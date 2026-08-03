Cuáles fueron las provincias argentinas que recibieron más visitantes durante las vacaciones de invierno

San Carlos de Bariloche volvió a consolidarse como uno de los destinos más elegidos del país. Fotografía: Ariel Carreras

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Las vacaciones de invierno dejaron un mapa turístico con resultados dispares entre los distintos destinos del país, aunque varias localidades lograron niveles de ocupación superiores al 85% e incluso registraron picos cercanos al 100% durante los fines de semana.

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), entre las provincias con mejor desempeño se destacó Jujuy, que registró una ocupación promedio del 85%, diez puntos por encima del invierno de 2025. La Quebrada de Humahuaca lideró el ranking nacional con un promedio del 90%, seguida por la región de los Valles (80%) y las Yungas (76%).

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En la Patagonia, San Carlos de Bariloche volvió a consolidarse como uno de los destinos más elegidos del país, con una ocupación promedio del 85%, mientras que Ushuaia alcanzó el 84% durante las dos primeras semanas del receso.

En Neuquén, Villa Pehuenia-Moquehue llegó al 80%, Caviahue se ubicó cerca del 75% y San Martín de los Andes y Villa La Angostura rondaron el 70%.

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En Neuquén, Villa Pehuenia-Moquehue llegó al 80% de ocupación. Crédito: ministerio de turismo

El Norte también mostró un desempeño destacado. En Santiago del Estero, tanto la capital como Termas de Río Hondo promediaron un 90% de ocupación durante julio y alcanzaron ocupación plena en las semanas del 13 y 20 de ese mes. En Tucumán, Yerba Buena y Monteros llegaron al 89%, mientras que San Javier alcanzó el 72%.

En el Litoral, Puerto Iguazú volvió a posicionarse entre los destinos más demandados al superar el 80% de ocupación promedio y alcanzar picos del 95% durante los fines de semana. Además, el Parque Nacional Iguazú registró un crecimiento del 4% en visitantes durante la primera quincena de julio respecto del mismo período del año anterior.

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La región de Cuyo también mostró buenos resultados. Mendoza promedió un 74% de ocupación, nueve puntos por encima de la temporada anterior.

Entre los destinos más elegidos sobresalieron Potrerillos (85%), Ruta 82 y Cacheuta (83%), Malargüe (82% promedio, con picos del 90% impulsados por los centros de esquí) y Uspallata (80%). La provincia recibió más de 400.700 turistas, con un impacto económico estimado en más de $194.000 millones.

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En Córdoba, otra de las provincias más elegidas del receso, la ocupación promedio fue del 70% y se registraron más de 378.000 turistas en las dos primeras semanas de vacaciones. La Cumbrecita encabezó el ranking provincial con niveles de entre el 85% y el 90%, seguida por Villa Carlos Paz (80%), Villa General Belgrano (75%-80%) y Alta Gracia, que alcanzó picos del 80% durante el fin de semana del 9 de julio.

La Cumbrecita encabezó el ranking provincial con niveles de entre el 85% y el 90% de ocupación

En la provincia de Buenos Aires, el mejor desempeño correspondió a San Pedro, con una ocupación promedio del 90%, seguido por Tapalqué, que superó el 82%.

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En cambio, los principales destinos de la Costa Atlántica registraron niveles más moderados: Mar del Plata se ubicó entre el 40% y el 45%, Pinamar promedió el 52% y Villa Gesell alcanzó el 40% durante la tercera semana de julio.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires recibió más de 594.000 turistas durante las cuatro semanas del receso. La ocupación hotelera alcanzó un pico del 77% en la tercera semana de julio y promedió el 70% durante todo el período vacacional, con un impacto económico superior a los $275.000 millones.

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Desde la CAT resaltaron que “hubo mayor movimiento turístico que en las vacaciones de invierno del 2025, con un claro impacto del turismo receptivo y diversos destinos que superaron la ocupación promedio del año anterior”.

Por otra parte, según el reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el receso invernal viajaron 4,6 millones de turistas, un 5,9% más que el año pasado.

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“La recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia (en 2025 los viajes internos habían caído un 11%), aunque todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023″, señaló la entidad.

Los turistas gastaron $2,12 billones (USD 1.412 millones) en las ciudades que integran el circuito turístico nacional y el impacto económico fue un 2,5% mayor que en 2025 medido a precios constantes.

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En la CAT precisaron también que la estadía promedio fue de 4,5 días. Además, se consolidó una tendencia que ya venía observándose en el turismo nacional: muchos viajeros realizaron contrataciones de último momento.

Al mismo tiempo, se repitió un comportamiento detectado durante las vacaciones de invierno del año pasado, con turistas que optaron por combinar más de un destino en un mismo viaje.