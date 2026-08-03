La Antártida registró en julio la temperatura más baja del planeta en 14 años: cuánto marcó el termómetro

El 18 de julio de 2026, la estación antártica ubicada en el interior del continente midió -84,1 °C (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 18 de julio de 2026, la estación de investigación Concordia, ubicada en el interior del continente antártico, registró la temperatura más baja en toda la Tierra desde 2012: -84,1℃. El dato fue confirmado por el Instituto Polar Francés Paul-Émile Victor (IPEV) y el Programa Nacional Italiano de Investigación Antártica (PNRA), las dos instituciones que operan la base de forma conjunta, según informó la revista científica Live Science.

La medición extrema se produjo en dos momentos casi simultáneos: a las 6:25 y a las 6:34 de la mañana, hora local. De acuerdo con el artículo, también se trata del registro más frío en los 16 años de historia de la propia estación, lo que convierte al evento en un hecho doblemente significativo para la comunidad científica polar.

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Por qué Concordia es el lugar más frío del planeta

La estación Concordia en la Antártida registró el 18 de julio de 2026 una temperatura de -84,1°C, la más fría en el planeta desde 2012 y un récord para la base (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concordia se asienta sobre la meseta antártica oriental a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, a unos 1.100 kilómetros de la costa más cercana. Esa combinación de altitud extrema, sequedad atmosférica y ausencia total de luz solar durante el invierno austral crea las condiciones ideales para que el calor escape de forma continua hacia el espacio.

“Durante el invierno, no hay luz solar durante meses, la atmósfera es extremadamente seca y estable, y bajo cielos despejados el calor se escapa continuamente hacia el espacio porque no hay nubes que lo retengan”, explicó Gabriele Carugati, coordinador italiano de la estación y responsable del PNRA en Concordia, en declaraciones recogidas por Live Science. Ese proceso de pérdida de energía sin obstáculos es lo que permite que el mercurio descienda a niveles que la mayoría del mundo jamás experimenta.

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Las temperaturas en la base suelen caer por debajo de los -80℃ en esta época del año. El nuevo registro, sin embargo, se acercó al récord histórico de la propia estación: -84,7℃, marcado en el invierno de 2010, según el Observatorio Meteorológico y Climatológico Antártico Italiano.

Un frío récord en un planeta que se calienta

El Instituto Polar Francés y el programa italiano confirmaron el registro de -84,1 °C en la Antártida

De inmediato surgió una duda evidente: ¿De qué manera puede explicarse la coexistencia de este fenómeno de frío extremo con el calentamiento global? el especialista fue claro al respecto. “Las observaciones extremas como esta ayudan a los científicos a entender mejor los procesos atmosféricos y a mejorar los modelos climáticos”, señaló en sus declaraciones al medio científico estadounidense.

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El coordinador subrayó que el cambio climático refiere a procesos de largo plazo y que eso no descarta episodios puntuales de frío récord. Los registros locales en la Antártida no contradicen el panorama general del calentamiento global, aclaró. El contraste resulta llamativo si se considera que, durante ese mismo mes de julio, el hemisferio norte atravesó olas de calor en múltiples regiones.

La medición tampoco se acerca al récord absoluto de temperatura más baja registrada oficialmente en la Tierra: -89,2℃, documentado en la estación rusa Vostok, también en la Antártida, en 1983.

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Ciencia en condiciones extremas

Las lecturas se realizaron a las 6:25 y a las 6:34, hora local, dentro de la estación ubicada sobre la meseta antártica oriental - EFE/Archivo

Para el equipo internacional que trabaja en Concordia, el frío no es solo un dato estadístico: define la realidad cotidiana de sus investigaciones. La base permanece aislada durante meses, sin posibilidad de evacuación ni reabastecimiento, lo que convierte cada invierno en una prueba de resistencia logística y humana.

“Incluso aquí, donde el frío extremo es lo esperado, las temperaturas por debajo de -84℃ son notables y subrayan cuán variable puede ser aún el clima antártico“, afirmó Carugati. Los datos recolectados en condiciones como estas resultan fundamentales para calibrar los modelos que predicen el comportamiento atmosférico a escala planetaria.

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El IPEV confirmó a Live Science que los registros del 18 de julio forman parte de las mediciones atmosféricas estandarizadas de la estación, lo que garantiza su validez científica. Los investigadores continúan con sus actividades habituales en medio del invierno polar más frío que el planeta registró en más de una década.