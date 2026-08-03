Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

El particular saludo de Evangelina Anderson al comenzar el día que revolucionó las redes desde Marbella: el video

La modelo arrancó la mañana con una grabación frente al mar y volvió a encender la conversación online. Entre paisajes del Mediterráneo y elecciones de playa, su estilo elevó el intercambio digital

Evangelina Anderson continúa su estadía en Marbella

Guardar

Evangelina Anderson saludó hoy con un “buen día” en bikini desde Marbella y volvió a posicionarse como una de las voces más influyentes del verano europeo. La modelo compartió un video matinal en el que aparece disfrutando del sol y el mar de la Costa del Sol, reafirmando su capacidad para marcar tendencia tanto en la playa como en el universo digital.

Evangelina Anderson continúa su estadía en Marbella
Evangelina Anderson compartió un video en bikini desde Marbella y reforzó su presencia en el verano europeo

Desde que comenzó la temporada estival, Anderson se ha convertido en una referencia obligada para quienes buscan inspiración sobre moda de playa. En cada una de sus publicaciones, la modelo combina paisajes paradisíacos y estilismos cuidadosamente seleccionados, generando un fuerte impacto entre sus seguidores y el público en general. Las imágenes de sus jornadas no solo destacan por la belleza del entorno, sino también por el detalle en la elección de bikinis y accesorios, que rápidamente se convierten en tema de conversación en redes sociales.

PUBLICIDAD

Mujer rubia en bikini verde, gafas de sol, pañuelo animal print, tumbona, arena, brazo tatuado con un brazalete y un anillo, piercing en el ombligo, sandalia
Evangelina Anderson posa de cerca en bikini verde, lentes de sol y pañuelo de leopardo, recostada en una reposera en un ambiente veraniego de Marbella

El efecto inmediato se refleja en la interacción que generan sus posteos. Los comentarios y reacciones positivas se multiplican cada vez que muestra un nuevo look, consolidando su presencia como referente de estilo. Más allá del atractivo visual, Anderson logra que cada outfit funcione como una vidriera de las tendencias actuales, permitiendo que miles de personas puedan anticipar las líneas estéticas que dominarán los próximos meses de calor.

Evangelina Anderson sigue captando la atención del público, la respuesta está en la frescura de su propuesta y en la versatilidad de sus elecciones. No se limita a un solo estilo: su repertorio abarca desde lo sofisticado hasta lo deportivo, con apuestas que conjugan comodidad y vanguardia. Así, cada aparición suya se transforma en una fuente de inspiración y un anticipo de lo que vendrá en el mundo de la moda de playa.

PUBLICIDAD

La ductilidad de Evangelina Anderson para posar frente a la cámara quedó reflejada en las imágenes que compartió en sus redes (Instagram)
Uno de los conjuntos más comentados fue el bikini con estampado azul y blanco que remite a las mayólicas italianas

Durante varias semanas, Anderson viene mostrando desde la Costa del Sol una colección de trajes de baño que anticipa las principales líneas estéticas que se verán en vacaciones. En cada publicación, alterna diseños que abarcan desde estampados inspirados en el Mediterráneo hasta colores sólidos y detalles deportivos, confirmando su versatilidad.

Uno de los conjuntos más comentados fue el bikini con estampado azul y blanco que remite a las mayólicas italianas. El corpiño estructurado y la bombacha tipo minishort de tiro alto aportaron un guiño retro, mientras el diseño evocaba la sofisticación característica de la región.

Una mujer rubia posa de pie en la arena de una playa, con los brazos detrás de la cabeza, vistiendo un bikini celeste y blanco. El mar y el cielo azul se ven al fondo
El bikini celeste y blanco dedicado a la Selección Argentina se convirtió en uno de los modelos favoritos de sus seguidores

El repertorio de Anderson también incluyó un bikini dedicado a la Selección Argentina: celeste y blanco con detalles amarillos y guiños al equipo nacional. El modelo, compuesto por un corpiño triangular y bombacha de tiro alto, se convirtió en uno de los favoritos entre sus seguidores.

