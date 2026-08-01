Crimen y Justicia
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Horror en Rafael Calzada: un chico de 12 años fue asesinado y su padre quedó detenido tras confesar el hecho

El menor fue hallado este sábado en una habitación de la vivienda familiar. Tenía golpes en el rostro

Crimen de un chico de 12 años en Rafael Calzada
El crimen ocurrió en un domicilio de la calle Río Negro en Rafael Calzada
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Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, en el partido de Almirante Brown, acusado de haber matado a su hijo de 12 años en el interior de su vivienda, según informaron fuentes policiales a Infobae. El menor fue hallado sin vida en una habitación.

El hecho se descubrió este sábado por la mañana, alrededor de las 11:30, en una propiedad ubicada en la calle Río Negro al 1800, entre Tomás Nother y Leonardo Rosales. Efectivos de la Comisaría Tercera de Almirante Brown se acercaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba un posible fallecimiento.

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Una vez en el domicilio, los agentes fueron recibidos por la dueña de la casa que da a la calle, una mujer de 80 años, madre del detenido, quien a su vez tiene su vivienda en el fondo del terreno. La mujer los condujo hacia la casa del fondo, donde los agentes encontraron al niño acostado en una cama, ya sin signos vitales. Se llamaba Nahuel Benjamín Godoy.

La víctima tenía golpes en el rostro. El informe médico posterior constató un traumatismo en el tabique nasal, abundante sangrado y edema en la mitad derecha de la cara. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

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El padre, identificado como Néstor Rubén Godoy, de 41 años, se presentó ante los policías y confesó haber sido el responsable de la muerte de su hijo, según consta en el reporte policial. Cabe aclarar que dicha declaración deberá ser ratificada ante la Justicia para tener validez legal.

El personal policial notificó a la fiscalía en turno, la Unidad Funcional de Instrucción N°17 del departamento judicial Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y de Género, que dispuso el arresto inmediato del sospechoso y la intervención de la Policía Científica para las pericias en la escena.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el menor tenía autismo. Así lo indicaron los propios familiares en el lugar del hecho. Según se supo en las primeras averiguaciones, su madre reside en el partido de Lanús y el régimen de visitas establecía que el padre retiraba a su hijo los viernes y lo devolvía los domingos.

En principio, la causa fue caratulada como homicidio. Godoy será indagado en las próximas horas.

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