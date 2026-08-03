En Panamá condenan a costarricense a 80 meses de prisión por el delito de posesión de armas de fuego

El ciudadano tico detenido porque presuntamente había amenazado a su pareja con un cuchillo y un arma de fuego. (PN)

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Un ciudadano de nacionalidad costarricense fue condenado en Panamá a 80 meses de prisión y 60 meses de prohibición para portar arma de fuego, tras ser hallado responsable por el delito de posesión de armas de fuego y explosivos.

El fallo se dictó pocos días después de su detención ocurrida en el distrito de David, provincia de Chiriquí, según comunicó la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí.

La audiencia de control, celebrada ante las autoridades judiciales panameñas, permitió que el Ministerio Público solicitara la legalización de la aprehensión del imputado.

Durante este proceso, la Fiscalía procedió a la formulación del cargo, sustentando que el ciudadano costarricense mantenía en su poder un arma de fuego, hecho que motivó la apertura de la causa penal y la posterior sentencia.

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De acuerdo con la información oficial, la detención se realizó en el contexto de labores de patrullaje y control en el distrito de David, capital de la provincia chiricana.

El arma de fuego 9 milímetros con 11 municiones fue decomisada tras las autoridades recibir una alerta de presunta violencia doméstica. (PN)

Los agentes policiales ubicaron al ciudadano extranjero con el arma, hecho que derivó en su inmediata puesta a disposición del sistema de justicia panameño.

La Procuraduría General de la Nación detalló que la condena de 80 meses de prisión se complementará con una prohibición adicional de 60 meses para portar armas de fuego una vez cumplida la condena principal, reforzando la política de sanción para delitos relacionados con armas y explosivos en el país.

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Esta normativa busca disuadir la tenencia ilegal y fortalecer la seguridad interna, según señalaron voceros del Ministerio Público panameño a medios locales.

El caso fue abordado bajo el marco legal vigente en Panamá, que contempla penas severas para la posesión ilícita de armamento y materiales explosivos, en especial cuando estos implican riesgos para la seguridad pública.

Según datos del Ministerio Público, la provincia de Chiriquí ha intensificado en los últimos años los operativos de control para combatir el tráfico y tenencia ilegal de armas, en colaboración con organismos de seguridad regionales.

En la diligencia de allanamiento las autoridades ubicaron el cuchillo con el que supuestamente el sujeto había amenazado a su pareja. (PN)

La audiencia de control permitió que la Fiscalía presentara evidencia relevante para sustentar la acusación, incluyendo el arma incautada y testimonios de los agentes intervinientes.

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El proceso se desarrolló conforme al Código Procesal Penal panameño, que establece procedimientos expeditos para delitos flagrantes y la protección de las garantías fundamentales del imputado.

Las autoridades de Costa Rica no han emitido, hasta el momento, declaraciones públicas sobre la situación judicial de su ciudadano condenado en Panamá.

El caso ha llamado la atención de organizaciones defensoras de derechos humanos en la región, que han solicitado acceso a información sobre las condiciones de detención y el respeto a las garantías procesales.

La Procuraduría General de la Nación reafirmó en su comunicado la importancia de la cooperación internacional para combatir la criminalidad transfronteriza, especialmente en regiones cercanas a fronteras terrestres como la de Chiriquí.

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Las autoridades informaron que el proceso se desarrolló conforme al Código Procesal Penal panameño, que establece procedimientos expeditos para este tipo de delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La coordinación entre países resulta esencial para prevenir y sancionar delitos que afectan la seguridad regional”, indicó la institución.

El condenado deberá cumplir su pena en un centro penitenciario de Panamá, bajo los lineamientos establecidos por las autoridades judiciales del país.

Tras completar la condena principal, permanecerá sujeto a la restricción para portar armas durante un periodo adicional de cinco años, una medida que refuerza la política de cero tolerancia frente a delitos armados.

La causa penal se suma a otros procesos recientes en Panamá relacionados con la posesión ilegal de armas y explosivos, en el marco de una estrategia nacional orientada a reducir los índices delictivos y fortalecer el control de materiales peligrosos en todo el territorio.

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