El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

La lactancia materna supera el 90% de inicio, pero la exclusividad sigue por debajo en El Salvador

El Centro de Apoyo a la Lactancia Materna (CALMA) advierte que mitos culturales, publicidad de fórmulas y trabajo informal sostienen un indicador nacional de 45.3% según la Encuesta Nacional de Salud 2021

Una mujer con blusa bordada amamanta a un bebé en brazos. Un tapete con figuras cuelga en la pared, una planta en maceta al lado de la ventana.
Una madre amamanta a su bebé, práctica que refleja la lactancia materna exclusiva en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En El Salvador, la lactancia materna supera el 90% de inicio, pero la exclusividad en los primeros seis meses sigue por debajo de la recomendación internacional.

Representantes del Centro de Apoyo a la Lactancia Materna (CALMA) explicaron a Infobae que persisten brechas territoriales, mitos culturales y obstáculos ligados a la economía informal.

La directora de CALMA, Ana Josefa Blanco Noyola, señaló que la lactancia materna cayó desde la década de los sesenta tras la incorporación de la mujer al trabajo remunerado.

“Cuando CALMA se establece en 1980, de diez mujeres solo una daba pecho”, afirmó en entrevista con Infobae. Actualmente, más del 90% de las madres inicia la lactancia y el promedio de duración supera los dos años.

PUBLICIDAD

Según la última Encuesta Nacional de Salud de 2021 ( los datos más recientes), la lactancia materna exclusiva en El Salvador promedia 66 días y el indicador nacional se ubica en 45.3%, por encima del promedio latinoamericano de 43%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y mantenerla hasta los 2 años o más, combinada con otros alimentos.

Especialistas de Calma, entidad de lactancia materna
Especialistas de Calma, entidad de lactancia materna. (Infobae Centroamérica/Jessica García)

Brecha territorial, publicidad y prácticas heredadas

La brecha entre zonas urbanas y rurales, antes más marcada, tiende a reducirse. En 2014, la diferencia era de más de 20 puntos porcentuales, pero en 2021 los datos muestran un 45.8% de lactancia exclusiva en el área urbana y un 44.8% en la rural. CALMA atribuye este cambio a una mayor difusión de información y al impacto de campañas de salud pública.

PUBLICIDAD

En el entorno urbano, la exposición a la publicidad de fórmulas lácteas y sucedáneos es mayor. Kenny García, abogada de CALMA, advirtió que “en el área urbana se detecta una presencia mucho más fuerte de publicidad sobre sucedáneos de la leche materna”, lo que dificulta la adherencia a la lactancia exclusiva.

En las comunidades rurales, en tanto, persisten prácticas heredadas, como el suministro de agua de arroz, atoles y otros líquidos, en sustitución de la leche materna o fórmula, cuando la mujer percibe que no tiene suficiente leche o carece de recursos económicos para acceder a fórmulas infantiles.

Mitos y desinformación

La desinformación y los mitos culturales también inciden. “Cuando el niño cumple un año, se dice que la leche ya no sirve, que se vuelve rala”, indicó Blanco Noyola.

Especialistas de Calma, entidad de lactancia materna
Especialistas de Calma, entidad de lactancia materna. (Infobae Centroamérica/Jessica García)

Además, las redes sociales contribuyen a la circulación de información inexacta sobre la alimentación materna y la producción de leche. “Muchas ideas difundidas no tienen base científica, lo que puede llevar a prácticas perjudiciales”, explicó García a Infobae.

El peso de la informalidad

El acompañamiento familiar y comunitario figura entre los factores clave para el éxito de la lactancia, expone el organismo.

Sin embargo, las mujeres en el sector informal carecen de redes de apoyo y beneficios como licencia de maternidad o acceso a espacios adecuados para la extracción y conservación de leche. “El reto es que la legislación alcance también a quienes están fuera del sector formal y a quienes se dedican a la economía del cuidado”, sostuvo Geraldine Blanco, especialista de CALMA.

La falta de apoyo institucional y familiar, sumada a jornadas laborales extendidas y ausencia de infraestructura en el sector informal, genera abandono temprano de la lactancia materna.

“El retorno al trabajo es una de las principales causas de abandono, sobre todo en el sector informal”, señalaron desde CALMA.

