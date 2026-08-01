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La Fiscalía de El Salvador captura a personas vinculadas a una red que distribuía cocaína, marihuana y metanfetaminas

Los equipos de la FGR y la PNC realizaron allanamientos simultáneos en Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit durante la madrugada de este sábado, con incautación de estupefacientes, dinero en efectivo y aparatos electrónicos como evidencia.

La investigación señala que la red operaba desde inicios de 2026 con cocaína, marihuana y metanfetamina en rutas entre Guatemala y El Salvador./ (FGR)
La investigación señala que la red operaba desde inicios de 2026 con cocaína, marihuana y metanfetamina en rutas entre Guatemala y El Salvador./ (FGR)
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Durante un operativo realizado en la madrugada de este sábado, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó acciones para detener a los integrantes de una estructura dedicada al narcotráfico en el departamento de La Libertad. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos comenzaron sus operaciones a inicios de 2026 y se especializaban en la comercialización de cocaína, marihuana y metanfetamina, utilizando rutas que conectan Guatemala con El Salvador y recurriendo a múltiples personas para la distribución bajo la modalidad de narcomenudeo.

Las autoridades efectuaron registros simultáneos en zonas de Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit, donde capturaron a Katia María Fernández Salazar, identificada como líder y principal operadora de la estructura en la colonia Las Jacarandas. Junto a ella, fueron arrestados Wendy Yamileth Pineda López, José Mauricio Moreno Zapata y Brayan Alexander García Martínez, quienes enfrentan procesos judiciales por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, según información oficial difundida por la FGR.

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La operación permitió el decomiso de droga, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con la red. Imágenes difundidas por la fiscalía muestran la presencia de agentes durante los allanamientos, así como parte de la evidencia incautada, que incluye envases con estupefacientes y dispositivos electrónicos.

El operativo permitió el decomiso de droga, dinero en efectivo, envases con estupefacientes y dispositivos electrónicos vinculados a la red./ (FGR)
El operativo permitió el decomiso de droga, dinero en efectivo, envases con estupefacientes y dispositivos electrónicos vinculados a la red./ (FGR)

Este golpe se suma a una serie de detenciones y desarticulaciones de estructuras de narcomenudeo realizadas en lo que va de 2026. El pasado 18 de julio, la Policía Nacional Civil capturó a cuatro presuntos integrantes de una red de narcotráfico en San Salvador y Chalatenango. En esa ocasión, las autoridades incautaron más de dos kilogramos de cocaína, valorados en más de USD 50,000, así como marihuana, teléfonos celulares, vehículos y dinero en efectivo. Los detenidos, identificados como Gerardo José C., Raúl Armando Arteaga V., Diego Alexander O. y Juan José H., operaban entre ambos departamentos y buscaban financiar actividades criminales a través de la venta y traslado de sustancias ilícitas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó el impacto de estos golpes en las estructuras criminales del país.

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En mayo, la División Antinarcóticos de la PNC desarticuló dos grupos de tráfico de drogas en San Salvador y Santa Ana, logrando la captura de siete personas y la incautación de sustancias ilícitas valoradas en más de USD 61,000. Entre los detenidos figuraban Jaime Salvador M., Moisés Stefan C., Noelia Guadalupe T., Cristhofer Alexander A., José Jonathan A., Dylan Ari H. y Katherine Paola M. Según la información oficial, el operativo permitió incautar metanfetamina, marihuana y dinero, elementos que refuerzan el proceso judicial en curso.

A principios de julio, la FGR y la PNC capturaron a once personas relacionadas con actividades de narcotráfico en Usulután y San Miguel. La investigación, que inició en marzo de 2025, permitió identificar a los principales proveedores y distribuidores, quienes utilizaban vehículos y establecimientos comerciales para encubrir la distribución. Entre los detenidos se encuentra José de la Cruz, señalado como cabecilla, además de proveedores y distribuidores que operaban en colonias y barrios de ambos departamentos. Los procedimientos permitieron el decomiso de marihuana, cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y armas, consolidando la acusación por delitos de agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas.

Los allanamientos en Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit dejaron capturas por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, según la información oficial./ (FGR)
Los allanamientos en Lourdes, San Juan Opico y Villa Suchit dejaron capturas por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, según la información oficial./ (FGR)

En febrero, la FGR, en coordinación con la PNC, desarticuló una red internacional de narcotráfico vinculada a operaciones en Guatemala. La estructura, liderada por Luis Alfredo Zuleta y William Leiva Hernández, utilizaba rutas entre ambos países para el ingreso y distribución de drogas. El operativo incluyó la captura de diez personas, entre ellas Andrea Alejandra Santamaría, Raquel Elizabeth Mejía, Jonnathan Jacobo Marroquín, Verónica Santamaría Murcia, Glenda Yamileth Romero, José Rivera Hernández, Joel Osmín Rojas, Pedro Máximo López, José Edgardo Ávila y Elmer Nelson Peñate. Además de drogas como metanfetaminas, cocaína, marihuana y tusi, las autoridades incautaron 108 cajas de medicamentos controlados, más de USD 20,000 en efectivo, vehículos y dispositivos electrónicos.

Las operaciones recientes forman parte de una estrategia sostenida de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para combatir el narcomenudeo y el tráfico internacional de drogas. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar a otros posibles implicados y consolidar las acciones judiciales en los tribunales del país.

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