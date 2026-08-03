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Honduras lanza ofensiva contra presunta organización narco que operaba una ruta internacional hacia Estados Unidos

La Operación es una ofensiva simultánea que incluyó ocho allanamientos para desarticular a “Los Coleman”, un grupo delictivo investigado desde 2014 por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas, sicariato y acopio de armamento.

El Ministerio Público señaló que Los Coleman mantenían vínculos con organizaciones criminales de Colombia y México dentro de una red transnacional de narcotráfico.
El Ministerio Público señaló que Los Coleman mantenían vínculos con organizaciones criminales de Colombia y México dentro de una red transnacional de narcotráfico.
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El Ministerio Público de Honduras puso en marcha este lunes la Operación “Mare Nostrum”, coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, con ocho allanamientos en Puerto Cortés contra la estructura “Los Coleman”, investigada desde 2014 por presunto narcotráfico, sicariato y posesión de armamento de uso prohibido.

Las acciones se concentraron de manera simultánea en las comunidades de Barra de Chamelecón, Las Cruces y El Tigre, zona norte de Honduras, donde fiscales, investigadores y elementos de las fuerzas especiales ejecutaron ocho allanamientos e inspecciones en inmuebles considerados estratégicos dentro de una investigación que se remonta a 2014.

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De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura criminal conocida como “Los Coleman” ha permanecido bajo investigación durante más de 10 años por información que la vincula con operaciones de narcotráfico a gran escala y otras actividades del crimen organizado.

Las pesquisas desarrolladas por la FESCCO y la ATIC apuntan a que esta organización habría consolidado una red logística para recibir, almacenar y transportar cargamentos de droga procedentes de Suramérica, utilizando rutas marítimas y terrestres para movilizar los estupefacientes hacia mercados internacionales.

Además del tráfico de drogas, las autoridades investigan a la organización por su presunta participación en hechos relacionados con sicariato, almacenamiento de drogas, posesión de armas y municiones de uso prohibido, así como otros delitos vinculados al crimen organizado.

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Investigan vinculos con otros países

Según el Ministerio Público, “Los Coleman” mantenían conexiones con organizaciones criminales establecidas en Colombia y México, lo que les habría permitido integrar una red transnacional para el transporte de grandes cantidades de droga.

Las autoridades sostienen que estos vínculos fortalecieron la capacidad operativa de la estructura y facilitaron la coordinación de envíos internacionales mediante diferentes modalidades utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico.

La investigación señala que el grupo operaba como un eslabón dentro de una cadena criminal que conectaba la producción de droga en Suramérica con las rutas utilizadas para abastecer el mercado de Estados Unidos.

Pistas clandestinas y rutas marítimas

Según las investigaciones del Ministerio Público, la estructura habría utilizado pistas clandestinas ubicadas en el sector de El Remolino, Baracoa, Cortés, para recibir aeronaves procedentes de Suramérica cargadas con drogas.

El Ministerio Público señaló que Los Coleman mantenían vínculos con organizaciones criminales de Colombia y México dentro de una red transnacional de narcotráfico.
El Ministerio Público de Honduras puso en marcha la Operación Mare Nostrum con ocho allanamientos en Puerto Cortés contra la estructura Los Coleman.

Una vez en territorio hondureño, los cargamentos presuntamente eran movilizados mediante una red logística hacia diferentes puntos del litoral atlántico para continuar su recorrido.

Las autoridades también establecieron que la organización utilizaba lanchas rápidas para ingresar droga por vía marítima, aprovechando las condiciones geográficas de la costa norte hondureña.

De acuerdo con las líneas de investigación, estos cargamentos eran trasladados después hacia otras rutas internacionales con destino final en Estados Unidos.

Ocho allanamientos simultáneos

Como parte de la Operación “Mare Nostrum”, fiscales e investigadores intervinieron de forma simultánea ocho inmuebles considerados de interés para la investigación.

Durante los allanamientos, los equipos especializados buscan recolectar evidencia documental, tecnológica y científica que permita fortalecer los expedientes fiscales contra los presuntos integrantes de la estructura criminal.

Entre los indicios que habitualmente son asegurados en este tipo de operaciones figuran armas de fuego, municiones, drogas, dinero en efectivo, vehículos, equipos de comunicación, documentos y dispositivos electrónicos que puedan contener información relevante para las investigaciones.

Las diligencias también buscan identificar bienes que presuntamente habrían sido adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas.

Operación continúa en desarrollo

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado el número de personas capturadas durante la Operación Mare Nostrum ni los resultados preliminares de los allanamientos, debido a que las acciones continúan en desarrollo.

El Ministerio Público señaló que Los Coleman mantenían vínculos con organizaciones criminales de Colombia y México dentro de una red transnacional de narcotráfico.
La investigación indica que la estructura utilizaba pistas clandestinas en El Remolino, Baracoa, Cortés, y lanchas rápidas en rutas marítimas hacia Estados Unidos.

Las autoridades explicaron que parte de la información permanece bajo reserva para evitar que otros posibles integrantes de la estructura criminal sean alertados mientras se ejecutan las diligencias judiciales.

No se descarta que durante el transcurso del día se informen nuevas capturas, decomisos de evidencia o aseguramientos de bienes vinculados con la investigación.

En los últimos años, la FESCCO y la ATIC han fortalecido las investigaciones contra estructuras nacionales y transnacionales que utilizan el territorio hondureño como punto estratégico para el almacenamiento y traslado de drogas hacia Norteamérica.

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público brinde un informe oficial con los resultados completos de la Operación Mare Nostrum, incluido el número de capturas, los bienes asegurados, las evidencias decomisadas y los delitos que serán imputados a los sospechosos.

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