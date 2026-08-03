Tenis
Agregar Infobae enGoogle

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Francisco Cerúndolo continúa como la mejor raqueta nacional, mientras que Facundo Díaz Acosta protagonizó el mayor ascenso entre los argentinos al trepar 23 posiciones y ubicarse en el puesto 84

Facundo Díaz Acosta AAT Challenger Tigre II
Facundo Díaz Acosta regresó al Top 100 del ranking ATP Tour tras 18 meses (Crédito: AAT)
Guardar

En el inicio de la gira estadounidense sobre canchas rápidas, que tendrá al US Open como último Grand Slam de la temporada y se disputará en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre, el tenis argentino continúa consolidándose entre las grandes potencias del mundo con 10 representantes dentro del Top 100 del ranking ATP Tour. De esta manera, solo se ubica por detrás de Estados Unidos (14) y Francia (11).

La actualización del ranking de este lunes respondió a un ajuste del calendario. En 2025, el Masters 1000 de Canadá se jugó una semana antes de la fecha prevista para esta temporada, entre el 27 de julio y el 3 de agosto, por lo que los jugadores debieron descontar los puntos obtenidos en aquella edición. Como consecuencia, el español Carlos Alcaraz, quien permanece inactivo desde el 15 de abril tras bajarse de los octavos de final del ATP 500 de Barcelona por una lesión en la muñeca, recuperó el segundo lugar del escalafón y desplazó al alemán Alexander Zverev al tercer puesto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Zverev, primer preclasificado en el Masters 1000 de Toronto debido a las ausencias del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, y del propio Alcaraz, volverá al segundo lugar si supera con éxito su debut en el certamen.

En cuanto al Top 10, el canadiense Felix Auger-Aliassime es el número cuarto, el serbio Novak Djokovic el quinto, el ruso Daniil Medvedev ascendió al sexto lugar, el australiano Alex de Miñaur descendió al séptimo, el italiano Flavio Cobolli avanzó al octavo, el estadounidense Taylor Fritz escaló hasta el noveno y su compatriota Ben Shelton completa la lista en la décima posición.

PUBLICIDAD

Francisco Cerúndolo continúa siendo la mejor raqueta nacional (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Francisco Cerúndolo continúa siendo la mejor raqueta nacional (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Francisco Cerúndolo se mantiene como la mejor raqueta argentina al ocupar el puesto 23 del ranking ATP. Detrás aparecen Tomás Etcheverry (30°), Mariano Navone (44°), Sebastián Báez (48°), Juan Manuel Cerúndolo (52°), Román Burruchaga (56°), Thiago Tirante (65°), Camilo Ugo Carabelli (76°), Facundo Díaz Acosta (84°) y Marco Trungelliti (90°).

Díaz Acosta regresó al Top 100 después de 18 meses gracias a los cinco títulos Challenger conquistados en lo que va de 2026: Tigre, Sao Leopoldo, Francavilla, Milán y San Marino el último fin de semana. Además, fue finalista en Poznan.

El Top 10 del ranking femenino no sufrió modificaciones. La bielorrusa Aryna Sabalenka lo lidera seguida por la kazaja Elena Rybakina, las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, la rusa Mirra Andreeva, las checas Karolina Muchova y Linda Noskova, la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Amanda Anisimova y la ucraniana Elina Svitolinaova.

La marplatense Solana Sierra sigue siendo la única representante nacional dentro del Top 100 del ranking WTA posicionada 86 del mundo. A continuación, Julia Riera número 148, Jazmín Ortenzi 160 y Luisina Giovannini 165.

Así quedaron los diez argentinos mejor ubicados del ranking ATP

  • Francisco Cerúndolo: 23° (-3)
  • Tomás Etcheverry: 30° (+1)
  • Mariano Navone: 44°
  • Sebastián Báez: 48° (+5)
  • Juan Manuel Cerúndolo: 52° (-2)
  • Román Burruchaga: 56° (+2)
  • Thiago Tirante: 65° (-1)
  • Camilo Ugo Carabelli: 76° (-1)
  • Facundo Díaz Acosta 84 (+23)
  • Marco Trungelliti: 90° (+1)

El Top 10 del ranking ATP

  1. Jannik Sinner (ITA)
  2. Carlos Alcaraz (ESP)
  3. Alexander Zverev (GER)
  4. Felix Auger-Aliassime (CAN)
  5. Novak Djokovic (SRB)
  6. Daniil Medvedev (RUS)
  7. Alex de Miñaur (AUS)
  8. Flavio Cobolli (ITA)
  9. Taylor Fritz (EE.UU)
  10. Ben Shelton (EE.UU)

