Virus sincicial respiratorio en Argentina: refuerzan la importancia de la prevención de cara al invierno

Expertos subrayan la importancia de nuevas estrategias de inmunización y ampliación de cobertura contra el VSR (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del virus sincicial respiratorio (VSR) se posiciona como prioridad en el ámbito sanitario argentino, en un contexto de bajas temperaturas y ante la llegada del invierno.

Reconocidos expertos reunidos en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) 2026, advirtieron sobre el peso de este virus en la infancia, la adultez y la adultez mayor, y subrayaron la importancia de las nuevas estrategias de inmunización y la ampliación de coberturas para reducir hospitalizaciones y muertes asociadas.

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El inicio del invierno en el hemisferio sur suele traducirse en un aumento de las infecciones respiratorias. En Argentina, el VSR representa una de las principales causas de internación pediátrica, especialmente en lactantes y niños pequeños. Además, la evidencia internacional y local indica que el virus también afecta gravemente a adultos mayores y personas con comorbilidades, grupos que tradicionalmente no eran el foco principal de las campañas de prevención.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó la doctora Ángela Gentile, ex presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), la vacunación contra el VSR en embarazadas se aplica entre las semanas 32 y 36.6 de gestación.

El objetivo es reducir hospitalizaciones y mortalidad infantil, además de mitigar la sobrecarga anual que genera la bronquiolitis en el sistema de salud. “No se trata de eliminar el virus, sino de controlar sus formas más severas. La medición de la efectividad pasa por observar la reducción de los cuadros graves y la cantidad de internaciones”, detalló la especialista.

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Gentile indicó que la inmunización materna transfiere anticuerpos al recién nacido, lo que protege especialmente durante los primeros tres meses de vida. Esta protección disminuye entre los tres y seis meses posteriores al parto.

Estudios realizados en el Hospital de Niños demostraron que la vacuna materna mostró mayor efectividad en la temporada 2024 en comparación con la de 2025, observándose menos requerimientos de oxigenoterapia y estadías más cortas en cuidados intensivos en los niños de madres vacunadas.

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Una postal del Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) 2026

El impacto en salud pública, según los datos presentados por la experta infectóloga, se tradujo en una reducción de casos de VSR del 35,8% en la temporada 2024 y del 38,9% en la de 2025.

La experta subrayó la seguridad de la vacuna materna y la necesidad de ajustar estrategias en forma permanente, especialmente para cubrir a niños mayores de seis meses.

Innovaciones en pediatría: anticuerpos monoclonales y su impacto

La jefa de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, Analía De Cristófano, destacó la llegada de anticuerpos monoclonales de acción prolongada como una innovación clave para la prevención del VSR en la infancia. “Mientras la inmunización activa genera anticuerpos propios, la pasiva —como los monoclonales— brinda protección temporal y específica al niño”, precisó la especialista. El palivizumab, primer anticuerpo monoclonal usado, mostró limitaciones por su corta duración y la necesidad de aplicaciones mensuales.

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La aprobación de nuevas vacunas en el país, introduce una estrategia de protección estacional con dosis única, aplicable tanto a niños sanos como a los de riesgo. De Cristófano resaltó la experiencia de Galicia, España, donde el 92% de los lactantes elegibles recibió nirsevimab, con una reducción del 70% en hospitalizaciones por VSR y del 80% en internaciones que requirieron oxígeno. En la cohorte de recién nacidos, el impacto fue mayor: se calculó que bastó inmunizar a dieciséis para evitar una hospitalización. En Chile, la cobertura alcanzó el 94%, con descensos de hospitalizaciones cercanos al 76% y de ingresos a terapia intensiva del 85%.

Especialistas argentinos destacan la vigilancia epidemiológica y genómica como herramientas clave para adaptar campañas de prevención del VSR a cada brote estacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de inmunización materna y anticuerpos monoclonales de nueva generación amplía la protección en la infancia, donde se concentra la mayor carga de enfermedad. La evidencia de vida real respalda la eficacia y seguridad de estas herramientas, incluso en poblaciones vulnerables. De Cristófano subrayó que la baja incidencia de efectos adversos graves y la experiencia internacional consolidan la utilidad de estas nuevas estrategias para modificar el panorama de la enfermedad respiratoria pediátrica.

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La expansión del foco preventivo: adultos y adultos mayores

El foco en la prevención del VSR también se extiende a adultos y adultos mayores. El doctor Pablo Bonvehí, jefe de Infectología y Control de Infecciones en el CEMIC, advirtió que la carga de enfermedad en estos grupos suele estar subestimada. En adultos mayores, el VSR afecta cada año entre el 3% y el 7%, y la mortalidad aumenta entre inmunosuprimidos y personas con comorbilidades. Bonvehí remarcó la ausencia de antivirales específicos efectivos y la necesidad de recurrir solo a tratamientos de soporte.

Los datos presentados por el especialista muestran que en Estados Unidos se registran anualmente cerca de 1.150.000 infecciones por VSR en adultos, con entre 60.000 y 160.000 hospitalizaciones y hasta 10.000 muertes en mayores de 65 años. En la región, los estudios confirman una tendencia similar: los adultos mayores, residentes en instituciones y personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión integran los principales grupos de riesgo.

