El río que alimenta a un país: Yaque del Norte, un motor que sostiene el 42.57% del suelo agrícola dominicano

La cuenca del Yaque del Norte sostiene el 42,57% del suelo agrícola de República Dominicana, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Cortesía: Plan LEA)

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El Yaque del Norte es el motor hídrico que sostiene el 42.57% del suelo agrícola de República Dominicana, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Esta cuenca, la más extensa del país con más de 6,000 kilómetros cuadrados, constituye la principal fuente de agua para los sistemas de riego y la producción agropecuaria, donde se cultivan arroz, café, cacao, tabaco y caña de azúcar.

La vitalidad de la cuenca del Yaque del Norte trasciende sus 201 kilómetros de longitud, que lo convierten en el río más largo del país y el segundo de mayor extensión en la isla La Española.

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Su aporte resulta indispensable para la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el funcionamiento de la economía dominicana, ya que sobre sus aguas descansa casi la mitad del territorio destinado a actividades agropecuarias.

Según datos oficiales, el 34% de su territorio forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lo que contribuye a conservar bosques, fuentes de agua y una gran diversidad de especies.

El Ministerio ha colocado la protección y restauración del Yaque del Norte en el centro de su agenda ambiental.

El organismo coordina acciones con otras dependencias estatales, gobiernos locales, productores, organizaciones comunitarias y la cooperación internacional para fortalecer la gestión sostenible del agua, la conservación de suelos y la recuperación de áreas degradadas.

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El Yaque del Norte es la principal fuente de agua para el riego y la producción agropecuaria nacional en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias y programas para la gestión sostenible del río Yaque del Norte

La institución ejecuta una estrategia integral que abarca la evaluación técnica de proyectos con impacto potencial sobre cuerpos de agua superficiales, la revisión de estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos, y la supervisión del cumplimiento de autorizaciones ambientales para intervenciones en cauces.

Estas medidas garantizan que todas las actividades relacionadas con los recursos hídricos se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad y conforme a la normativa vigente.

Dentro de sus programas de restauración, la institución impulsa la recuperación de zonas de recarga hídrica y franjas ribereñas, fomenta prácticas de conservación de suelos y rehabilitación de tierras degradadas, e incorpora acciones para proteger los cauces naturales.

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Estas prácticas han fortalecido la coordinación interinstitucional, mejorado la infiltración del agua, reducido los procesos erosivos y consolidado criterios técnicos para la evaluación y el seguimiento de proyectos sobre recursos hídricos.

Autoridades también promueve el Plan Nacional de Cuencas Hidrográficas Prioritarias, el Plan Nacional de Reforestación y el Proyecto de Apoyo para la Implementación del Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (PARGIRH), junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Estas iniciativas buscan fortalecer la planificación y el manejo sostenible del recurso hídrico, así como incrementar la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades frente al cambio climático.

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El ministerio ejecuta evaluaciones técnicas y revisa estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos para controlar intervenciones en cuerpos de agua y cauces. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana)

Como parte de su visión de largo plazo, el Ministerio impulsa el proyecto Cuencas Hidrográficas y Comunidades Resilientes al Clima (CReW-RD), que prevé una inversión de USD 90 millones para restaurar ecosistemas estratégicos y promover soluciones basadas en la naturaleza.

La cuenca del Yaque del Norte será uno de los principales territorios de intervención de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del Fondo Verde para el Clima y marca un precedente en la inversión internacional para la adaptación y la resiliencia climática en República Dominicana.

El Ministerio destaca que proteger el Yaque del Norte comienza mucho antes de que el agua llegue al río. Esta labor inicia en los bosques y suelos que capturan, infiltran y regulan el recurso hídrico, y en las comunidades que lo resguardan.

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Así, la protección de la cuenca no solo garantiza la seguridad hídrica y la sostenibilidad productiva, sino que también fortalece la resiliencia climática y promueve el bienestar social.