Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

En compañía de sus hijos, Luisana Lopilato mostró cómo recolectó arándanos, una tradición que lleva adelante cada año (Instagram)
Aprovechando un alto en sus compromisos y el ritmo vertiginoso de la vida entre dos países, como Canadá y Argentina, Luisana Lopilato decidió dedicar tiempo a una de las tradiciones más queridas de su familia: la cosecha de arándanos. La actriz, lejos de los sets y el bullicio del espectáculo, compartió en sus redes sociales una jornada de campo junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con Michael Bublé y sus padres, Eduardo y Beatriz. Este ritual, que se repite cada año durante las vacaciones, se ha convertido en un infaltable para los Lopilato-Bublé y, una vez más, conquistó a millones de seguidores con imágenes llenas de ternura, naturaleza y complicidad familiar.
“Lo hacemos todos los años y ya no lo cambiamos por nada: nuestra cosecha de arándanos”, escribió la exintegrante del elenco de Casados con hijos en su cuenta de Instagram. En las postales se puede ver a Luisana con balde en mano, sonriendo y disfrutando de una jornada al aire libre rodeada de afectos. En la actividad participaron tres de sus cuatro hijos, quienes llevaron a cabo activamente la recolección, recogiendo los frutos recién cortados entre risas y juegos.
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La actriz mostró con orgullo cómo sus hijos se sumaron con entusiasmo a la cosecha. Los pequeños, atentos y curiosos, colaboraron llenando los baldes de arándanos y compartieron con sus padres una experiencia diferente, en contacto directo con la naturaleza. El plan familiar fue la oportunidad ideal para que los chicos aprendieran sobre el cultivo y disfrutaran de la vida al aire libre, lejos de la rutina diaria y de los compromisos habituales.
Luisana también incluyó en sus historias una tierna selfie junto a sus padres, Eduardo y Beatriz, quienes no quisieron perderse el paseo y posaron sonrientes sosteniendo los baldes llenos de fruta. El encuentro intergeneracional, con abuelos, padres y nietos trabajando juntos, fue una de las postales más celebradas y replicadas por sus fanáticos.
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Entre los momentos destacados de la jornada, Luisana fue captada con un look cómodo y fresco, fiel a su estilo relajado cuando está lejos de las cámaras. Además, se la pudo apreciar recolectando arándanos entre los arbustos y compartiendo sonrisas con sus hijos y sus padres, reafirmando su costado más natural y familiar.
La cosecha de arándanos se consolidó como uno de los rituales favoritos de los Lopilato-Bublé, y sus seguidores no tardaron en dejar cientos de mensajes celebrando la tradición. “Qué buen plan”; “Qué lindos”; “Qué preciosa familia. Bendiciones”; “Amo los arándanos, qué bello”; “Es muy lindo que estés junto a tus papás y tus hijos. Me encanta”; “Muy rico”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la publicación. Entre ellos también se destacaron los saludos de su hermana, Daniela Lopilato, y figuras como Georgina Barbarossa.
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Para Luisana, este tipo de planes sencillos y familiares son el secreto para equilibrar la vida pública con el bienestar personal. La cosecha de arándanos no solo sirvió como una ocasión para disfrutar del aire libre y la naturaleza, sino también para alejarse de las obligaciones laborales cotidianas. En medio en medio de la promoción de su próxima película, Pepita, la pistolera, cuyo tráiler se conoció la semana pasada y causó furor entre quienes esperan verla encarnando a la mítica Margarita Di Tullio.
Así, una vez más, Luisana Lopilato mostró que detrás de la artista hay una mamá y una hija que prioriza los valores familiares y la conexión con la naturaleza. Su cosecha de arándanos se transformó en una postal de amor, sencillez y gratitud, celebrada no solo por su entorno, sino también por los millones de seguidores que la acompañan y se emocionan con cada instante compartido.
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