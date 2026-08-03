La lactancia materna supera el 90% de inicio, pero la exclusividad sigue por debajo en El Salvador

Una madre amamanta a su bebé, práctica que refleja la lactancia materna exclusiva en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En El Salvador, la lactancia materna supera el 90% de inicio, pero la exclusividad en los primeros seis meses sigue por debajo de la recomendación internacional.

Representantes del Centro de Apoyo a la Lactancia Materna (CALMA) explicaron a Infobae que persisten brechas territoriales, mitos culturales y obstáculos ligados a la economía informal.

La directora de CALMA, Ana Josefa Blanco Noyola, señaló que la lactancia materna cayó desde la década de los sesenta tras la incorporación de la mujer al trabajo remunerado.

“Cuando CALMA se establece en 1980, de diez mujeres solo una daba pecho”, afirmó en entrevista con Infobae. Actualmente, más del 90% de las madres inicia la lactancia y el promedio de duración supera los dos años.

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Según la última Encuesta Nacional de Salud de 2021 ( los datos más recientes), la lactancia materna exclusiva en El Salvador promedia 66 días y el indicador nacional se ubica en 45.3%, por encima del promedio latinoamericano de 43%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y mantenerla hasta los 2 años o más, combinada con otros alimentos.

Especialistas de Calma, entidad de lactancia materna. (Infobae Centroamérica/Jessica García)

Brecha territorial, publicidad y prácticas heredadas

La brecha entre zonas urbanas y rurales, antes más marcada, tiende a reducirse. En 2014, la diferencia era de más de 20 puntos porcentuales, pero en 2021 los datos muestran un 45.8% de lactancia exclusiva en el área urbana y un 44.8% en la rural. CALMA atribuye este cambio a una mayor difusión de información y al impacto de campañas de salud pública.

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En el entorno urbano, la exposición a la publicidad de fórmulas lácteas y sucedáneos es mayor. Kenny García, abogada de CALMA, advirtió que “en el área urbana se detecta una presencia mucho más fuerte de publicidad sobre sucedáneos de la leche materna”, lo que dificulta la adherencia a la lactancia exclusiva.

En las comunidades rurales, en tanto, persisten prácticas heredadas, como el suministro de agua de arroz, atoles y otros líquidos, en sustitución de la leche materna o fórmula, cuando la mujer percibe que no tiene suficiente leche o carece de recursos económicos para acceder a fórmulas infantiles.

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Mitos y desinformación

La desinformación y los mitos culturales también inciden. “Cuando el niño cumple un año, se dice que la leche ya no sirve, que se vuelve rala”, indicó Blanco Noyola.

Especialistas de Calma, entidad de lactancia materna. (Infobae Centroamérica/Jessica García)

Además, las redes sociales contribuyen a la circulación de información inexacta sobre la alimentación materna y la producción de leche. “Muchas ideas difundidas no tienen base científica, lo que puede llevar a prácticas perjudiciales”, explicó García a Infobae.

El peso de la informalidad

El acompañamiento familiar y comunitario figura entre los factores clave para el éxito de la lactancia, expone el organismo.

Sin embargo, las mujeres en el sector informal carecen de redes de apoyo y beneficios como licencia de maternidad o acceso a espacios adecuados para la extracción y conservación de leche. “El reto es que la legislación alcance también a quienes están fuera del sector formal y a quienes se dedican a la economía del cuidado”, sostuvo Geraldine Blanco, especialista de CALMA.

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La falta de apoyo institucional y familiar, sumada a jornadas laborales extendidas y ausencia de infraestructura en el sector informal, genera abandono temprano de la lactancia materna.

“El retorno al trabajo es una de las principales causas de abandono, sobre todo en el sector informal”, señalaron desde CALMA.

Una madre amamanta a su bebé mientras está sentada en un puesto de venta en un mercado informal al aire libre, con frutas y artículos variados a su alrededor y personas transitando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costo y consecuencias

El impacto económico de la lactancia materna se refleja tanto en el ahorro familiar como en la salud pública. Un estudio de CALMA calculó que una familia podía gastar hasta hace tres años hasta USD 3,685 en un año si recurre a fórmulas y sucedáneos.

Las consecuencias de sustituir la leche materna por productos inadecuados incluyen mayor riesgo de desnutrición, infecciones y problemas en el desarrollo cognitivo infantil.