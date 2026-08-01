El orgullo de Thelma Fardin por el nuevo proyecto de Nico Riera: “Este pibe tiene la capacidad de creer y crear”

El reconocido cantante Jeremy Camp posa felizmente con su hija, compartiendo un momento de alegría al aire libre entre la naturaleza.

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Thelma Fardin le dedicó un mensaje a Nico Riera en sus historias de Instagram que mezcló el orgullo de pareja con la admiración profesional. La ocasión fue el estreno de Las reglas del boxeador, una serie que tardó una década en pasar del sueño a la pantalla y que tiene un origen tan particular como emotivo: nació de las horas que Jazmín Riera, hermana del actor, pasó encerrada en su cuarto escribiendo una historia que luego publicó en Wattpad.

Fue Nico quien vio en ese texto algo que valía la pena llevar a la televisión. Thelma lo explicó con precisión en su posteo: “Este pibe tiene la capacidad de creer y crear”. La frase sintetiza lo que la actriz desarrolló a lo largo de un mensaje que sus seguidores celebraron apenas apareció en pantalla.

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La historia de la serie arranca, entonces, con Jazmín escribiendo en soledad. Publicó su novela en Wattpad —plataforma donde miles de autores comparten sus ficciones— y la respuesta del público confirmó que había algo ahí. Pero el salto hacia la producción audiovisual no fue automático. Requirió que alguien creyera en el proyecto cuando todavía era solo texto en una pantalla.

El mensaje que le dedicó Thelma a Nico por el nuevo proyecto que inicio

Ese alguien fue su hermano. “Lo que Nico vio, y lo que a mí me conmueve, fue el sueño de su hermana. Es que el chabón cree en vos cuando ni vos creés. Él apuesta, te banca en ese salto al vacío hacia tus deseos. Y acá están, 10 años después, estrenando la serie”, escribió Fardín en sus historias.

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La aclaración que incluyó en el posteo original agrega una capa más al relato: las palabras “cree en vos cuando ni vos creés” no son solo una descripción de Nico en relación a su hermana. La actriz de Patito Feo aclaró que se trata de palabras de la propia autora del libro, y que ella las conoce “por experiencia propia”. La actriz habla, en simultáneo, de lo que Nico hizo por su hermana y de lo que hace por ella.

Las imágenes que acompañaron el posteo mostraron el set de rodaje: un gimnasio de boxeo con Agustín Bernasconi, quien tiene el rol de Harry Hoffland, equipo técnico y cámaras. En una de las fotos, Nico aparece junto a Bernasconi, Miguel Ángel Rodríguez, quien también forma parte de esta nueva apuesta de Disney. “En enero se estrena Las reglas del boxeador”, fue todo lo que sumó la actriz en la foto, sin dar detalles de la fecha de estreno de esta serie.

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En el tramo final de su mensaje, la actriz amplió la reflexión más allá del proyecto puntual. “Del sueño a la realidad hay distancias incómodas, por lo general; la realidad nos enseña y los sueños nos hacen seguir adelante”, escribió.

Un collage de imágenes muestra a Nico Riera y el equipo de producción en el rodaje de "Las Reglas del Boxeador", la nueva serie que se estrena en enero con el apoyo de Thelma Fardín.

El proyecto es, en ese sentido, un asunto de familia. Jazmín escribió la historia. Nico la vio, apostó por ella y la produjo. Diez años después, el estreno llega con Thelma como testigo privilegiada de ese proceso y como voz pública que elige contarlo. La frase no es solo una descripción del camino que recorrió Las reglas del boxeador. Funciona también como una declaración sobre cómo Thelma entiende la vida en pareja con Nico: un proceso de aprendizaje constante, con tropiezos incluidos.

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El cierre del posteo dejó poco margen para la interpretación. “Vos, Rich, sos más de lo que soñé y sos la realidad que quiero para seguir aprendiendo. Estoy orgullosa de encarar la vida juntos cada día. Te amo, te admiro, te felicito”, escribió Thelma, con un corazón rosa al final.

La reacción de los seguidores no tardó. El posteo generó comentarios que celebraron tanto el nuevo proyecto del actor como las palabras que su pareja eligió para acompañarlo en un momento de exposición profesional.

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