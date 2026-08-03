Luna llena de agosto 2026: cuándo es

Agosto de 2026 incluirá un eclipse solar total el 12, con una franja de totalidad que cruzará Groenlandia, Islandia y la Península Ibérica - (Wired)

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El viernes 28 de agosto de 2026 llegará la Luna llena de ese mes, un fenómeno que, según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), se producirá cuando la cara visible del satélite aparezca completamente iluminada por el Sol.

La Luna de agosto recibe el nombre tradicional de “Luna de Esturión”, denominación heredada de los pueblos originarios de América del Norte, vinculada a la temporada de mayor abundancia en la pesca de esa especie en los Grandes Lagos. El mes, además, concentra algunos de los eventos astronómicos más relevantes del año.

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Cuándo hay luna llena en agosto 2026

El plenilunio de agosto tendrá lugar el viernes 28. En ese momento, la Luna se ubica en oposición al Sol respecto de la Tierra, lo que permite observar su cara visible completamente iluminada. Para quienes deseen presenciar el fenómeno en su punto máximo de luminosidad, los especialistas recomiendan buscar espacios abiertos y alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, condición que favorece una observación más nítida del satélite sin necesidad de instrumentos especiales.

El nombre “Luna de Esturión” tiene origen cultural y simbólico: las comunidades originarias de América del Norte utilizaban los plenilunios para organizar sus actividades a lo largo del año, y agosto coincidía con la época de mayor abundancia en la pesca del esturión en la región de los Grandes Lagos, un recurso alimentario fundamental. Esta denominación no modifica en absoluto las características astronómicas del fenómeno.

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Las fases de la luna en agosto 2026

La Luna llena de agosto 2026 ocurrirá el viernes 28, cuando la cara visible del satélite aparezca completamente iluminada por el Sol -(NASA)

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, el calendario lunar de agosto de 2026 tendrá cuatro fases principales, con una distribución aproximada de una por semana:

Miércoles 5 de agosto : cuarto menguante.

Miércoles 12 de agosto : Luna nueva.

Miércoles 19 de agosto : cuarto creciente.

Viernes 28 de agosto: Luna llena.

A diferencia de agosto de 2025, que registró cinco fases lunares, este mes tendrá únicamente cuatro, aunque los intervalos entre cada una no serán exactamente iguales. El ciclo coincide de esa manera con el calendario gregoriano.

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Según explica el SHN, las fases corresponden a instantes precisos en los que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman ángulos de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por ese motivo, técnicamente no tienen una duración de varios días, sino que ocurren en un momento específico dentro del ciclo lunar de aproximadamente 29 días.

Las cuatro fases principales son:

Luna nueva : la cara visible del satélite permanece prácticamente sin iluminación.

Cuarto creciente : se observa iluminada la mitad derecha de la Luna.

Luna llena : el disco lunar aparece completamente iluminado.

Cuarto menguante: se observa iluminada la mitad izquierda del satélite.

Qué otros fenómenos astronómicos habrá en agosto

La Luna llena de agosto se conoce como Luna de Esturión, un nombre de origen cultural vinculado a la pesca de esa especie en los Grandes Lagos - (StarWalk)

Agosto de 2026 no se limita al plenilunio del día 28. El mes concentra una agenda astronómica de singular densidad, con fenómenos que van desde eclipses hasta alineaciones planetarias.

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El acontecimiento más esperado del mes, y posiblemente del año, es el eclipse solar total del 12 de agosto. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, la franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y cruzará la Península Ibérica de oeste a este al atardecer. Será el primer eclipse solar total visible desde Europa continental desde 1999.

Las ciudades de Bilbao, Santander, Valladolid, Burgos, Zaragoza y Valencia verán la totalidad, mientras que Madrid y Barcelona experimentarán un eclipse parcial del 99,97% y el 99,8%, respectivamente. En el noreste de Portugal, la localidad de Bragança también se ubica dentro de la franja de totalidad. Lisboa, en tanto, registrará un 94,5% de ocultación. En la mayor parte de Europa, el Sol quedará mayormente cubierto, aunque fuera de la franja de totalidad el fenómeno será parcial. En España, el máximo local ocurrirá entre las 20:26 y las 20:32 (hora central europea de verano), con el Sol muy bajo sobre el horizonte.

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Ese mismo día 12, antes del eclipse, al amanecer se producirá una alineación de seis planetas: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Los cuatro más brillantes serán visibles a simple vista; Urano y Neptuno requerirán instrumentos ópticos.

El 12 de agosto también habrá una alineación de seis planetas, con Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno visibles a simple vista -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacia el inicio del mes, el 2 de agosto, el cometa 10P/Tempel 2 alcanzará su máximo acercamiento al Sol y se espera que aumente su brillo hasta aproximadamente magnitud 8, con lo que se convertirá en un objetivo accesible para binoculares o telescopios pequeños bajo cielos oscuros. El cometa será visible desde ambos hemisferios, aunque se elevará más sobre el horizonte para los observadores del hemisferio sur.

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El 9 de agosto, la Luna con un 16% de iluminación se acercará a Marte en la constelación de Tauro, con el planeta rojo en magnitud 1,3.

El otro gran evento del mes llega al final: el 28 de agosto, junto con la Luna llena, se producirá un eclipse lunar parcial que cubrirá hasta el 96% del disco lunar, dando al satélite un tono naranja oscuro. El fenómeno será visible en América, el Pacífico, África, Europa y Oriente Medio, y constituye uno de los eclipses lunares parciales más profundos del año.

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El 28 de agosto se producirá además un eclipse lunar parcial del 96% junto con la Luna llena, visible en América, Europa, África, el Pacífico y Oriente Medio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo son las próximas lunas llenas de 2026

Según el calendario lunar con datos de Date and Time, y confirmado por los registros de timeanddate.com para Buenos Aires, estos son los próximos plenilunios del año tras el de agosto:

Septiembre : sábado 26.

Octubre : lunes 26.

Noviembre : martes 24.

Diciembre: miércoles 23.

La Luna llena de septiembre coincide con el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, período en el que también Venus alcanza su máximo brillo anual, con magnitud -4,8. La de diciembre, por su parte, cerrará el año con una Superluna que coincidirá con la noche del 23 de diciembre, con un 93% de iluminación visible cerca de las Pléyades.

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