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La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que acrecentó rumores de romance después de 16 años de distanciamiento

Una instantánea tomada en República Dominicana encendió las versiones sobre una reconciliación entre la estrella y su exnovio

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Shakira y Antonio de la Rua en una vieja instantánea (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
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La aparición de Shakira junto a Antonio de la Rúa dieciséis años después de su separación generó una oleada de rumores y especulaciones en el ámbito mediático y entre los seguidores de la cantante. La difusión de una fotografía en la que ambos comparten un momento distendido reavivó el interés por la relación entre la artista colombiana y quien fuera su pareja y principal colaborador durante más de una década.

La imagen, divulgada a través de las redes sociales por el empresario George Nader, muestra a la cantante en compañía de su expareja, de Tonino Mebarak —hermano mayor y colaborador de la cantante— y del propio Nader. Nader escribió en su publicación: “Solo n Michess!!”, haciendo referencia a que el escenario elegido fue un restaurante en Miches, en República Dominicana. En la instantánea, Shakira aparece sonriente, con un brazo sobre el hombro de de la Rúa, transmitiendo una imagen de complicidad y cercanía que alimentó rápidamente los rumores de reconciliación sentimental.

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A pesar de la repercusión de la fotografía, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas al respecto, ni se difundió información oficial que confirme una reconciliación más allá de la amistad. El encuentro, retratado en un ambiente relajado, fue interpretado por muchos como una señal de acercamiento, aunque también puede entenderse dentro del marco de una relación cordial y respetuosa que ambos cultivaron con el tiempo.

Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak - crédito @george_n_nader/ Instagram
Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak (IG @george_n_nader)

Cabe recordar que la artista y el empresario, hijo del expresidente de la Nación. Fernando de la Rúa comenzaron su relación en Buenos Aires en el año 2000. Aquel principio de siglo fue el inicio de un vínculo sentimental que duró 16 años y que les dejó huellas y un recuerdo profundo.

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Durante más de una década, de la Rúa ocupó un papel central en la gestión de la carrera de la artista, participando en estrategias y decisiones claves, especialmente en la época del lanzamiento de “Laundry Service”, el disco con el que Shakira logró posicionarse entre los grandes nombres de la música global. Varios de los éxitos de Shakira de esos años fueron públicamente dedicados a Antonio, lo que consolidó la imagen de una dupla poderosa tanto en lo sentimental como en lo profesional.

En enero de 2011, Shakira y Antonio de la Rúa anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto publicado en el sitio web oficial de la cantante. En ese mensaje, destacaron “el cariño y el respeto mutuo”, y aclararon que la relación profesional continuaría a pesar de la ruptura sentimental. La declaración subrayó: “Hemos tomado la decisión de darnos un tiempo en nuestra relación sentimental. Seguiremos trabajando juntos, manteniendo un lazo profesional y personal basado en el respeto y el afecto”. Sin embargo, con el tiempo, también se puso fin a la colaboración profesional.

Este video muestra imágenes de un ensayo de la cantante Shakira en un escenario oscuro con luces brillantes. Múltiples personas, incluyendo músicos con instrumentos, se encuentran en la plataforma. Este ensayo tuvo lugar en Copacabana, Río de Janeiro, previo a un concierto el 2 de mayo. Las imágenes fueron compartidas por Calu Rivero.

Desde la ruptura, ambos optaron por mantener sus vidas en caminos separados, evitando la exposición pública de su vínculo. Antonio de la Rúa se alejó de los focos mediáticos y, según fuentes cercanas, mantuvo su rol de apoyo para la cantante, al menos en calidad de amigo y confidente. La reciente fotografía ofrece una nueva perspectiva sobre la relación que mantienen, basada ahora en la cordialidad y el respeto, más allá de las circunstancias pasadas.

La foto, al mostrar a ambos en actitud distendida y amigable, fue interpretada por seguidores como un posible indicio de acercamiento personal, justo en un momento en que ya habían circulado rumores de reconciliación entre ambos. Sin embargo, las pruebas disponibles se limitan al registro fotográfico y al entorno relajado del encuentro, sin declaraciones oficiales o gestos que confirmen una segunda vuelta en su relación sentimental.

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