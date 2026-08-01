Cáncer de pulmón: cuál es la principal causa que sigue preocupando a los expertos y por qué crece en mujeres

El 85% de los casos de cáncer de pulmón tienen antecedentes de tabaquismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este sábado 1° de agosto se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, una fecha instaurada con la misión de crear conciencia sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el apoyo a la investigación médica.

Según la Sociedad Americana de Cáncer, “fumar tabaco es definitivamente la principal causa del cáncer de pulmón". Se estima que cerca del 85% de los afectados tiene antecedentes de tabaquismo.

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La Organización Mundial de la Salud señaló que más de 1,3 millones de casos de cáncer de pulmón en hombres y cerca de 500.000 casos en mujeres son prevenibles, y la mayoría de ellos son atribuibles al tabaquismo, seguido por la contaminación atmosférica y la exposición ocupacional.

No solo se trata de tabaco. “Fumar cigarros o puros, pipa y cigarrillos de mentol tienen casi la misma probabilidad de causar cáncer de pulmón que fumar cigarrillos. Fumar cigarrillos con bajo contenido de alquitrán o “light” aumenta el riesgo de cáncer de pulmón tanto como los cigarrillos corrientes", advirtió la sociedad.

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Solo el 20% de los casos de cáncer de pulmón se detecta en etapas iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Históricamente, los hombres encabezaban los diagnósticos, sin embargo, en los últimos años se viene advirtiendo un aumento en las mujeres, probablemente vinculado a un crecimiento del hábito tabáquico en la población femenina en las últimas décadas, tal como había explicado a Infobae la médica oncóloga Florencia Tsou, integrante del área de Oncología Torácica del IAF, basándose en las tendencias que se percibían al analizar los cerca de 13.000 nuevos casos que se diagnostican cada año en el país.

Un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine reveló cómo los patrones de incidencia cambiaron en las últimas décadas, con un aumento de los diagnósticos en las mujeres y las generaciones más jóvenes.

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Los expertos enfatizan la importancia de dejar de fumar cuanto antes y señalan que el riesgo disminuye después de 10 o 15 años de haber dejado el tabaquismo.

Otros peligros: humo pasivo, absesto y radón

La exposición al humo pasivo es la tercera causa de cáncer de pulmón en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga de la enfermedad no se limita a quienes fuman. Según la Sociedad Americana de Cáncer, también se asociaron casos a la exposición al humo pasivo, al radón, a la contaminación del aire y a sustancias laborales como el asbesto o productos de la combustión del diésel, mientras que algunos diagnósticos aparecieron sin factores de riesgo conocidos. El radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón en los Estados Unidos, y la principal entre las personas que no fuman y el humo pasivo o de segunda mano es la tercera causa más común de la enfermedad en ese país.

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Los cánceres de pulmón que aparecen en personas que no fuman suelen ser distintos de los detectados en fumadores. “Tienden a aparecer en personas más jóvenes, y a menudo contienen ciertos cambios genéticos que son diferentes de los que tienen los tumores de las personas que fuman. En algunos casos, estos cambios genéticos se pueden usar para guiar el tratamiento", afirmó la sociedad.

La alta mortalidad del cáncer de pulmón está estrechamente relacionada con su diagnóstico tardío, ya que solo el 20% de los casos se identifica en etapas iniciales, momento en el que es posible aplicar tratamientos curativos para frenar la progresión de la enfermedad.

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Fumar marihuana también puede causar cáncer

Fumar marihuana también puede incrementar el riesgo de cáncer de pulmón por los componentes del humo (Imagen ilustrativa Infobae)

La Sociedad Americana de Cáncer citó la siguientes razones para explicar por qué fumar marihuana podría aumentar el riesgo de cáncer de pulmón:

El humo de la marihuana contiene alquitrán y muchas de las mismas sustancias que causan cáncer y que se encuentran en el humo del tabaco. El alquitrán de tabaco es un residuo sólido y pegajoso que queda después de fumar y que se cree contiene la mayoría de las sustancias perjudiciales del humo.

Los cigarrillos de marihuana se fuman totalmente hasta el extremo , donde el contenido de alquitrán es mayor.

La marihuana se inhala muy profundamente, y los pulmones retienen el humo durante mucho tiempo, lo que ofrece una mayor oportunidad para que cualquier sustancia cancerígena se deposite en los pulmones.

Los riesgos de los cigarrillos electrónicos

Los cigarrillos electrónicos presentan riesgos pulmonares y no se demostró su eficacia para dejar de fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el vapeo se puso de moda como una supuesta alternativa para dejar de fumar, pero los especialistas alertan sobre sus riesgos y limitada efectividad. De acuerdo a la sociedad mencionada, la FDA (Food and Drugs Administration) afirmó que los cigarrillos electrónicos causan riesgos para la salud, tales como daño pulmonar. Además, no se ha demostrado que mejoren la probabilidad de dejar de fumar.

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La inquietud por los vapeadores estuvo presente en el reciente Foro Latinoamericano de Oncología, donde se remarcó que el tabaquismo sigue siendo el principal factor asociado al desarrollo de cáncer de pulmón.

“La mayoría de los vapeadores contiene solventes, nicotina y saborizantes, sustancias que provocan inflamación directa en los pulmones. Esa inflamación, al activar el sistema inmune, puede derivar en cáncer. Ya se conocen los casos de fibrosis pulmonar producida por estos dispositivos”, explicó a Infobae Lorena Lupinacci, oncóloga clínica y jefa del área de tórax e investigación del Hospital Italiano.

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Según el doctor José Luis Morero, jefe de la sección de Neumonología y Coordinador del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón en el Instituto Alexander Fleming (IAF), los cigarrillos electrónicos y los vapeadores “mostraron ser menos eficaces que las estrategias habituales de cesación tabáquica, tales como entrevistas, reemplazo de nicotina y medicamentos”. Además, Morero señaló sobre los peligros asociados a estas prácticas “se han registrado internaciones por cuadros pulmonares graves vinculados al vapeo de sustancias tóxicas”.

Recomendaciones para ayudar a la prevención

La Sociedad Americana de Cáncer recomienda no fumar y evitar el humo de otras personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No fumar y evitar el humo de tabaco de otras personas. La Sociedad Americana de Cáncer advierte que, si se deja de fumar antes de que aparezca el cáncer, el tejido dañado de los pulmones puede comenzar a repararse por sí solo de manera gradual. Sin importar la edad o el tiempo que se haya fumado, dejar de hacerlo puede disminuir el riesgo de cáncer de pulmón y ayudar a vivir más tiempo.

Reducir la exposición al radón mediante pruebas y tratamientos en el hogar.

Evitar o limitar la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo y otros entornos.

Llevar una alimentación saludable, con abundancia de frutas y verduras.