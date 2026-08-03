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Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

En plena época veraniega en el hemisferio norte, la actriz mostró cómo vivió a pleno una de sus infaltables costumbres al aire libre

En compañía de sus hijos, Luisana Lopilato mostró cómo recolectó arándanos, una tradición que lleva adelante cada año (Instagram)

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Aprovechando un alto en sus compromisos y el ritmo vertiginoso de la vida entre dos países, como Canadá y Argentina, Luisana Lopilato decidió dedicar tiempo a una de las tradiciones más queridas de su familia: la cosecha de arándanos. La actriz, lejos de los sets y el bullicio del espectáculo, compartió en sus redes sociales una jornada de campo junto a sus hijos, fruto de su matrimonio con Michael Bublé y sus padres, Eduardo y Beatriz. Este ritual, que se repite cada año durante las vacaciones, se ha convertido en un infaltable para los Lopilato-Bublé y, una vez más, conquistó a millones de seguidores con imágenes llenas de ternura, naturaleza y complicidad familiar.

Lo hacemos todos los años y ya no lo cambiamos por nada: nuestra cosecha de arándanos”, escribió la exintegrante del elenco de Casados con hijos en su cuenta de Instagram. En las postales se puede ver a Luisana con balde en mano, sonriendo y disfrutando de una jornada al aire libre rodeada de afectos. En la actividad participaron tres de sus cuatro hijos, quienes llevaron a cabo activamente la recolección, recogiendo los frutos recién cortados entre risas y juegos.

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La actriz mostró con orgullo cómo sus hijos se sumaron con entusiasmo a la cosecha. Los pequeños, atentos y curiosos, colaboraron llenando los baldes de arándanos y compartieron con sus padres una experiencia diferente, en contacto directo con la naturaleza. El plan familiar fue la oportunidad ideal para que los chicos aprendieran sobre el cultivo y disfrutaran de la vida al aire libre, lejos de la rutina diaria y de los compromisos habituales.

Luisana Lopilato y su familia recolectaron arándanos
La actriz posó mientras recogía arándanos al aire libre
Luisana Lopilato y su familia recolectaron arándanos
Una de las hijas de Luisana agarró varios arándonos y mostró la cantidad que recolectó frente a la cámara

Luisana también incluyó en sus historias una tierna selfie junto a sus padres, Eduardo y Beatriz, quienes no quisieron perderse el paseo y posaron sonrientes sosteniendo los baldes llenos de fruta. El encuentro intergeneracional, con abuelos, padres y nietos trabajando juntos, fue una de las postales más celebradas y replicadas por sus fanáticos.

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Entre los momentos destacados de la jornada, Luisana fue captada con un look cómodo y fresco, fiel a su estilo relajado cuando está lejos de las cámaras. Además, se la pudo apreciar recolectando arándanos entre los arbustos y compartiendo sonrisas con sus hijos y sus padres, reafirmando su costado más natural y familiar.

Luisana Lopilato y su familia recolectaron arándanos
Luisana y sus padres, Beatriz y Eduardo, posaron con baldes llenos de arándanos
Luisana Lopilato y su familia recolectaron arándanos
La actriz capturó cómo sus hijos disfrutaron de la recolección de arándanos

La cosecha de arándanos se consolidó como uno de los rituales favoritos de los Lopilato-Bublé, y sus seguidores no tardaron en dejar cientos de mensajes celebrando la tradición. “Qué buen plan”; “Qué lindos”; “Qué preciosa familia. Bendiciones”; “Amo los arándanos, qué bello”; “Es muy lindo que estés junto a tus papás y tus hijos. Me encanta”; “Muy rico”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la publicación. Entre ellos también se destacaron los saludos de su hermana, Daniela Lopilato, y figuras como Georgina Barbarossa.

Para Luisana, este tipo de planes sencillos y familiares son el secreto para equilibrar la vida pública con el bienestar personal. La cosecha de arándanos no solo sirvió como una ocasión para disfrutar del aire libre y la naturaleza, sino también para alejarse de las obligaciones laborales cotidianas. En medio en medio de la promoción de su próxima película, Pepita, la pistolera, cuyo tráiler se conoció la semana pasada y causó furor entre quienes esperan verla encarnando a la mítica Margarita Di Tullio.

Luisana Lopilato y su familia recolectaron arándanos
“Lo hacemos todos los años y ya no lo cambiamos por nada: nuestra cosecha de arándanos”, escribió Lopilato (Instagram)
Luisana Lopilato y su familia recolectaron arándanos
La madre de la actriz, Beatriz, recolectó arándanos maduros directamente de los arbustos en una plantación

Así, una vez más, Luisana Lopilato mostró que detrás de la artista hay una mamá y una hija que prioriza los valores familiares y la conexión con la naturaleza. Su cosecha de arándanos se transformó en una postal de amor, sencillez y gratitud, celebrada no solo por su entorno, sino también por los millones de seguidores que la acompañan y se emocionan con cada instante compartido.

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