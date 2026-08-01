La psicología explica por qué se postergan tareas que se resuelven en minutos

Timothy Pychyl afirmó que la procrastinación es un problema de regulación emocional y no de gestión del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Responder ese mail lleva dos minutos. Confirmar ese turno, tres. Pagar esa factura, menos de cinco. Y sin embargo, esos pendientes pueden vivir durante días —a veces semanas— en la lista mental sin que nadie los resuelva. La postergación de tareas simples es un fenómeno cotidiano que atraviesa a personas de todas las edades y perfiles profesionales, desde estudiantes hasta ejecutivos experimentados. Lejos de ser una rareza, esa demora se repite en hogares y oficinas, en la gestión de trámites personales y en el cumplimiento de obligaciones laborales.

Lo paradójico es que, en la mayoría de los casos, las tareas postergadas no requieren un gran esfuerzo físico ni demandan una inversión desmesurada de tiempo. Son acciones cuyo único obstáculo parece ser la resistencia interna. Revisar una casilla de correo, escribir una respuesta breve, agendar un turno médico o completar un formulario online figuran entre los ejemplos más citados en encuestas sobre procrastinación. Al analizarlas, muchas personas se preguntan por qué una acción que puede resolverse en menos de cinco minutos se transforma en una carga mental que persiste durante días.

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La psicología contemporánea señala que la explicación no radica en la pereza ni en la falta de organización, sino en cómo el cerebro gestiona las emociones vinculadas a esas tareas.

Según especialistas, la tendencia a evitar acciones sencillas está menos relacionada con la falta de tiempo real y más con la búsqueda de alivio emocional inmediato. El simple hecho de saber que una tarea está pendiente genera una inquietud difusa: puede ser una sensación de molestia, ansiedad, desgano, temor a equivocarse o, incluso, culpa por no haberla hecho antes.

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Por qué el cerebro huye de lo “fácil”

Las microgestiones de la vida digital, como turnos, pagos, plataformas y reclamos, agregan fricción técnica y aumentan la postergación de tareas simples (Imagen Ilustrativa Infobae)

El psicólogo Timothy Pychyl, investigador de la Universidad de Carleton en Canadá y una de las voces más citadas en el estudio de la procrastinación, lleva décadas sosteniendo que postergar no tiene que ver con el manejo del tiempo. “Es un problema de regulación emocional”, afirmó en declaraciones recogidas por BBC Worklife. “No es un problema de gestión del tiempo. Se trata de lidiar con nuestros sentimientos”, recalcó.

Junto a su colaboradora Fuschia Sirois, de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, Pychyl desarrolló la teoría de la reparación del estado de ánimo aplicada a la procrastinación. La premisa es directa: cuando una tarea genera malestar anticipado —aburrimiento, ansiedad, vergüenza o incertidumbre— el cerebro busca alivio inmediato. Posponer esa tarea produce ese alivio, que funciona como refuerzo que consolida el hábito de evitar.

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La neurociencia lo describe como aversividad de la tarea: el cerebro no escapa del esfuerzo en sí mismo, sino del estado emocional que ese esfuerzo promete provocar. Estudios de neuroimagen publicados en Nature Communications y en Cerebral Cortex identificaron que la ínsula anterior muestra mayor actividad en personas con tendencia a procrastinar, mientras que el córtex prefrontal dorsolateral, encargado del autocontrol y la planificación, presenta menor volumen de materia gris en ese mismo grupo. Es decir, el circuito que ayuda a sostener metas a largo plazo pierde terreno frente al que registra el malestar presente.

El peso invisible de lo que queda pendiente

El efecto Zeigarnik indica que las tareas incompletas permanecen activas en la memoria de trabajo hasta que se resuelven o se descartan (Crédito: Freepik)

Cuando la tarea se posterga, no desaparece de la mente. La psicóloga soviética Bluma Zeigarnik describió en la década de 1920 un fenómeno que lleva su nombre: las tareas incompletas permanecen activas en la memoria de trabajo, generando una tensión cognitiva persistente que no cesa hasta que el asunto se resuelve o se descarta.

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Lo que Zeigarnik observó en mozos de café que recordaban con precisión los pedidos impagos se aplica hoy a cualquier correo sin responder o trámite pendiente.

Las tareas incompletas sin un plan concreto de resolución ocupan recursos cognitivos de forma continua, reducen la capacidad de foco y, paradójicamente, pueden alimentar más evitación. A esto se suma el descuento temporal: el beneficio de terminar se percibe lejano; el malestar de comenzar se siente ahora. Esa asimetría hace que una tarea mínima pueda volverse enorme si promete emociones difíciles de gestionar.

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Muchas de las llamadas tareas simples no son tan simples en la práctica. Un pago puede implicar claves olvidadas, aplicaciones que no responden, formularios y decisiones entre opciones. La vida digital cotidiana se llenó de lo que la sociología del trabajo denomina microgestiones: turnos, plataformas, reclamos, validaciones. Esa fricción técnica convierte acciones breves en secuencias de esperas e imprevistos, y vuelve más probable que el cerebro las clasifique como evitables.