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Las vacunas recombinantes basadas en la proteína F muestran eficacia superior al 60% en adultos, con reducción de hospitalizaciones y perfiles de seguridad comprobados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, estudios recientes en hospitales evidenciaron que el VSR en adultos mayores conlleva internaciones más largas y mayor riesgo de ingreso a terapia intensiva, comparado con la influenza. Un estudio multicéntrico incluyó 474 adultos con infecciones respiratorias agudas, de los cuales el VSR representó el 11% de los casos y la mortalidad acumulada llegó al 17% a los 30 días.

Vacunas recombinantes, cobertura y desafíos

El desarrollo de vacunas recombinantes basadas en la proteína F en conformación prefusión permitió avanzar en la prevención en adultos. En el país están disponibles dos opciones, una indicada en mayores de 60 años, adultos con factores de riesgo y embarazadas, y otra, recomendada en adultos de 50 a 59 años con riesgo y en todos los mayores de 60.

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Los estudios internacionales muestran una eficacia superior al 60%, con descensos progresivos de hospitalizaciones y cuadros graves, y perfiles de seguridad confirmados por estudios de inmunogenicidad.

En las exposiciones citadas por Infobae, Bonvehí destacó que estas vacunas representan un avance histórico, ya que durante décadas los esfuerzos para desarrollar inmunización efectiva contra el VSR en adultos se vieron obstaculizados por problemas de seguridad.

La estabilización de la proteína F en su conformación prefusión permitió por primera vez alcanzar títulos elevados de anticuerpos neutralizantes y respuestas robustas, abriendo la puerta a una prevención efectiva también en adultos inmunocomprometidos y personas con comorbilidades.

La experiencia internacional demuestra que coberturas de inmunización superiores al 90% logran reducir drásticamente las hospitalizaciones y complicaciones graves por VSR (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios de inmunopuente confirmaron que estas vacunas generan respuestas inmunes comparables en adultos de 18 a 59 años y en inmunocomprometidos, sin que la administración de una segunda dosis mejore la respuesta. En la práctica, esto implica que la vacunación anual, con una sola dosis, podría ofrecer una herramienta eficiente para reducir hospitalizaciones y muertes, especialmente en personas de alto riesgo.

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Vigilancia, evidencia local y compromiso sanitario

La llegada del invierno y las bajas temperaturas refuerzan la vigencia de la prevención del VSR en todos los grupos etarios. Los especialistas enfatizan la necesidad de sostener y ampliar las estrategias de vacunación y coberturas, mientras se profundiza la vigilancia epidemiológica para responder a los desafíos que presenta el virus en la población.

En Argentina, la vigilancia epidemiológica y la investigación sobre la efectividad de las estrategias preventivas suman evidencia relevante para el diseño de políticas sanitarias. Gentile y Bonvehí coincidieron en la importancia de monitorear la evolución del VSR temporada tras temporada, así como de ajustar las estrategias a partir de los datos locales y de la experiencia internacional.

Innovaciones pediátricas como los anticuerpos monoclonales de larga duración ofrecen protección estacional efectiva contra el VSR en lactantes y niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia genómica y el seguimiento de la seguridad de las vacunas forman parte de los lineamientos recomendados por la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Los equipos de salud trabajan en la identificación de casos, la secuenciación viral y el reporte de eventos adversos, elementos claves para adaptar las campañas a las características de cada brote y mejorar la respuesta sanitaria.

El futuro de la prevención: ampliar la cobertura y fortalecer la comunicación

La prevención del VSR atraviesa una etapa de innovación y avance científico, impulsada por la evidencia generada en los últimos años. La llegada de vacunas maternas, anticuerpos monoclonales de larga duración y la disponibilidad de vacunas recombinantes para adultos permite abordar la enfermedad desde una perspectiva integral, que incluye a todos los grupos de edad y a las poblaciones de mayor vulnerabilidad.

El desafío inmediato es ampliar la cobertura de las estrategias preventivas, especialmente en las zonas y grupos de mayor riesgo. La experiencia internacional, como la de Galicia y Chile, muestra que las coberturas superiores al 90% permiten reducir drásticamente las hospitalizaciones y las complicaciones graves.

El acceso a la inmunización en embarazadas, niños y adultos mayores es prioritario, junto con la capacitación de los equipos de salud y la información clara y transparente a la comunidad.

La vacunación materna contra el VSR, aplicada entre las semanas 32 y 36.6 de gestación, busca reducir hospitalizaciones y muertes infantiles en recién nacidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto de bajas temperaturas y circulación viral aumentada, la comunicación efectiva de los riesgos y beneficios de la prevención cobra especial relevancia. Los especialistas advierten sobre la necesidad de evitar la subestimación del VSR en adultos y de sostener el esfuerzo colectivo para reducir el impacto de la enfermedad en la población.

La prevención del VSR se consolida como un objetivo central de la salud pública en Argentina. El trabajo coordinado de los equipos de salud, la investigación y el monitoreo permanente, junto con la ampliación de las estrategias de inmunización, configuran el camino para enfrentar el invierno con herramientas eficaces y proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad.

La experiencia acumulada y la innovación científica constituyen los pilares para enfrentar la temporada fría y reducir la carga de enfermedad, hospitalizaciones y muertes vinculadas al virus sincicial respiratorio.