El fenómeno viral “mini you” y la conexión con sus seguidores

Split screen de dos fotos verticales. Arriba: niña rubia con gorra amarilla y camiseta de lunares. Abajo: mujer rubia sonriente en exterior. Texto "mini you", "you now"
Evangelina Anderson participó en un desafío de redes sociales que compara una foto de su infancia con una imagen actual suya en un ambiente exterior en Marbella

No solo la moda acapara la atención en el perfil de Anderson. La modelo se sumó al reto viral de Instagram que invita a publicar una foto de la infancia junto a una actual, bajo el formato “mini you” y “you now”. Desde Marbella, compartió una imagen de niña con gorra clara y camiseta de lunares, y otra actual sobre la playa, con el rostro apoyado en la mano y la luz del atardecer de fondo.

Este desafío, que se instaló en redes sociales como una forma de celebrar la evolución personal y conectar con la nostalgia, permitió a Anderson mostrarse desde un ángulo más íntimo. La dinámica generó un acercamiento con su audiencia, que respondió con mensajes de identificación y afecto.

Evangelina Anderson celebro su cumpleanos en Marbella y reflexiono sobre su vida
Evangelina Anderson tambipen celebró su cumpleanos en Marbella

En palabras de la modelo, este tipo de publicaciones permiten “acercarse a la gente desde otro lugar”, aprovechando el alcance de las redes para compartir procesos personales. El fenómeno resalta la tendencia a mostrar el crecimiento y los cambios a lo largo de los años, invitando a la reflexión y el juego.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonMarbellaVacacionesBuen díaTendencias en bikinisEspañaVerano europeo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El reencuentro de Wanda Nara con Maxi López y sus hijos en Milán: día de trámites y convivencia con Martín Migueles

La autorización para gestionar los pasaportes de las menores permitió a la empresaria reanudar su rutina. Las imágenes reflejan la convivencia

El reencuentro de Wanda Nara con Maxi López y sus hijos en Milán: día de trámites y convivencia con Martín Migueles

A pura sensualidad, el álbum de las vacaciones de Gimena Accardi en España: caminatas por la playa y relax

La actriz se desconectó en Cádiz, celebró en Madrid y mostró su lado más auténtico en compañía de su novio Seven Kayne

A pura sensualidad, el álbum de las vacaciones de Gimena Accardi en España: caminatas por la playa y relax

La reflexión de Denisse de Gran Hermano en medio de la internación y la incertidumbre por su salud: “No nos rendimos”

La joven atraviesa días de altibajos emocionales en medio de estudios clínicos que la obligaron a ponerle freno a su vida cotidiana

La reflexión de Denisse de Gran Hermano en medio de la internación y la incertidumbre por su salud: “No nos rendimos”

Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

El conductor de Tenés que ir compartió sus dudas, el proceso de adaptación y la alegría por sumar una perrita adoptada tras la pérdida de su dueña

Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

En plena escalada judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la actriz publicó dos fotos de la vida doméstica con un guiño irónico al futbolista

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

DEPORTES

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Uno de los jugadores apartados por River Plate elogió a una figura de Rosario Central tras la derrota en el Monumental

Insólito episodio en el fútbol de Brasil: un ave intentó atacar a un futbolista en pleno partido

San Lorenzo visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero en el cierre de la tercera fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

Con el atractivo duelo entre Vélez-Independiente sigue la fecha 3 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

TELESHOW

El reencuentro de Wanda Nara con Maxi López y sus hijos en Milán: día de trámites y convivencia con Martín Migueles

El reencuentro de Wanda Nara con Maxi López y sus hijos en Milán: día de trámites y convivencia con Martín Migueles

A pura sensualidad, el álbum de las vacaciones de Gimena Accardi en España: caminatas por la playa y relax

La reflexión de Denisse de Gran Hermano en medio de la internación y la incertidumbre por su salud: “No nos rendimos”

Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

INFOBAE AMÉRICA

Proteína y envejecimiento: qué revela la ciencia sobre la cantidad ideal en la dieta

Proteína y envejecimiento: qué revela la ciencia sobre la cantidad ideal en la dieta

¿Por qué cada vez más centroamericanos cruzan el Atlántico para llegar a España?

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

Bolivia acumula un superávit comercial de 1.669 millones de dólares en el primer semestre de 2026

La Premier League vive una revolución en los bancos: quiénes resisten en medio del recambio