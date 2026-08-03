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Insólito episodio en el fútbol de Brasil: un ave intentó atacar a un futbolista en pleno partido

El hecho se produjo durante el partido por el tercer puesto de la Copa de Brasil Sub-15 entre Flamengo y Ceará

Un ave intentó atacar a un jugador del Flamengo en pleno partido
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El fútbol juvenil brasileño fue escenario de un momento surrealista que rápidamente captó la atención internacional. Durante el partido por el tercer puesto de la primera edición de la Copa de Brasil Sub-15, disputado en las canchas del prestigioso centro de entrenamiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), la Granja Comary, el juego debió suspenderse temporalmente debido a la sorpresiva irrupción de una enorme guacamaya azul y amarilla.

El cronómetro marcaba los 16 minutos del primer tiempo cuando el ave ingresó al terreno de juego volando a baja altura. El defensor central de Flamengo, Valmir, al percatarse de la aproximación inminente del animal hacia su cabeza, se arrojó al césped por puro reflejo para evitar el impacto directo. Los medios locales, como Globo Esporte, aclararon que el futbolista no sufrió heridas ni fue derribado por el ejemplar, desmintiendo las versiones exageradas de las redes sociales.

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La prensa brasileña identificó de inmediato al ave como Pelé, una conocida guacamaya (arara, en portugués) que habita en los alrededores boscosos del complejo deportivo de Teresópolis. Pelé es famosa entre los periodistas locales por irrumpir habitualmente en los entrenamientos de la Selección Brasileña absoluta, posándose de manera amigable sobre los arcos o las cabezas de las estrellas de la Canarinha.

El árbitro del encuentro detuvo las acciones mientras la guacamaya sobrevolaba de forma rasante el campo, provocando asombro y risas entre los jugadores y el público presente. Tras unos instantes de distracción, el animal se retiró hacia la vegetación y el partido pudo reanudarse con normalidad.

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Un ave intentó atacar a un jugador en pleno partido
El episodio se produjo durante el duelo entre Flamengo y Ceará sub 15

La Copa de Brasil Sub-15 es una competición oficial organizada por la CBF, la cual cuenta con la participación de 32 equipos de la élite del fútbol base del país. Antes de las semifinales, tanto Flamengo como Ceará ostentaban campañas perfectas con cinco victorias consecutivas, pero fueron eliminados en la penúltima instancia por Palmeiras e Internacional, respectivamente.

A pesar de que Flamengo abrió el marcador a los 19 minutos por medio de Deivid Lucas, el golpe anímico de la jornada favoreció al equipo del nordeste. Ceará logró dar vuelta el resultado para ganar 2 a 1 gracias a las anotaciones de André Luís (a los 23′ del primer tiempo) y un golazo de Kayck Pará (a los 15′ de la segunda mitad), asegurando la medalla de bronce y el tercer lugar definitivo del certamen.

Por su parte, la gran final del torneo también se disputó en la Granja Comary, donde el Sport Club Internacional se consagró como el primer e invicto campeón de la categoría al vencer a Palmeiras por 3 a 1.

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