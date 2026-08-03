Iliana Calabró habló sobre el grave problema de salud de su pareja: “Él es muy fuerte, ya ha salido de varias”

Iliana Calabró brinda declaraciones a la prensa y se refiere a la internación de su pareja en Los Arcos

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La preocupación y la incertidumbre rodean a Iliana Calabró mientras enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida personal y mediática. En la puerta del sanatorio donde permanece internado Luis De Stefano, su pareja, la artista se vio obligada a responder ante la prensa sobre la delicada situación de salud del empresario.

La escena tuvo lugar en el ingreso al centro médico de Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. Allí, Iliana fue interceptada por el equipo de PuroShow, quien intentó obtener detalles sobre el estado de De Stefano. Con tono sereno, pero visiblemente afectada, Calabró agradeció la preocupación colectiva, dejando entrever la gravedad del cuadro: “Gracias por preocuparse a todos. Él es muy fuerte, ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción”.

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Durante el breve intercambio, Iliana fue consultada sobre los antecedentes de salud de su pareja, el motivo de la internación y la evolución del cuadro clínico del empresario que desde hace varios días permanece en terapia intensiva.

Uno de los primeros puntos abordados fue el diagnóstico previo de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una condición que, según la propia Iliana, afecta a De Stefano desde hace muchos años. Al preguntarle sobre este antecedente, la artista respondió: “Sí, hace muchos años ya. Así que, bueno, con estos antecedentes...”, respondió y fue interrumpida antes de completar la frase.

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Iliana Calabró y su novio, Luis De Stéfano, internado en grave estado

La prensa también quiso saber si la situación se había agravado por una complicación, a lo que Iliana confirmó: “Neumonía, por eso”. El cuadro respiratorio se habría complicado en los últimos días, llevando a De Stefano a requerir cuidados intensivos.

Antes de cerrar, el cronista quiso obtener más detalles acerca del cuadro que enfrenta su pareja. “¿Está intubado?“, le preguntó, pero Iliana evitó profundizar, y aprovechó para despedirse y explicar que se dirigía a recibir el parte médico.

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Cabe recordar que el empresario se encuentra internado en terapia intensiva, bajo un cuadro considerado delicado por el entorno familiar. Según trascendió, el ingreso al centro médico se produjo tras una complicación respiratoria que inicialmente parecía menor, pero que se agravó progresivamente.

De Stefano enfrenta una situación que combina sus antecedentes de EPOC con una neumonía reciente. Los partes médicos indican una leve mejoría durante el fin de semana, aunque el pronóstico se mantiene reservado.

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Iliana Calabró celebró sus 60 años con un festejo íntimo lleno de abrazos (Gentileza: Prensa Iliana Calabró)

En este tipo de cuadros, la combinación de EPOC y neumonía suele requerir monitoreo constante y soporte respiratorio avanzado. El hecho de que el paciente haya presentado una leve mejoría en los últimos días otorga cierto alivio, aunque la situación sigue siendo frágil.

El vínculo entre Iliana Calabró y Luis De Stefano comenzó en 2023, cuando la doctora Ana Rosenfeld facilitó el primer encuentro entre ambos. Desde ese momento, la pareja se mantuvo unida, profundizando su relación hasta dar el paso de la convivencia.

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Ambos decidieron establecerse en la casa de la artista, ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde compartieron su día a día hasta el reciente episodio de salud. En este contexto, Calabró mostró un fuerte compromiso y presencia constante, acompañando a De Stefano en cada etapa del proceso médico.

La fortaleza de la pareja se hizo visible en el propio discurso de Iliana ante la prensa, cuando afirmó: “Él es muy fuerte, ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción”. Esta declaración refleja la confianza en la capacidad de recuperación de De Stefano, basada tanto en experiencias previas como en el lazo afectivo que los une.

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Las respuestas de Iliana ante la prensa, evitando ahondar en detalles médicos, expone tanto la cautela ante el pronóstico como el deseo de resguardar la intimidad familiar en un contexto de alta exposición pública.