 65.000 casos de bronquiolitis. En paralelo, durante 2026 ya se notificaron 2.267 casos hospitalizados con detección de VSR. Los datos oficiales muestran que la circulación del virus entre personas internadas viene creciendo de manera sostenida desde la Semana Epidemiológica 13 y que desde la semana 23 supera los 100 casos semanales. Solo entre las semanas 28 y 29 se registraron 563 detecciones.

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La mayor carga se concentra en la población pediátrica, especialmente en los menores de 5 años y, dentro de ese universo, en los bebés de menos de 1 año. El cambio en la curva también coincide con una modificación en la temporada de virus respiratorios: mientras la influenza comenzó a bajar después de su pico, el VSR sigue avanzando y empuja hacia arriba las internaciones pediátricas.

“El VSR sigue siendo uno de los principales motivos de hospitalización por causas respiratorias en lactantes y continúa generando una importante carga de enfermedad en la población infantil. Además, se debe tener en cuenta que la mayoría de los niños que desarrollan enfermedad grave habían nacido sanos y a término, sin factores de riesgo conocidos. Es decir que todos los bebés están en riesgo de enfermarse, ya que resulta imposible predecir qué lactantes desarrollarán enfermedad grave. Ante el aumento sostenido de los casos de VSR y la disponibilidad de nuevas herramientas de prevención, es fundamental garantizar que los lactantes reciban protección de manera oportuna”, señaló el Dr. Néstor Vain, médico pediatra y neonatólogo, Jefe de Neonatología y Pediatría de los Sanatorios de la Trinidad Palermo y Ramos Mejía.

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La Argentina registró más de 65.000 casos de bronquiolitis hasta la semana 28 y notificó 2.267 internaciones con detección de VSR en 2026.

Los registros de vigilancia epidemiológica refuerzan esa foto: los menores de un año siguen mostrando los niveles más altos de positividad para VSR, tanto entre pacientes ambulatorios como entre quienes requieren internación.

La deuda de la prevención

Aunque la Argentina incorporó en 2024 la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, los especialistas advierten que todavía muchos bebés llegan sin cobertura suficiente a su primera temporada de circulación del virus. Las razones son distintas: algunos nacieron fuera del período previsto para vacunar a las embarazadas, otros porque sus madres no pudieron recibir la dosis, porque no pasó el tiempo suficiente entre la vacunación y el parto para transferir anticuerpos en cantidad adecuada, o porque la protección recibida durante el embarazo se redujo con el paso de los meses, aun cuando el bebé seguía dentro de su primer año de vida.

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“Hoy estamos en un escenario muy alentador, completamente distinto al de hace algunos años, porque contamos con herramientas muy eficaces que disminuyen el riesgo de formas graves y las internaciones por VSR. El desafío ahora consiste en lograr que todos los lactantes, independientemente del momento del año en que nazcan, reciban la estrategia preventiva más adecuada y atraviesen protegidos su primera temporada de circulación del virus”, agregó la Dra. Analía De Cristófano, jefa de la Sección de Infectología Pediátrica en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

En ese escenario, Córdoba fue la primera provincia en avanzar con una estrategia más amplia para cerrar esa brecha. Lo hizo con la incorporación de cerca de 10 mil dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada destinado a proteger a bebés sanos y también a aquellos con condiciones de riesgo que no cuentan con cobertura efectiva frente al virus.

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El VSR es una prioridad sanitaria en invierno en Argentina debido al aumento de infecciones respiratorias y su impacto en hospitalizaciones pediátricas, especialmente en lactantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa apunta a ampliar el acceso a la prevención de infecciones respiratorias agudas bajas como la bronquiolitis. En la práctica, prevé la aplicación de nirsevimab a recién nacidos antes del alta en maternidades y en vacunatorios habilitados, tanto para niños nacidos desde el 1° de enero de 2026 que cumplan con los criterios de elegibilidad como para bebés con condiciones de riesgo nacidos desde el 1° de septiembre de 2025.

“La campaña está avanzando de manera muy satisfactoria en la provincia. Si bien es temprano para extraer conclusiones definitivas, los equipos de salud comienzan a observar señales que podrían ser consistentes con un impacto favorable de esta estrategia integrada de prevención. Será necesario seguir monitoreando la evolución de la temporada y analizar los datos para confirmar el impacto. Es momento de seguir trabajando para poder identificar a los bebés de la población objetivo y lograr máximas coberturas”, sostuvo la Dra. María Soledad Álvarez, médica infectóloga y pediatra del Hospital Infantil Municipal de Córdoba.

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Un cambio que empieza a mirar otras provincias

La experiencia cordobesa empieza a ser observada de cerca por otras jurisdicciones. Santa Fe y San Juan figuran entre las provincias que avanzan en la incorporación de nirsevimab de acuerdo con sus estrategias sanitarias y poblaciones objetivo.

Por otro lado, la Dra. Mariana Lanzotti, médica pediatra infectóloga, Directora del Vacunatorio Instituto del Niño de Rosario, señaló que “todos los niños menores de un año están en riesgo de padecer enfermedad por VSR, por lo que es fundamental tomar medidas de prevención para garantizar una protección adecuada. Cada internación que se evita no sólo reduce el sufrimiento de los bebés y sus familias, y previene complicaciones que pueden poner en riesgo la vida, sino que también contribuye a disminuir la carga sobre el sistema de salud”.

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Sociedades científicas y especialistas recomiendan combinar la vacunación materna con nirsevimab para proteger a los lactantes no cubiertos durante el embarazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, distintas sociedades científicas nacionales e internacionales —como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP) y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE)— vienen recomendando estrategias integradas que combinen la vacunación materna con anticuerpos monoclonales de acción prolongada para los bebés que no fueron protegidos durante el embarazo.

“En Argentina, salvo en la provincia de Córdoba, quienes ejercemos la pediatría enfrentamos una situación compleja: sabemos que los lactantes no protegidos mediante inmunización materna pueden beneficiarse con nirsevimab. Personalmente, considero que, aun reconociendo que pueden existir dificultades de acceso para algunas familias, es importante que los padres conozcan las opciones disponibles para la protección de sus bebés. Nuestra esperanza es que la estrategia adoptada por Córdoba se convierta pronto en estrategia nacional”, concluyó el Dr. Néstor Vain.

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