Tras su separación, La Joaqui habló de su presente emocional: “No me gusta el sexo casual, necesito un tiempo de celibato”

La cantante aseguró que no quiere tener un vínculo casual (Video: PLP-Luzu TV)

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La Joaqui y Luck Ra fueron una de las parejas más queridas por el público y, durante el tiempo que duró la relación, compartieron shows, viajes y una exposición pública constante en redes sociales, donde su vínculo quedó registrado en fotos y videos que sus seguidores siguieron de cerca; sin embargo, la relación llegó a su fin de manera sorpresiva y ambos lo comunicaron en sus redes sociales con un comunicado conjunto.

Días después de anunciar la noticia, La Joaqui regresó al estudio de Luzu TV para ser parte de PLP, el programa que tiene con Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Evita Luna. Allí abrió su corazón acerca de la separación; entre lágrimas habló de su vínculo con Luck Ra y los dos años que compartieron frente al ojo público. Sin embargo, este sábado la joven decidió hablar de su presente sentimental y contó que no tiene ganas de tener una relación casual. También habló de los rumores de terceros en discordia que comenzaron en redes sociales, donde señalaron a Tuli Acosta como la joven que se introdujo en la relación.

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La primera confesión fue sobre la terapia. “Fui a terapia más de lo habitual”, admitió, y aclaró de inmediato por qué: no se trata de una crisis sino de una decisión consciente. “Más que nada para la responsabilidad de que a veces cuando uno no está emocionalmente estable o está triste o desilusionado con una circunstancia, tiende a exteriorizar mal. Entonces a veces sos hiriente o sos irrespetuoso o lo que sea. Entonces yo quiero controlar mis niveles de emotividad para no ser injusta para con nadie”, explicó.

Santi Talledo la elogió en el acto: “Sos demasiado justa vos, Joaqui”. Ella no lo dejó pasar sin matiz: “Me ajusto a la vida, pero la vida no es justa, Santi”. La reflexión derivó hacia el budismo y el concepto del desapego del ego, que La Joaqui mencionó como una de las ideas que más la acompañó en este período. Desde ahí llegó a una conclusión concreta sobre su presente sentimental. “Hoy en día vos me decís: ‘Che, tengo un amigo para presentarte’. No, negri”, dijo, y aclaró que esa postura no viene del resentimiento.

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El comunicado con el que La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación

“No de resentida, además de darle un duelo respetuoso a algo que, para serme fiel a mí, con lo que yo sentí. Pero además de eso, porque hoy en día si yo pongo las cosas en la balanza, los momentos felices no se me equilibran con el sufrimiento de dejarlos ir. Entonces, no, hoy en día no haría esa apuesta”, explicó.

Su postura frente al sexo casual fue igual de directa. “No me gusta el sexo casual, no me excita, no me jotea. A mí me gusta, no sé, desayunar juntos, ver series. Entonces es como que necesito un tiempo de celibato, como se dice”, afirmó. Evita Luna la definió con una frase: “Noviera vieja. Te gusta estar de novia”.

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El momento más liviano de la charla llegó cuando la cantante de “Butakera” recurrió a una explicación inesperada para justificar su necesidad de pausa. “Me lo dijo una médium, que mi alma ya vivió muchas vidas y me está matando eso. O sea, no quiero reencarnar”, dijo entre risas del panel. Y remató: “Estoy harta de venir a cerrar ciclos de mis antepasados. Señores, resuelvan ustedes sus abandonos, sus dualidades. Estoy acá pagando en vida todas las cosas que no quisieron cerrar ustedes”.

Pero el tono cambió cuando el tema pasó a los rumores que circularon en redes tras la separación. Desde que se conoció la noticia, distintas cuentas señalaron a Tuli como tercera en discordia, y la mujer de 32 años eligió hablar de ese fenómeno con dureza.

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La cantante dio su visión sobre las versiones que circulan sobre su vida (Video: PLP/ Luzu TV)

“No es solo la mentira que se propaga, sino la malicia con la que la gente te ataca por una mentira que no sabes si es cierta. Consta de que alguien salga a decir un hecho irrefutable para algunos, para otros inchequeado, para que salgan diez mil personas a decirte que te merecés la muerte, prácticamente”, describió.

Su diagnóstico sobre las redes fue contundente: “Siento que está hypeado el odio. Ahora está de moda caer en la voltiada de odiemos todos a esta persona aunque no se lo merezca”. Santi Talledo sumó su lectura: “La gente está esperando como la señal de ir a hatear”.

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La cantante dio un ejemplo concreto de cómo ese mecanismo la afectó en primera persona. Contó que sigue una cuenta de Instagram llamada Pablo Gran’s, que publica frases de psicología, y que durante el período de la ruptura le daban like a publicaciones que ella había marcado meses antes para construir un relato falso. “Agarraban frases que yo había likeado hace meses para decir que yo decía cosas terribles de mi expareja”, explicó.