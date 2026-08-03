Tesla busca empleados en la Argentina: qué perfiles persigue la empresa de Elon Musk y cómo postularse

Las vacantes ofrecidas por Tesla apuntan a cubrir roles clave en atención al cliente y mantenimiento de vehículos eléctricos (Reuters)

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El posible desembarco de Tesla en la Argentina abre nuevas posibilidades para profesionales y técnicos interesados en el sector de la movilidad eléctrica. La empresa que dirige Elon Musk ya comenzó la búsqueda de empleados en territorio argentino y publicó siete posiciones laborales vinculadas tanto a ventas como a servicios técnicos. El anuncio, difundido por la propia compañía y a través de redes sociales, apunta a captar talento local para acompañar la llegada de la marca al país.

Las oportunidades laborales que promueve Tesla se encuentran abiertas para residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad de Munro, Provincia de Buenos Aires. Entre los puestos que figuran en el portal de empleos oficial aparecen roles como Tesla Advisor, Sales, Service Advisor, Associate Service Manager, Service Technician, Associate Sales Manager, Associate Delivery Manager y Tesla Advisor, Delivery. Todos estos cargos corresponden a empleo a tiempo completo, según la información publicada.

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La búsqueda laboral está orientada a personas que se identifican con la innovación, la tecnología y la transformación del futuro de la energía y la movilidad. Así lo comunicó Samantha Conti, Sr. Recruiter, Latam en Tesla, quien escribió en sus redes sociales: “¡Argentina, allá vamos! En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina. Buscamos personas apasionadas por la innovación, la tecnología y que quieran hacer un impacto positivo en el mundo”. Esta declaración se suma a la invitación a explorar las oportunidades laborales en el sitio de carreras de la empresa, donde los interesados pueden postularse.

Anuncio de Samantha Conti en redes sociales confirma el inicio de la búsqueda de talento local para Tesla en Argentina

Dentro de los perfiles que busca Tesla, destacan tanto los orientados al área comercial y de atención al cliente como los enfocados en el servicio técnico. En el primer grupo se encuentran los puestos de Tesla Advisor, Sales, Associate Sales Manager y Tesla Advisor, Delivery, donde la tarea principal consiste en asistir a los clientes en el proceso de compra y entrega de vehículos eléctricos, así como en el asesoramiento postventa. Por otro lado, los cargos de Service Advisor, Associate Service Manager y Service Technician están dirigidos a profesionales con experiencia en la gestión y mantenimiento de vehículos, y en la coordinación de equipos de servicio.

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La convocatoria de la marca incluye una invitación explícita a sumarse a un equipo que “está transformando el futuro de la energía y la movilidad”. El mensaje oficial promueve el entusiasmo por formar parte de un proyecto global y destaca la posibilidad de hacer carrera en una de las empresas más reconocidas del sector tecnológico. La publicación también incorpora enlaces directos al portal de empleos, donde se detallan las funciones y requisitos de cada puesto.

El sitio de empleos de Tesla permite filtrar las búsquedas por categoría de trabajo, tipo de empleo, región y ubicación. Actualmente, todas las posiciones ofrecidas en la Argentina son a tiempo completo y se concentran en la ciudad de Buenos Aires y el área de Munro. Esta centralización sugiere que la primera etapa de operaciones de la empresa en el país se focalizará en la zona metropolitana.

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La presencia de la marca en la Argentina representa un hito en el sector automotriz local. La llegada de Tesla moviliza expectativas tanto en el ámbito de la innovación tecnológica como en el desarrollo de nuevas fuentes de empleo. Los perfiles seleccionados tendrán la oportunidad de integrarse a una estructura que ya opera en otros países de la región y que apuesta al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos.

La empresa de Elon Musk está cerca de empezar a vender sus vehículos en la Argentina (Reuters)

El anuncio de Samantha Conti en redes sociales recibió numerosas interacciones, entre ellas 145 “me gusta” y 28 comentarios, lo que refleja el interés que genera la expansión de la empresa en el país. La convocatoria está acompañada de hashtags como #Tesla, #Latam y #Argentina, que refuerzan el posicionamiento regional de la marca.

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La estructura del portal de empleos permite realizar búsquedas específicas y postularse en línea. Los interesados pueden buscar por rol o palabra clave, elegir la categoría de trabajo y filtrar por ciudad o código postal. Esta modalidad apunta a facilitar el acceso a las oportunidades laborales y a optimizar el proceso de selección.

La estrategia de contratación de Tesla en la Argentina se alinea con su política global de captar talento local para sus operaciones. La empresa promueve un entorno de trabajo orientado a la innovación y la mejora continua, lo que constituye un atractivo adicional para quienes buscan desarrollarse en el sector tecnológico y automotriz.

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La llegada de Tesla al mercado argentino ocurre en un contexto de expansión de la movilidad eléctrica y creciente interés por la sustentabilidad. El desembarco de la firma estadounidense refuerza la tendencia hacia nuevas formas de producción y consumo de vehículos, así como la creación de empleos vinculados a la tecnología.

La publicación oficial de la compañía y la comunicación de Samantha Conti marcan el inicio de una etapa que promete cambiar el panorama laboral y tecnológico en el país. El proceso de selección ya se encuentra en marcha y los interesados pueden postularse en el sitio web oficial de la empresa.

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