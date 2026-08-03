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San Lorenzo visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero en el cierre de la tercera fecha del Clausura: hora, TV y formaciones

El Ciclón se medirá al Ferroviario con la intención de buscar su segundo triunfo en la Zona A. En simultáneo, Huracán y Atlético Tucumán jugarán en Parque Patricios

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La tercera fecha del Torneo Clausura llegará a su fin este lunes con dos partidos en simultáneo. Desde las 21:15, San Lorenzo chocará con Central Córdoba en Santiago del Estero y Huracán hará lo propio contra Atlético Tucumán en Parque Patricios.

CENTRAL CÓRDOBA - SAN LORENZO

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Central Córdoba busca la recuperación ante un San Lorenzo en levantada

Duelo de necesitados en el Estadio Único Madre de Ciudades. San Lorenzo visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero con la obligación de lograr los tres puntos para prenderse en los primeros puestos de la Zona A y en la Tabla Anual contra un rival que todavía no ganó en dos presentaciones. Desde las 21:15 con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación a cargo de TNT Sports.

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El Ciclón de Néstor Pipo Gorosito dejó atrás la caída 1-0 ante Lanús en el debut con un triunfo sufrido ante Gimnasia de Mendoza en el Bajo Flores por el mismo resultado y debe seguir por la senda positiva, ya que uno de los objetivos del club es tener competencia internacional en 2027 y una victoria lo dejaría a un paso de los puestos de clasificación.

El Azulgrana apuesta todas sus fichas al campeonato local porque se quedó eliminado en 16avos de la Copa Argentina a manos de Deportivo Riestra en los penales en medio de una pretemporada complicada por la salida de Gustavo Álvarez como entrenador y la posterior llegada de Gorosito.

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Por otro lado, el Ferroviario afronta un proceso de transición sin margen de error porque no sumó puntos tras las caídas contra Gimnasia de Mendoza y Atlético Tucumán, esta última con el debut de Sebastián Domínguez como director técnico. De cara al duelo de este lunes, Alan Aguerre no fue considerado por una lesión sufrida en el estreno ante los mendocinos y Javier Vallejos se perfila para volver a estar en su lugar.

Probables formaciones

Central Córdoba: Javier Vallejos; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Mauricio Cardillo, Emiliano Amor, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Matías Reali; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Néstor Gorosito.

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 21:15

Estadio: Único Madre de Ciudades

TV: TNT Sports

HURACÁN - ATLÉTICO TUCUMÁN

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Huracán y Atlético Tucumán, cara a cara en Parque Patricios

El Huracán de Diego Martínez se enfrentará este lunes al Atlético Tucumán de Julio César Falcioni en el Estadio Tomás Adolfo Ducó en busca de quedarse con su segundo triunfo en el Torneo Clausura. Desde las 21:15 con arbitraje de Bruno Amiconi y transmisión a cargo de ESPN Premium.

El Globo inició el certamen con un triunfo 1-0 ante Banfield gracias al gol de Jordy Caicedo, pero tropezó en Mendoza contra Independiente Rivadavia con una caída 2-1 en la que terminó con 10 jugadores por la expulsión de Leandro Lescano en tiempo cumplido. Este encuentro en Parque Patricios marcará el pulso con sus hinchas antes del clásico del domingo 9 de agosto desde las 15:00 contra San Lorenzo como visitante.

Por otro lado, el Decano parece haber dejado su mala imagen del primer semestre, que lo llevó a ser antepenúltimo en la Zona B. En la actualidad, el plantel de Falcioni no ha perdido con un empate contra la Lepra mendocina (0-0) y un triunfo ante Central Córdoba (2-0).

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Lucas Carrizo, Máximo Palazzo; Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola, Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrangelo

Hora: 21:15

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

TV: ESPN Premium

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