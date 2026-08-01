Impacto en el fútbol femenino: Yamila Rodríguez regresó a la Argentina y se convirtió en refuerzo de Talleres de Córdoba

La delantera misionera dejó atrás su ciclo en Gremio de Porto Alegre y es la nueva incorporación de Talleres

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El regreso de Yamila Rodríguez al fútbol argentino terminó de tomar forma con su incorporación a Talleres de Córdoba, en una decisión que no solo altera la estructura del plantel albiazul, sino que también marca el reencuentro de la delantera con el ámbito local tras su extenso periplo por el exterior. La futbolista, oriunda de Misiones, dejó atrás su etapa en Gremio de Porto Alegre para asumir este nuevo desafío bajo el mando de Leandro Toti Iglesias.

Con 28 años, Rodríguez retorna a la máxima división tras consolidarse como una de las grandes protagonistas del fútbol femenino nacional e internacional. El recorrido de la posadeña comenzó a forjarse en Boca Juniors, donde no solo obtuvo títulos de Primera División, sino que también se convirtió en referencia y emblema del equipo multicampeón, con el que sumó los campeonatos de 2020, 2021 y 2022, además de la Superfinal 2021. Su paso por la institución xeneize también la llevó a disputar la recordada final de la Copa Libertadores Femenina 2022, en la que Boca fue subcampeón tras caer ante Palmeiras, un hecho que consolidó a Yamila en la escena continental.

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Antes de su desembarco en Brasil, la delantera ya había dejado huella en la Argentina y, posteriormente, extendió su carrera al fútbol internacional con una experiencia en Santa Teresa Badajoz de España. En territorio brasileño, defendió las camisetas de Palmeiras y Santos antes de recalar en Gremio, club en el que fue pieza clave para la obtención de la Copa Gaúcha 2025 tras imponerse en la final a Juventude. El extenso recorrido de la atacante la posicionó como una de las futbolistas con mayor rodaje fuera del país, experiencia que ahora pone al servicio de Talleres, convirtiéndose en el fichaje de mayor trascendencia en el fútbol femenino.

Yamila Rodríguez jugará en Talleres, tras su paso por Brasil (Crédito: Club Atlético Talleres)

La carrera de Yamila Rodríguez no solo se circunscribe al plano de clubes. Su impacto en la selección argentina la convierte en uno de los nombres más reconocidos del fútbol femenino nacional. La posadeña participó en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y fue parte de las ediciones 2018, 2022 y 2025 de la Copa América. En la Copa América 2022, la delantera brilló con 6 goles y se consagró como máxima artillera del torneo, impulsando la clasificación de Argentina al Mundial y obteniendo repercusión internacional.

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Como consecuencia de su rendimiento, en 2022 Rodríguez fue nominada a los Globe Soccer Awards, ingresando en la nómina de las diez futbolistas más votadas por el público junto a figuras internacionales.

El regreso de Yamila Rodríguez al país no solo tiene un valor futbolístico, sino que incluye un componente afectivo y estratégico de cara a su futuro profesional. La jugadora, en sus primeras palabras tras firmar con las Matadoras, señaló que el contacto permanente con la dirigencia fue determinante para su decisión. “Talleres me buscó desde el principio y estuve hablando muchísimo con la gente del club y con los directivos”, afirmó la delantera, resaltando que su deseo de volver a competir en Argentina fue clave para tomar la decisión.

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La delantera contó que el diálogo sostenido con la dirigencia fue determinante y que priorizó volver a competir en Argentina (Crédito: Club Atlético Talleres)

El retorno tiene además un trasfondo vinculado a la selección argentina. Para la atacante, la continuidad y visibilidad en el fútbol nacional resultan esenciales en la previa de las próximas convocatorias internacionales, especialmente con la Copa del Mundo 2027 en el horizonte. “La verdad que estoy muy feliz. Primero de volver a Argentina, de volver al fútbol. Agradezco al director deportivo de Talleres, a toda la gente que se comunicó conmigo. Más que nada vine para jugar, pensar en mí, estar bien psicológicamente. El año que viene es el Mundial, quiero jugar, que me vean un poco más”, explicó Yami Rodríguez.

