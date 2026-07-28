Por qué algunas personas pueden realizar varias actividades en simultáneo y otras no, según la neurociencia

El estudio sobre multitasking mostró que la práctica intensiva y repetida permite al cerebro reorganizar sus circuitos para procesar información con más eficiencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entrenamiento cerebral podría mejorar la capacidad de realizar múltiples tareas de forma simultánea, según revela una investigación reciente publicada en el Journal of Cognitive Neuroscience. Un estudio, publicado en enero de 2025 en la revista The Journal of Neuroscience, aporta evidencia clave sobre el impacto del entrenamiento en la capacidad de multitarea.

Investigadores demostraron que la práctica intensiva y sostenida reduce la superposición de las representaciones neuronales en regiones frontoparietales y sensoriales, lo que predice mejoras en la habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. El trabajo, realizado con 54 adultos, aplicó intervenciones de práctica específica en tareas auditivas y visuales.

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Los resultados mostraron que los participantes que practicaron tareas con alto grado de solapamiento sensorial lograron separar mejor las representaciones neuronales, eliminando los costos habituales de interferencia en multitasking. Los autores concluyeron que la práctica dirigida no solo optimiza la eficiencia cerebral para una tarea, sino que también flexibiliza la estructura neural, facilitando el desempeño simultáneo en múltiples actividades.

Qué ocurre en el cerebro durante el entrenamiento

La investigación sugirió que los límites estructurales para dividir la atención son más flexibles de lo que sostenía parte de la neurociencia cognitiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al inicio del experimento, la tarea de clasificación activaba principalmente la corteza prefrontal, la región responsable de la función ejecutiva, es decir, los procesos de planificación, razonamiento y toma de decisiones. Con el avance del entrenamiento, sin embargo, la misma tarea comenzó a activar la corteza temporal, una zona vinculada a la memoria y al reconocimiento de objetos complejos.

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Este desplazamiento no es menor. Lo que los investigadores observaron fue que, tras semanas de práctica, la información podía llegar directamente a las áreas del cerebro encargadas de generar respuestas, sin pasar por la corteza prefrontal. Al no saturar esa región, el cerebro quedaba con mayor capacidad disponible para procesar otras tareas de manera simultánea.

“Esto libera esas áreas frontales para desplegar el procesamiento atencional hacia otros estímulos”, afirmó Patrick Cox, doctor en psicología, autor principal del estudio y profesor asistente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Lehigh, en declaraciones recogidas por Prevention. “Cuanto menos se comunicaron las áreas visuales con las frontales después del entrenamiento, más mejoraron los participantes en multitasking”, precisó.

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La relación entre práctica y automatización también quedó documentada en términos más cotidianos. Cox señaló, en declaraciones al mismo medio, que el cerebro es capaz de combinar movimientos simples —como los propios de escribir a máquina o tocar un instrumento— en acciones complejas ejecutadas de forma casi automática. Con experiencia suficiente, esas tareas dejan de requerir supervisión activa de los sistemas de control ejecutivo.

Más allá del laboratorio: implicancias para la salud cognitiva

Según Prevention, los voluntarios entrenaron con una aplicación lúdica que les pedía clasificar imágenes de autos generadas algorítmicamente en dos categorías - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clifford Segil, doctor en osteopatía y neurólogo del Centro de Salud Providence Saint John’s, en Santa Mónica, California, amplió el alcance de los hallazgos al campo de la salud cognitiva general. Según sus declaraciones a Prevention, si bien concentrarse en una sola tarea es beneficioso, intentar gestionar dos actividades a la vez podría resultar aún más favorable para el cerebro. Como ejercicio práctico, Segil mencionó la lectura simultánea con música como una forma de entrenar esa capacidad.

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Por su parte, Cox agregó que la mejora en multitasking no requiere necesariamente de aplicaciones o protocolos de laboratorio. “Cualquier tarea o estímulo visual que encontremos de forma repetida hará que el cerebro se vuelva más eficiente para procesarlo”, afirmó el investigador en declaraciones al mismo medio. Según Cox, con suficiente experiencia acumulada, el cerebro puede cambiar su forma de representar internamente una tarea para ejecutarla con mayor velocidad y menor gasto cognitivo.

El estudio no establece un número mínimo de repeticiones universalmente aplicable, ni garantiza que el efecto se replique en todas las poblaciones o grupos etarios. Los propios autores reconocen que el beneficio observado se vincula al tipo específico de tarea practicada, lo que abre interrogantes sobre hasta qué punto los resultados son transferibles a otras habilidades o contextos cotidianos.

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