Una mujer sentada amamanta a un bebé. A su alrededor hay puestos de venta con frutas, ropa y artesanías. En el fondo, varias personas caminan.
Una madre amamanta a su bebé mientras está sentada en un puesto de venta en un mercado informal al aire libre, con frutas y artículos variados a su alrededor y personas transitando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costo y consecuencias

El impacto económico de la lactancia materna se refleja tanto en el ahorro familiar como en la salud pública. Un estudio de CALMA calculó que una familia podía gastar hasta hace tres años hasta USD 3,685 en un año si recurre a fórmulas y sucedáneos.

Las consecuencias de sustituir la leche materna por productos inadecuados incluyen mayor riesgo de desnutrición, infecciones y problemas en el desarrollo cognitivo infantil.

Temas Relacionados

Lactancia maternaMaternidadSalud InfantilInformalidad laboralEl SalvadorEspecial de lactancia materna

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡De todos colores y sabores! Conoce las golosinas que se ofertan en la feria agostina de El Salvador

Elotes locos, churros españoles, papas fritas y más golosinas son las que se ofrecen en el campo de la feria de San Salvador, Sivarland.

¡De todos colores y sabores! Conoce las golosinas que se ofertan en la feria agostina de El Salvador

¿Por qué cada vez más centroamericanos cruzan el Atlántico para llegar a España?

La combinación de políticas migratorias más restrictivas en territorio norteamericano, el idioma compartido y las redes de apoyo ya asentadas en España impulsan un desplazamiento histórico de las rutas migratorias de Honduras y Nicaragua

¿Por qué cada vez más centroamericanos cruzan el Atlántico para llegar a España?

¿Conocías la época de antaño El Salvador? Fotografías del siglo XX plasman la evolución del país

La evolución de El Salvador ha sido marcada desde hace décadas por cambios notorios en su urbanización, plazas y monumentos históricos. Acá una muestra fotográfica.

¿Conocías la época de antaño El Salvador? Fotografías del siglo XX plasman la evolución del país

República Dominicana activa una alerta por el alza del consumo eléctrico y prevé una demanda récord en agosto por olas de calor

Las altas temperaturas, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados Celsius en algunas zonas, elevaron el uso de climatización y llevaron a las autoridades a reforzar medidas de ahorro energético

República Dominicana activa una alerta por el alza del consumo eléctrico y prevé una demanda récord en agosto por olas de calor

Nicaragua: al menos tres fallecidos, entre ellos una menor de edad, en un fatal accidente de tránsito

Los bomberos y la Policía coordinan el rescate tras el impacto entre un camión con insumos médicos y una Toyota Hilux, con víctimas en el sitio, un peatón alcanzado y varios menores lesionados

Nicaragua: al menos tres fallecidos, entre ellos una menor de edad, en un fatal accidente de tránsito

TECNO

Reclámalos gratis: los 4 juegos de PC que regala Steam hoy mismo

Reclámalos gratis: los 4 juegos de PC que regala Steam hoy mismo

Paso a paso para generar con IA una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Shrek

Por qué se ha hecho viral el consejo de llevar una hoja de laurel en la funda del celular

Memorias USB en 2026: para qué sirven, en qué quedaron obsoletas y qué dispositivos las reemplazaron

Tensiómetros en 2026: qué debe tener este dispositivo para medir la tensión en casa de forma precisa

ENTRETENIMIENTO

Una pareja de lesbianas protagoniza una pelea en lodo durante Lollapalooza 2026

Una pareja de lesbianas protagoniza una pelea en lodo durante Lollapalooza 2026

La Met Gala 2027 revela su temática: un controversial homenaje y la respuesta de Anna Wintour

Una mujer y su perro superaron el cáncer y ahora surfean juntos en competencias

Nick Rhodes reveló que Mick Jagger evitó la separación de Duran Duran: “Todo podría haberse desmoronado en aquel momento”

Phil Collins revela las 10 canciones que marcaron su vida: The Beatles, Taylor Swift y más

MUNDO

Donald Trump advirtió que Irán debe elegir entre un acuerdo con Estados Unidos o la rendición total

Donald Trump advirtió que Irán debe elegir entre un acuerdo con Estados Unidos o la rendición total

Los rebeldes hutíes forzaron el cambio de rumbo de seis petroleros saudíes: deberán rodear África para evitar el mar Rojo

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

Ola de calor: así se derritió una estatua congelada frente al Museo del Hielo en Seúl

Irán fomenta la tensión en Medio Oriente: negó nuevas conversaciones con EEUU y ejecutó a dos presuntos espías de Israel