En términos deportivos, la llegada de la ex jugadora de Boca Juniors refuerza el ataque de Talleres, que apuesta por consolidarse como protagonista en el Torneo Clausura. La delantera no solo aporta experiencia y jerarquía, sino que también arriba con la intención de ayudar al equipo a pelear por el campeonato. “Este club me valoró mucho y estuvimos bastante tiempo hablando, así que fue este año de rescindir con Gremio y venir para acá para ayudar un poquito, para mostrarle un poco también de lo que puedo darle para ellos. Venimos a ayudar, obviamente a aportar un granito de arena y ojalá que se dé todo como queremos y buscar el campeonato”, manifestó la delantera en sus primeras declaraciones como jugadora de la T.

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La goleadora con pasado en Boca Juniors se refirió a los próximos objetivos con las Matadoras (Crédito: Club Atlético Talleres)

Un aspecto distintivo de esta nueva etapa es el reencuentro con Romina Núñez, mediocampista oriunda de Tandil y ex compañera en la selección nacional. Núñez, quien se integró al club a principios de año tras su paso por Belgrano, compartió vestuario con la delantera en el seleccionado dirigido por Germán Portanova. Juntas, protagonizaron el proceso que culminó con la histórica clasificación al Mundial Femenino 2023. La jugadora con paso por UAI Urquiza, en su debut mundialista, convirtió un gol ante Sudáfrica en fase de grupos, mostrando su capacidad ofensiva. La mediocampista formó parte del plantel que disputó la Copa América Femenina 2022, donde Argentina logró el tercer puesto y el pasaje directo a la Copa del Mundo.

El desembargo de Yami Rodríguez sumó un matiz emocional en su reencuentro con Romina Núñez (@rominunez_)

La amistad entre Núñez y Rodríguez se transformó en uno de los lazos más sólidos del fútbol femenino nacional. La mediocampista expresó la emoción ante la posibilidad de compartir equipo: “Te conocí allá por febrero del 2021 en mi primera convocatoria a la selección argentina y desde ese momento hasta el día de hoy nos volvimos inseparables a pesar de la distancia”. El posteo de Núñez en redes sociales, acompañado de un video y una imagen junto a la delantera, dio cuenta de la relevancia personal y deportiva de este reencuentro: “Concentraciones, Copa América, Mundial, mates, charla, risas, llantos, abrazos, enojos, todo eso vivimos cada vez que nos veíamos y así fue por muchos años. Un día salió la charla y el deseo de jugar juntas antes que nos retiremos y nos prometimos que así sería, inesperado fue mucho mejor. No te das una idea de lo feliz que me puso que hayas elegido venir y jugar juntas, nunca lo dudaste y te agradezco por cumplir lo que nos prometimos. Vamos a ser muy felices juntas nuevamente en una cancha, pero ahora te voy a disfrutar todos los días. Te amo amiga”.

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Yamila, a su vez, no ocultó su alegría por este nuevo capítulo: “Amiga, me vas hacer llorar. Hasta que el día llegó: qué lindo vivirlo esto con vos y ahora tan cerca… Gracias por confiar en mí y estar siempre. Te amo y vamos con todo ahora a defender estos nuevos colores”. El vínculo personal se suma así al profesional, potenciando la motivación de ambas futbolistas, que ahora compartirán la camiseta de Talleres tras años de compartir sueños y desafíos en la selección.

El anuncio de las incorporaciones de las Matadoras también significó el arribo de Eliana Stábile, defensora con amplio recorrido en el fútbol nacional e internacional, que sumó dos mundiales con la selección y llegó procedente de Gimnasia de La Plata. Con la incorporación de Stábile, Talleres refuerza su plantel con jugadoras de experiencia, apostando por conformar una estructura competitiva y sólida en el certamen.

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