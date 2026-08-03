Cuáles son los 3 parásitos que pueden habitar en el organismo humano y cómo se adaptan para sobrevivir

Toxoplasma, Demodex y los oxiuros figuran entre los parásitos más frecuentes en las personas. La mayoría de las infecciones transcurren sin manifestaciones clínicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Distintos parásitos pueden vivir durante años en el cuerpo humano sin causar síntomas. Un análisis realizado por el biólogo Scott Travers y publicado en Forbes repasó tres casos habituales, Toxoplasma, los ácaros Demodex y los oxiuros, y explicó cómo sobreviven, se transmiten y en qué situaciones pueden generar problemas médicos.

Toxoplasma: un microorganismo que encuentra en los felinos su huésped definitivo

Uno de los ejemplos más conocidos es Toxoplasma, un parásito unicelular capaz de infectar a prácticamente cualquier animal de sangre caliente. Sin embargo, únicamente completa su ciclo reproductivo sexual dentro de los felinos, mientras que el resto de los animales, incluidos los seres humanos, actúan como huéspedes intermedios.

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En las personas con un sistema inmunológico sano, el organismo suele alojarse en forma de quistes dentro del tejido muscular y cerebral, donde puede permanecer durante toda la vida sin producir síntomas.

Las principales complicaciones asociadas a Toxoplasma se presentan durante el embarazo y en personas con inmunodeficiencias graves (Wikipedia)

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, alrededor del 11% de las personas mayores de seis años en ese país estuvo expuesto al parásito. En algunas regiones del mundo, esa proporción supera el 60%, dependiendo de factores como la alimentación y las condiciones locales.

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Uno de los aspectos que más interés despertó entre los investigadores es la capacidad del parásito para modificar el comportamiento de determinados animales.

Un estudio publicado en diciembre de 2025 en Nature Communications por el Royal Veterinary College determinó que ese efecto se produce porque el propio organismo genera dopamina mediante una enzima propia, denominada TgTH, que altera la respuesta neurológica del huésped.

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Las ratas infectadas no solo perdían su rechazo natural al olor felino, sino que mostraban atracción hacia esas zonas en proporción directa a los niveles de expresión de esa enzima. Los especialistas describieron este fenómeno como manipulación del huésped, una estrategia que favorece la transmisión del organismo hacia el animal.

Un estudio del Royal Veterinary College indicó que Toxoplasma produce dopamina con la enzima TgTH y modifica la conducta de ratas infectadas para favorecer su transmisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto de los seres humanos, la evidencia científica resulta mucho menos concluyente. Durante años se publicaron investigaciones que relacionaban la infección con rasgos de personalidad o una mayor tendencia a asumir riesgos.

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Una revisión publicada en noviembre en PMC reconoció que existe literatura creciente sobre esas asociaciones, pero advirtió que los resultados son heterogéneos y frecuentemente contradictorios, con efectos que varían según el sexo

Los ácaros microscópicos que viven en la piel del rostro

Otro de los habitantes habituales del cuerpo humano pertenece al género Demodex, formado por ácaros microscópicos que residen dentro de los folículos pilosos, especialmente en la cara, alrededor de la nariz, las mejillas y las pestañas.

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Estos diminutos artrópodos se alimentan del sebo producido por la piel y suelen desplazarse durante la noche para reproducirse. La colonización comienza desde la infancia, principalmente mediante el contacto estrecho con los padres, y la frecuencia aumenta con la edad hasta convertirse en una condición casi universal entre los adultos mayores.

Los ácaros Demodex viven en los folículos pilosos del rostro, se alimentan de sebo y su presencia aumenta con la edad hasta volverse casi universal en adultos mayores (Gentileza Universidad de Reading)

Investigaciones dirigidas por especialistas de la Universidad de Reading y la Universidad de Bangor analizaron el genoma de estos organismos y detectaron uno de los repertorios genéticos más reducidos registrados entre los artrópodos relacionados.

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Además, comprobaron una importante disminución en la cantidad de células que forman sus extremidades, al punto de que cada segmento de las patas funciona con una única célula muscular.

Los biólogos denominaron este proceso evolución genómica reductiva, una adaptación asociada a organismos que dependen por completo de un único ambiente y ya no necesitan conservar estructuras biológicas que dejaron de utilizar.

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Investigaciones recientes detectaron una mayor densidad de Demodex en personas con rosácea, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel caracterizada por enrojecimiento persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

"Demodex podría encontrarse en una etapa de transición entre un parásito y un simbionte obligado, es decir, un organismo cuya relación con el huésped resulta tan estrecha que ambas formas de vida quedan íntimamente vinculadas", detalló Travers. Los propios investigadores señalan que esta interpretación todavía requiere mayor confirmación científica.

En la mayoría de las personas, estos ácaros no provocan síntomas. Sin embargo, investigaciones recientes indicaron que las personas con rosácea presentan una mayor concentración de Demodex, un factor que podría favorecer los procesos inflamatorios asociados a esta enfermedad cutánea.

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Oxiuros: el gusano intestinal más frecuente en Estados Unidos

El tercer ejemplo corresponde a los oxiuros, responsables de la infección parasitaria por gusanos más común en Estados Unidos. La afección aparece principalmente en niños en edad escolar y suele extenderse a varios integrantes del mismo hogar.

Durante la noche, la hembra deposita los huevos alrededor del ano, lo que provoca picazón. Al rascarse, los huevos pueden adherirse a los dedos y a las uñas, facilitando su propagación hacia la boca, la ropa de cama, las prendas de vestir y otras superficies, donde permanecen viables durante varias semanas.

Los oxiuros son la infección parasitaria por gusanos más frecuente en Estados Unidos, afectan sobre todo a niños y se transmiten con facilidad dentro del hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las características que favorece su persistencia es su ciclo de vida directo, ya que no necesita un huésped intermedio ni atravesar etapas de desarrollo en el suelo. Esa particularidad permite que la transmisión ocurra fácilmente entre personas que conviven bajo el mismo techo, incluso en países con altos estándares sanitarios.

Según el análisis de Travers, las infecciones por oxiuros suelen ser leves o asintomáticas, responden adecuadamente al tratamiento disponible y presentan una marcada tendencia a reaparecer dentro del ámbito familiar cuando el ciclo de transmisión no se interrumpe.