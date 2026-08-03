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Con el atractivo duelo entre Vélez-Independiente sigue la fecha 3 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

La jornada se completa con una agenda intensa que incluye duelos en Junín, Vicente López y Liniers

Collage de seis fotografías individuales de jugadores de fútbol masculinos celebrando, vistiendo diferentes uniformes de equipos deportivos
La jornada del lunes propone cinco cruces en el cierre de la tercera fecha del Torneo Clausura
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La tercera jornada del Torneo Clausura 2026 ofrecerá un lunes cargado de acción con cinco encuentros. Sarmiento de Junín recibe a Independiente Rivadavia desde las 16:45, mientras que Platense será local ante Talleres a las 19 y, en simultáneo, Vélez enfrentará a Independiente. A estos duelos se suman dos cruces de alto voltaje: Central Córdoba se medirá ante San Lorenzo y Huracán buscará hacerse fuerte frente a Atlético Tucumán.

Sarmiento de Junín-Independiente Rivadavia

Primer plano de dos futbolistas con camisetas de equipo; uno en verde haciendo un corazón con las manos, otro en blanco sonriendo y señalando con los dedos
Sarmiento de Junín recibirá a Independiente Rivadavia

Este lunes a las 16:45, el estadio Eva Perón de Junín será el escenario donde Sarmiento de Junín enfrentará a Independiente Rivadavia en la tercera jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y podrá verse a través de ESPN Premium.

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El conjunto local llega a esta cita con la urgencia de sumar puntos, ya que sufrió dos derrotas consecutivas: primero ante Argentinos Juniors y luego frente a Banfield, ambos partidos con resultado de 3-2. La situación en la tabla de promedios es delicada para Sarmiento, que solo supera a Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto. El plantel intentará revertir este mal arranque y celebrar su primer triunfo en el torneo frente a su público.

Por el lado visitante, Independiente Rivadavia mostró un mejor inicio en el Clausura. Tras igualar en su debut con Atlético Tucumán, logró imponerse por 2 a 1 contra Huracán en la fecha siguiente. Además de su buen presente en el campeonato local, la Lepra mendocina mantiene la atención puesta en su inminente compromiso internacional, ya que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

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Posibles formaciones

Sarmiento de Junín: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Lucas Suárez; Santiago Salle, Elián Giménez, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Pablo Magnin o Jonathan Herrera, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 16:45

Estadio: Eva Perón

TV: ESPN Premium

Platense-Talleres

Imagen dividida con dos futbolistas. Izquierda: jugador de Platense con camiseta blanca y marrón, número 13. Derecha: jugador de Talleres con camiseta blanca y azul, número 5
Platense se cruzará con Talleres en condición de local

Este lunes a las 19:00, el estadio Ciudad de Vicente López recibirá el duelo entre Platense y Talleres por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y el árbitro designado para dirigir el partido será Daniel Zamora.

El conjunto local, dirigido por Walter Zunino, suma un solo punto tras dos jornadas. El Calamar igualó en su debut ante Unión y, en su visita a Córdoba, perdió frente a Instituto. El equipo buscará mejorar su rendimiento y sumar su primera victoria ante su público.

En cambio, el Matador llega urgido de resultados positivos tras un comienzo complicado. El equipo comandado por Jorge Sampaoli arrancó el certamen con una caída ajustada ante Newell’s en Rosario y volvió a tropezar en la segunda fecha al ser superado por Vélez en condición de local. Ahora, la mira está puesta en revertir la racha negativa fuera de casa.

Posibles formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Talleres: Ezequiel Unsain; Timoteo Chamorro, Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Rick, Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Daniel Zamora

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de Vicente López

TV: TNT Sports

Vélez-Independiente

Dos futbolistas. Un hombre con camiseta de Vélez Sarsfield y boca abierta. Otro hombre con camiseta de Independiente y sonrisa en el rostro
Vélez Sarsfield e Independiente proponen un cruce interesante por la cima de la Zona A

Vélez recibirá a Independiente en el estadio José Amalfitani este lunes a las 19:00, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El partido estará disponible a través de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El equipo de Liniers, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, llega en lo más alto de la tabla tras dos victorias consecutivas: primero superó a Instituto de Córdoba por la mínima diferencia y luego se impuso a Talleres por 3-1. El plantel buscará mantener el envión y defender el liderazgo de la Zona A.

En la vereda opuesta, Independiente también comparte la cima del grupo y atraviesa un gran presente. Los dirigidos por Gustavo Quintero arrancaron el torneo con un triunfo por 2-0 frente a Estudiantes de La Plata, con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel, y sumaron otra victoria al vencer a Newell’s con un nuevo tanto de Montiel. Como novedad, el club sumó recientemente al arquero uruguayo Santiago Mele para reforzar el plantel.

Posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Dilan Godoy, Manuel Lanzini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Hora: 19:00

Estadio: José Amalfitani

TV: ESPN Premium

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