Top 10 del ranking WTA

  1. Aryna Sabalenka (RUS)
  2. Elena Rybakina (KAZ)
  3. Jessica Pegula (EE.UU)
  4. Coco Gauff (EE.UU)
  5. Mirra Andreeva (RUS)
  6. Karolina Muchova (CZE)
  7. Linda Noskova (CZE)
  8. Iga Swiatek (POL)
  9. Amanda Anisimova (EE.UU)
  10. Elina Svitolina (UKR)

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoJannik SinnerCarlos AlcarazNovak DjokovicFrancisco CerúndoloRanking WTARanking ATPAryna Sabalenka

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Facundo Díaz Acosta sigue imparable: fue campeón en San Marino y es el máximo ganador del Challenger Tour en 2026

El zurdo superó al croata Mili Poljicak por 6-1 y 6-4, sumó su quinto título de la temporada -más que cualquier otro jugador en el circuito- y ascenderá al puesto 84 del ranking ATP

Facundo Díaz Acosta sigue imparable: fue campeón en San Marino y es el máximo ganador del Challenger Tour en 2026

Facundo Díaz Acosta volvió al Top 100 y jugará la final del Challenger de San Marino

El porteño se clasificó a su sexta final de la temporada en la segunda categoría del tour, donde ya conquistó cuatro títulos en 2026

Facundo Díaz Acosta volvió al Top 100 y jugará la final del Challenger de San Marino

Se presentó la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en Neuquén

El enfrentamiento correspondiente al Grupo Mundial I se disputará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Estadio Ruca Che

Se presentó la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en Neuquén

Dos argentinos en semifinales en San Marino y Bonn: Díaz Acosta quedó a un triunfo del Top 100 y Federico Gómez continúa su remontada

El zurdo superó al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo y dio otro paso hacia su quinto título del año en el Challenger Tour. El de Merlo derrotó al brasileño Puccinelli de Almeida y se aseguró un importante salto en el ranking

Dos argentinos en semifinales en San Marino y Bonn: Díaz Acosta quedó a un triunfo del Top 100 y Federico Gómez continúa su remontada

Del renacer a la polémica: el llamativo partido de Bernard Tomic que generó una ola de críticas por su actitud

Tras lograr el triunfo más rápido del año y eliminar a Karen Khachanov, el australiano cayó por 6-1 y 6-0 en apenas 50 minutos en el ATP de Los Cabos y volvió a ser cuestionado por su comportamiento en la cancha

Del renacer a la polémica: el llamativo partido de Bernard Tomic que generó una ola de críticas por su actitud

MALDITOS NERDS

Project Zomboid renueva su mapa y alcanza un récord de jugadores en Steam

Project Zomboid renueva su mapa y alcanza un récord de jugadores en Steam

Arc System Works busca reparar el estreno en PC de Marvel Tokon: Fighting Souls

Shift Up enfrenta críticas por el video con IA de Stellar Blade: Blood Rain

Champions Tactics cerrará sus servidores tras el fracaso del modelo NFT de Ubisoft

Prime Video suma a Jay Baruchel y Kevin Durand a la temporada 5 de Reacher

ENTRETENIMIENTO

Una pareja de lesbianas protagoniza una pelea en lodo durante Lollapalooza 2026

Una pareja de lesbianas protagoniza una pelea en lodo durante Lollapalooza 2026

La Met Gala 2027 revela su temática: un controversial homenaje y la respuesta de Anna Wintour

Una mujer y su perro superaron el cáncer y ahora surfean juntos en competencias

Nick Rhodes reveló que Mick Jagger evitó la separación de Duran Duran: “Todo podría haberse desmoronado en aquel momento”

Phil Collins revela las 10 canciones que marcaron su vida: The Beatles, Taylor Swift y más

INFOBAE AMÉRICA

Proteína y envejecimiento: qué revela la ciencia sobre la cantidad ideal en la dieta

Proteína y envejecimiento: qué revela la ciencia sobre la cantidad ideal en la dieta

¿Por qué cada vez más centroamericanos cruzan el Atlántico para llegar a España?

Putin recrudece la persecución en plena campaña electoral: el opositor Boris Nadezhdin partió al exilio en Francia

Bolivia acumula un superávit comercial de 1.669 millones de dólares en el primer semestre de 2026

La Premier League vive una revolución en los bancos: quiénes resisten en medio del recambio