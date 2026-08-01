Rosalía visitó un restaurante porteño horas antes de su primer show: autógrafos y fotos con los empleados

La cantante española disfrutó de la gastronomía local antes de su show en Buenos Aires

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La cuenta regresiva terminó, en tan solo unas horas, Rosalía dará el primero de sus cuatro shows en Buenos Aires, dando puntapié a su era Lux en Argentina. Sin embargo, antes de eso, la cantante aprovechó el día soleado en la ciudad para disfrutar de la gastronomía local.

Con zapatos oscuros, una pollera de color claro y un suéter negro, la española recorrió el barrio porteño de Palermo. Al llegar al local elegido, y ser reconocida, la joven se fotografió junto al personal que estaba presente. Tal es así que inmortalizaron el momento con una imagen grupal en la cocina del restaurante. Entre quesos, ollas y utensilios, meseros y cocineros posaron junto a Rosalía.

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En uno de los videos que circularon en redes sociales incluso se ve cómo el personal del local le dio un mini tour por la cocina y le explicó cómo preparaban sus platillos. En ese lapso, un grupo de fans también reconoció a la cantante y le pidieron amablemente si podían sacarse fotos.

El momento quedó inmortalizado en la foto de una joven actriz y cantante argentina que reside en Madrid, Malena Rybnik, quien mostró su felicidad por su encuentro. “La vida me sonríe”, escribió la seguidora de la española. Como si fuera poco, la fanática mostró que Rosalía le dio su autógrafo en una servilleta: “Para Malena, con todo mi corazón, sigue cantando siempre, Rosi”.

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Rosalía visita una cocina porteña y recibe un mini tour del equipo del local (Instagram)

La noche anterior, la cantante española había cenado con un grupo de amigos y compartido detalles de la reunión en sus redes sociales. A través de varias historias en Instagram, publicó imágenes del festejo de cumpleaños de uno de los presentes en un bodegón del barrio de Chacarita.

Las fotografías mostraron un ambiente distendido, la mesa rodeada de invitados y la torta de cumpleaños. Rosalía también documentó el momento en que el agasajado probó el pastel.

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Durante su estadía en Buenos Aires, la artista visitó distintos puntos de la ciudad y compartió parte de esas experiencias con sus seguidores. En esta oportunidad, eligió un bodegón reconocido de Chacarita para disfrutar una cena antes de continuar con su agenda en Argentina.

Antes de sus shows en Buenos Aires, Rosalía aprovechó el día en la ciudad para probar la gastronomía local (Instagram)

El restaurante elegido se consolidó en la escena gastronómica porteña por su cocina de estación y una carta breve, adaptada a los productos del momento. El lugar combina la esencia de un bodegón moderno con platos de inspiración casera y el uso de ingredientes frescos.

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Rosalía firmó autógrafos a sus fans en Palermo (Instagram)

El menú ofrece carnes, pastas, pescados, vegetales y postres artesanales. La calidad de las materias primas es una prioridad, por lo que la propuesta gastronómica varía con frecuencia.

El local atrae a vecinos y aficionados a la gastronomía que buscan una experiencia reservada, alejada de los circuitos turísticos más concurridos. La reciente visita de Rosalía para celebrar el cumpleaños de un amigo volvió a posicionarlo en la atención de la escena local.

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Rosalía se refugia de la lluvia con una cena y una celebración en Chacarita

Rosalía llegó a Buenos Aires bajo estrictas medidas de seguridad y máxima reserva. Un grupo de seguidores la esperó el jueves frente al hotel Four Seasons Buenos Aires, donde se alojó tras arribar de madrugada procedente de Chile. Su llegada coincidió con la polémica generada días antes por un video crítico hacia la Selección Argentina después de la final del Mundial 2026.

La visita de la artista se mantuvo con bajo perfil. Según información de Teleshow, aterrizó alrededor de las dos y media de la mañana en un vuelo privado directo al FBO de Ezeiza. La aeronave, de fuselaje blanco con detalles metálicos, tenía capacidad para entre 15 y 20 pasajeros, aunque solo viajaron seis miembros de su equipo. La elección del aeropuerto respondió a que San Fernando no opera en horario nocturno, lo que obligó a utilizar la terminal internacional bajo un operativo que incluyó motos policiales y cuatro vehículos: uno para el staff, dos para seguridad y otro para el equipaje.

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