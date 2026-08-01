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Murió una futbolista marroquí al intentar cruzar nadando la costa de Ceuta

Faten Ben Omar El Azizi jugaba en el Moghreb Tanger

La futbolista marroquí que murió nadando a Ceuta
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La futbolista marroquí Faten Ben Omar El Azizi murió cuando intentó llegar a nado a Ceuta, según informó este sábado su club, el Maghreb Atlético Tetuán. Su fallecimiento se suma a las 67 víctimas mortales que, de acuerdo con las autoridades españolas, dejó la crisis que empujó a unas 60.000 personas a cruzar la frontera entre Marruecos y España.

El MAT señaló en un comunicado reproducido por medios locales y citado por EFE que el sueño de la jugadora “terminó antes de comenzar”. “No buscaba fama ni aventura”, añadió, sino “una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera”. El club afirmó que el viaje de Faten “terminó antes de llegar a su destino, después de perder su vida durante un intento de alcanzar la ciudad de Ceuta”. También lamentó el “alto precio” pagado por muchos jóvenes en intentos de migración irregular.

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La UMFP (Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales) también confirmó la noticia en una publicación oficial: “Con profundo pesar, la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) lamenta el trágico fallecimiento de la jugadora Faten Ben Omar El Azizi”.

El medio local Tanja 24 (Tánger) también informó sobre la muerte de Faten Ben Omar El Azizi. Según este medio, el fallecimiento ocurrió en el marco de la oleada de travesías entre Marruecos y Ceuta registrada el jueves pasado, en la que muchos jóvenes intentaron alcanzar el enclave tras llamados en redes sociales y por motivos vinculados a la pobreza. La publicación señaló que la jugadora tuvo dificultades en el agua durante el cruce de la frontera marítima entre Fnideq y Ceuta y murió antes de llegar a la orilla o recibir rescate. El diario marroquí agregó que El Azizi competía en el campeonato regional y pertenecía a una familia vinculada al fútbol local: era prima de Abdessamad El Azizi, jugador que militó en clubes de la región como el Ittihad Martil.

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La futbolista marroquí que murió nadando a Ceuta
El comunicado de la UMFP confirmando la muerte de la futbolista marroquí

El equipo Moghreb Atlético Tetuán fue fundado el 12 de marzo de 1922 en la ciudad de Tetuán, en Marruecos. El club es conocido por su equipo profesional, que compite en la Botola Pro, la primera división del fútbol marroquí, en la rama masculina. En su historial figura un registro destacado en el ascenso: el MA Tetuán ganó la Botola Pro D2 en siete ocasiones, una marca récord en la segunda categoría del sistema de ligas de Marruecos.

Según la agencia EFE, Marruecos no informó sobre el número de muertos, heridos o desaparecidos en su territorio ante consultas del medio, mientras que medios marroquíes hablan de al menos 17 fallecidos, en su mayoría por ahogamiento en la travesía de Fnideq (Castillejos) a Ceuta.

Mientras el paso fronterizo recupera progresivamente la normalidad, algunas familias se acercan a la frontera para pedir noticias sobre sus seres queridos, la mayoría jóvenes, con casos de desaparecidos desde hace días.

EL COMUNICADO OFICIAL DE LA UMFP (Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales)

Con profundo pesar, la Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP) lamenta el trágico fallecimiento de la jugadora Faten Ben Omar El Azizi.

En estos momentos de dolor, el Presidente de la UMFP, Mustapha El Hadaoui, junto con todos los miembros de la Unión, extienden sus más sinceras condolencias y expresan su más sentido pésame a la familia de la fallecida, a sus seres queridos, a sus compañeras del Moghreb de Tanger y a toda la comunidad futbolística marroquí.

Compartimos su dolor y rogamos a Dios Todopoderoso que la acoja en su infinita misericordia, que le conceda el más alto grado de gloria en el Paraíso y que brinde fortaleza y consuelo a su familia.

A Dios pertenecemos y a Él regresaremos.

La Unión Marroquí de Futbolistas Profesionales (UMFP)

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