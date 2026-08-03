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Uno de los jugadores apartados por River Plate elogió a una figura de Rosario Central tras la derrota en el Monumental

Kevin Castaño, quien todavía no se reincorporo al Millonario tras su participación en la Copa del Mundo, saludó a su compatriota Campaz

El volante colombiano puede ser titular en el próximo partido de River Plate - crédito River Plate
El comentario de Kevin Castaño en la publicación de su compatriota Jáminton Campaz tras el triunfo de Central sobre River (@River Plate)
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River Plate cayó por 1-0 en el Estadio Monumental contra Rosario Central y profundizó su mal presente al encadenar cuatro derrotas consecutivas en el arranque del segundo semestre. Una de las figuras que se destacó en el encuentro por la tercera jornada del Torneo Clausura fue Jáminton Campaz, quien recibió el elogio de su compatriota Kevin Castaño. El mediocampista del Millonario es uno de los jugadores que fue apartado del plantel.

Castaño, que todavía no se reincorporó al club tras su participación en la Copa del Mundo 2026, escribió “Animal” junto a un emoji de un corazón en una publicación de Instagram de Campaz, autor del centro que terminó en el gol en contra de Nicolás Otamendi. Ambos compartieron vestuario en la selección de Colombia durante el Mundial 2026. El comentario superó las 500 respuestas y fue el que más reacciones generó entre los seguidores. La reacción no pasó inadvertida en River Plate y le habría aplicado una sanción económica.

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Su último partido con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 ante Bragantino por la Copa Sudamericana. Desde entonces, el volante permanece en Colombia, donde comparte imágenes de descanso y de preparación física mientras espera una definición sobre su futuro. Kevin Castaño es uno de los jugadores que fue apartado del plantel y la institución trabaja en una salida.

En las últimas horas, trascendió que Atlético Mineiro negocia desde hace varios días para incorporarlo. Si acuerda las condiciones del préstamo, en especial la obligación de compra —el cuadro brasileño quiere que sea opcional—, el colombiano continuará su carrera en Brasil.

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La reacción de Castaño en un posteo de Campaz
La reacción de Castaño en un posteo de Campaz

Después de la caída ante Rosario Central por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, Eduardo Coudet no se presentó a la conferencia de prensa y la medida alcanzó también a los jugadores, que no hablaron con los medios. Desde el cuerpo técnico trascendió la explicación: “Priorizamos trabajar en silencio”. La decisión se produjo en una noche de reprobación en el Monumental, ya que los hinchas expresaron su malestar por el presente del equipo.

El mal arranque del segundo semestre incluye la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1, las derrotas en el Clausura frente a Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central —todas por 1-0—, y otros tres tropiezos previos: Atlético Tucumán, Boca Juniors y la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba. Desde la llegada del entrenador en marzo, el equipo suma siete derrotas.

El partido volvió a exhibir los problemas del equipo. A los 26 minutos del primer tiempo, Nicolás Otamendi marcó en contra al intentar despejar un centro de Campaz y River quedó 1-0 abajo antes del descanso. En el segundo tiempo, el local tuvo varias chances claras para convertir, principalmente una acción en la que el arquero visitante Jeremías Ledesma contuvo un remate de Lucas Beltrán a corta distancia. También estuvo cerca del empate en una jugada en la que Ignacio Ovando despejó sobre la línea tras un error del propio Ledesma. Ni siquiera la superioridad numérica en los minutos finales, tras la expulsión de Emanuel Coronel, le permitió encontrar el empate.

La seguidilla de caídas relegó al Millonario al décimo puesto de la tabla anual con 29 unidades, fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales. El próximo compromiso de River será el sábado ante Tigre en Victoria, desde las 17:00. Tras esto, afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe de Colombia.

La derrota por 1-0 contra Rosario Central dejó otro dato de peso: River solo ganó uno de sus últimos siete partidos y no enlazaba cinco caídas consecutivas en competiciones de la AFA desde 1911. El equipo tampoco consigue una victoria en el ámbito local desde el 16 de mayo, cuando venció 1-0 a Canalla en las semifinales del Torneo Apertura.

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